Matchrapport: Derby-Wolves 3-1

Wolves med tio man på planen i en timme förlorade i säsongens sista bortamatch.

29 april 2017

Derby-Wolverhampton Wanderers 3-1 (2-1)

1-0 David Nugent (12)

2-0 Bradley Johnson (29)

2-1 Ben Marshall (45+1)

3-1 Craig Bryson (57)

Publik: 31.051

Bollinnehav: Derby 56% Wolves 44%

Avslut på mål: Derby 6 Wolves 3

Avslut ej på mål: Derby 11 Wolves 4

Hörnor: Derby 4 Wolves 2

Varningar: Pearce (Derby), Williamson (Wolves).

Utvisning: Cavaleiro (Wolves) 33 min.

Domare: Chris Kavanaugh.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Harry Burgoyne – Conor Coady, Mike Williamson, Kortney Hause, George Saville – Romain Saiss, Lee Evans – Ben Marshall (Bright Enobakhare 73), Dave Edwards (c), Ivan Cavaleiro (utvisad 33) – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 78). Ej använda avbytare: John Ruddy, Silvio, Danny Batth, Jordan Graham, Joe Mason.

DERBY COUNTY (4-3-3): Carson, Baird, Keogh (c), Pearce (Christie 68), Olsson (Anya 84), Butterfield, Bryson, Johnson, Ince, Russell, Nugent. Ej använda avbytare: Mitchell, Anya, De Sart, Vydra, Bennett, MacDonald.



Inför denna match kunde vi genom ett titt i tabellen konstatera att inget av dessa två lag hade något att spela för, de kan varken gå upp till Premier League eller ramla ur till League One.



Wolves testar just nu vilka spelare som bör få vara kvar inför nästa säsong eftersom head coach Paul Lambert har sagt att den enormt stora truppen måste bantas. Därför blev det en del ändringar, närmare bestämt hela åtta stycken sedan förra matchen. Det var bara Harry Burgoyne, Dave Edwards och Ben Marshall som var kvar i startelvan sedan matchen mot Huddersfield.



Taktiken 4-2-3-1 med Dicko ensam i anfallet understödd av Marshall-Edwards-Cavaleiro. Men det var mycket experimenterande, den defensive mittfältaren George Saville fick testa den något ovana platsen som vänsterback.



FÖRSTA HALVLEK

3000 Wolvessupporters på plats, men de fick se Derby börja bäst och det var bara tur som räddade Wolves mål efter åtta minuters spel. Ince skar inåt och sköt, och vår keeper Burgoyne räddade med en dykning. Returen gick till Johnson som med öppet mål sköt i undersidan av ribban. Bollen hamnade därefter hos Ince som sköt, men Burgoyne räddade.



Minuten senare kom Ince igen och han tacklades i sista stund av Saville så att Burgoyne kunde stoppa bollen. Men det var uppenbart att det första målet snart skulle komma och det gjorde det i 12:e minuten. Ince slog ett inlägg och NUGENT nickade bollen studsande i mål.



Wolves var tillbakapressade, men kunde i alla fall kontra med ett skott från Dicko som målvakten klarade. Men annars var det bara Derby. Russell sköt bollen alldeles utanför stolpen sedan Ince igen spelat fram.



Det blev mycket riktigt också 0-2 till Derby och då hade vi fortfarande inte ens spelat en halvtimme. Russell slog ett inlägg och JOHNSON sköt bollen i nät. Wolves var inte på banan alls.



Ince slog därefter en hörna och Russell hade bollen nästan i mål, men Edwards räddade på mållinjen. Det var ren utklassning och det blev ännu sämre nyheter för Wolves när Cavaleiro fick rött kort i 33:e minuten och blev utvisad. Cavaleiro blev fälld av sin motståndare, och blev så arg att han skallade Johnson och då blev han så klart utvisad direkt utan något kort.



Wolves nya taktik efter utvisningen var 4-4-1 med Edwards till höger och Marshall till vänster på mittfältet, Saiss och Evans i mitten.



Keogh sköt men bollen skarvades utanför målet. Det lilla Wolves skapade kom genom den hårt arbetande Dicko som slog ett inlägg genom straffområdet utan att någon Wolves spelare hann fram.



Derby var nära ett tredje mål när Russell sköt på volley i ribban efter ett inlägg från Marcus Olsson, men istället för 0-3 och 0-4 fick istället Wolves in bollen precis innan paus till 1-2. Dicko spelade fram MARSHALL som satte bollen i krysset, och vi var med i matchen igen. Extremt orättvist, men varför inte!



ANDRA HALVLEK

Andra halvlek började lugnt, men snart så hade Derby gjort mål igen. Russel spelade fram BRYSON som sköt in 1-3 och matchen var mer eller mindre avgjord eftersom vi ju bara hade tio man på planen.



Burgoyne sprang ut och räddade framför fötterna på Russell, men annars var det inte så mycket som hände. Wolves bytte in Bödvarsson och Enobakhare, och den sistnämnde gjorde en hel del tekniska nummer på egen hand.



Wolves hade en frispark från Evans som gick tätt över ribban och matchens sista chans fick Enobakhare som sprang längs hela planen innan han sköt och målvakten fick kastade sig i sin fulla längd och räddade.



Wolves förlorade rättvist 1-3, men fansen sjöng som galningar hela matchen och speciellt då på slutet. Det var behållningen från dagens match, att våra ”away fans” aldrig gav upp och de ville visa sig på sin bästa sida denna deras sista bortamatch för säsongen.



Sammanfattningsvis så var det klantigt av Cavaleiro att få rött kort redan efter 33 minuters spel men vi var redan utklassade innan det och låg redan under med 0-2, vilket kunde ha varit mer. Det kändes som att head coach Paul Lambert mest ville testa spelare för att ge dem en sista chans att visa upp sig inför den nya säsongen. Evans, Saville, Hause och Enobakhare tänker jag på främst. Vi ser fram emot 2017/18, men fortfarande vet vi inte vilka som stannar och vilka som får gå, det inkluderar även våra bästa spelare som har intressenter från andra klubbar. Risken med att vara ett mittenlag är att det ibland blir svårt att behålla stjärnorna.



Dagens kommentar från läktaren: "Another very, very poor performance. It's no exaggeration to say that Derby could have scored seven or eight. In addition to the three goals they scored, they hit the woodwork twice, had one cleared off the line, and fluffed their lines when through one on one, twice. We were so easy to play through it was unbelievable. We rarely pressed the ball, making it far too easy for Derby to pick holes in the backline. In attack, Dicko did well but was very isolated.”



Wolves head coach Paul Lambert säger: "We get it back to 2-1 and we are in the game but it's dead difficult when you are down to 10 men but credit to the team, we never capitulated, but the first two goals were really poor and then the sending off makes it even harder. On Ivan Cavaleiro's red card, I can't defend it, he's a young lad who has just moved to this country and he's a talented footballer but I can't sit here and defend it. I've seen it for myself and as soon as you do that you know the consequences."



SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Burgoyne, 4

Coady, 4

Williamson, 4

Hause, 5

Saville, 4

Saiss, 5

Evans, 5

Marshall, 6

Edwards, 4

Cavaleiro, 3

Dicko, 7

Enobakhare, 7



Bödvarsson spelade för kort tid för att betygsättas.

2017-04-30 09:16:00

