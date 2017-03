Matchrapport: Ipswich-Wolves 0-0

Oavgjort med mersmak i svår bortamatch

7 mars 2017

Ipswich-Wolverhampton Wanderers 0-0 (0-0)

Publik: 15.076

Bollinnehav: Ipswich 43% Wolves 57%

Skott på mål: Ipswich 2 Wolves 1

Skott utanför mål: Ipswich 1 Wolves 7

Hörnor: Ipswich 7 Wolves 8

Varningar: Knudsen (Ipswich), Batth (Wolves).

Domare: Darren Deadman.



WOLVES (4-3-2-1, fr.h.): Carl Ikeme – Matt Doherty, Danny Batth (c), Kortney Hause, George Saville – Jack Price, Roman Saiss, Dave Edwards – Anreas Weimann (Helder Costa 82), Ben Marshall – Jon Dadi Bödvarsson. Ej använda avbytare: Andy Lonergan, Dominic Iorfa, Richard Stearman, Conor Coady, Ivan Cavaleiro, Nouha Dicko..

IPSWICH (3-5-2): Bialkowski, Chambers (c), Berra, Smith (Kenlock 61), Emmanuel (Moore, 84), Skuse, Diagouraga, Ward, Knudsen, Lawrence, McGoldrick. Ej använda avbytare: Gerken, Spence, Bru, Sears, Pitman.

Sex raka förluster för Wolves och en svår bortamatch väntade här, så det gällde att framför allt inte förlora. En ganska defensiv formation, där de tre centrala mittfältarna skulle stå fast parkerade framför backlinjen åtminstone under den första timmen. Taktiken var att hålla 0-0 så länge som möjligt och stjäla tre poäng de sista 20 minuterna genom att avsluta med en stark offensiv.

Som vanligt många ändringar i startelvan eftersom vi förlorar hela tiden och spelschemat är tätt. Fem spelare byttes ut sedan lördagsmatchen: ut med Dominic Iorfa, Conor Coady, Nouha Dicko, Helder Costa samt den avstängde mittbacken Mike Williamson och in i stället kom Matt Doherty