Matchrapport: Fulham-Wolves 1-3

Tredje raka segern för Wolves.

TRULS MÅNSSON

2017-03-19 14:43:11

0-1 Ivan Cavaleiro (34)0-2 Andreas Weimann (47)1-2 Denis Odoi (54)1-3 Dave Edwards (72)Publik: 20.668Bollinnehav: Fulham 70% Wolves 30%Avslut på mål: Fulham 4 Wolves 5Avslut ej på mål: Fulham 11 Wolves 4Hörnor: Fulham 5 Wolves 2Varningar: Coady, Evans, Cavaleiro (Wolves).Domare: Chris Kavanagh.Carl Ikeme – Conor Coady, Kortney Hause, Danny Batth (c), Matt Doherty – Lee Evans, Dave Edwards – Helder Costa (George Saville 79), Ivan Cavaleiro (Nouha Dicko 61), Ben Marshall (Romain Saiss 68) – Andreas Weimann. Ej använda avbytare: Andy Lonergan, Mike Williamson, Jon Dadi Bödvarsson, Morgan Gibbs-White.Button, Fredericks (Odoi 52), Kalas, Ream, Sessegnon (Malone 80), Cairney, McDonald (Cyriac 45), Johansen, Kebano, Aluko, Ayite. Ej använda avbytar: Bettinelli, Madl, Martin, De La Torre.Wolves hade två raka segrar inför denna match så head coach Paul Lambert gjorde bara två ändringar i startelvan. Ben Marshall och Ivan Cavaleiro fick spela istället för Nouha Dicko och George Saville. Startelvan blev således densamma som avslutade matchen så lyckosamt mot Brentford, då vi vände 0-1 till 2-1.Taktiken 4-2-3-1 där Weimann var längst fram och trion Costa-Cavaleiro-Marshall bakom honom. Tanken var att dessa tre skulle rotera och byta positioner under hela matchen. Att sätta Cavaleiro i mitten i en fri roll var lyckosamt mot Brentford och vi provade således det igen.2.500 Wolvessupporters på plats i London och en del av dessa var svenskar.Wolves startade bra och Costa kom farande på sin kant, men målvakten plockade inlägget. Fulham svarade med ett långskott från Kebano som touchades ut till hörna.Cavaleiro spelade fram Costa med en liten kort passning, men målvakten hann ut. Fulham hade därefter en fin chans att ta ledningen då Ayite passade bakåt till Kebano, men skottet skruvade sig utanför.Det var en öppen match och rolig att titta på. Batth slog en långboll mot Weimann som spelade Costa och han sköt direkt, men målvakten dök och räddade. Costa, Cavaleiro och Marshall bytte ständigt plats och det var svårt för Fulhamförsvaret att hålla reda på dem.Efter 22 minuters spel kom Weimann på kanten och passade tillbaka mot Evans som sköt, men bollen gick på fel sida om stolpen. Lite senare testade Cavaleiro med ett skott som gick tätt utanför.Wolves såg vassa ut och det var inte helt oväntat att vi tog ledningen efter en dryg halvtimme. Det slogs en löpboll på vänsterkanten mot Costa, men försvararen Fredericks var före. På något sätt snodde Costa åt sig bollen ändå, med sina snabba fötter, och var plötsligt fri i straffområdet. Han tittade upp och rullade in bollen i mitten där CAVALEIRO bara behövde sätta foten till och det var 1-0 till Wolves.Precis innan paus hade Fulham en bra chans till kvittering, då Aluko sköt ett lågt skott som Ikeme räddade. Halvlek 1-0 till Wolves och fin underhållning från båda lagen.Fulham bytte ut fd Wolvesspelaren Kevin McDonald i paus – bra, då skulle inte han göra mål på oss i alla fall. Det blev minsann mål direkt, men det var Wolves som gjorde det. En fin boll spelades till Coady som sprungit fram obevakad på högerkanten. Det var många Wolvesspelare redo inne i straffområdet när passningen kom inåt, och det blev till slut WEIMANN som fick bollen. Han sköt ett hårt vänsterskott i mål och målvakten var chanslös.Fulham bytte in Odoi och han gjorde tyvärr mål direkt. Wolves trodde att de hade stoppat anfallet när bollen rensades ut till ODOI som var 20 meter från mål. Han sköt ett studsande långskott som touchade en spelare och Ikeme hann inte med i målet. Synd att reduceringen kom så fort, bara sju minuter efter vårt mål. Långskottet såg heller inte helt otagbart ut, Ikeme borde nog ha reagerat snabbare.Men Wolves hade fortsatt gott spelhumör och Weimann var nära att hinna före keepern, men denne rusade ut och nickade undan bollen. Wolves bytte nu in Dicko istället för den tröttnande Cavaleiro, men det var Fulham som hade nästa chans då Ikeme plockade ett farligt inlägg från Sessegnon.Wolves ville nu stänga matchen och satte in den defensive mittfältaren Saiss istället för Marshall. Det blev ett mål till matchen och det var Wolves som gjorde det. På nytt var det Costas snabba fötter som var arkitekten. Costa tog sig runt sin försvarare på kanten, skar inåt mot mål och passningen rakt framför mål var perfekt för EDWARDS som enkelt kunde rulla in 3-1 till Wolves. Härlig uppvisning av vår portugis Helder Costa.Fulham jagade emellertid vidare och Aluko borde ha gjort mål när han nådde ett inlägg från Odoi, men hans skott träffade Ikeme i bröstet. Wolves maskade och Coady fick gult kort för att ha tagit för lång tid på sig vid ett inkast. Vi gjorde dessutom ytterligare ett byte då Saville kom in istället för Costa.Fulhams sista möjlighet var en frispark som gick rakt i famnen på Ikeme, Wolves höll sin tvåmålsledning och vann rättvist. Det var vår tredje raka vinst och nu klättrar vi upp i tabellen till 16:e plats, dessutom med en match till godo jämfört med konkurrenterna.var detta en viktig seger, och det känns skönt att ha lämnat bottenstriden i tabellen. Vi borde aldrig ens ha varit där nere, så bra spelartrupp har vi. Genidraget att sätta Cavaleiro centralt fungerade även i denna match. Han kommer närmare Costa då och vår anfallsfyrling (Costa, Cavaleiro, Marshall, Weimann) var farlig för motståndaren under hela matchen. Tre raka segrar är bra för moralen, både för fans och spelare. Det är bara konstigt att vi är så bra på bortaplan, men mindre lyckade hemma - vi är ett av seriens fem bästa bortalag. Nu är det uppehåll för landskamper och nästa match är inte förrän 1 april."Top quality performance today. Fulham are a very good team but our defence was rock solid throughout. Edwards and Evans closed down everything and got forward into dangerous areas when needed. However the real stars were the guys up front - Weimann was everywhere and had a great game; Cav showed some great touches and ran wild at times through their defence and the best of all, Costa, was just unbelievable again. The interplay between Cav and Costa is a delight to watch and these two together are head and shoulders above anything else in this division.”"On Tuesday against Brentford we were outstanding, but today we surpassed that. I thought we played a terrific game, with intensity and a game plan that worked, and we looked a threat every time we went forward, against probably the best football team in the league. Helder Costa has been fantastic, I think he had a little spell where he went off the boil, but the last few games he's been at his best."(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")Ikeme, 5Coady, 7Batth, 8Hause, 8Doherty, 6Evans, 7Edwards, 8Costa, 9Cavaleiro, 9Marshall, 8Weimann, 8Dicko, 5Saiss, 6Saville spelade för kort tid för att betygsättas.Tredje raka segern för Wolves.Målfest på nytt?Wolves vände och vann genom två snabba mål på slutetHängmatch med poängchansWolves vann något krampaktigt mot jumbolaget.Ödesmatch för Wolves - nu måste segern kommaOavgjort med mersmak i svår bortamatchSjätte raka förlusten och nedflyttningsstrecket närmar sigUsel match gav femte raka förlustenFredagsmatch på TV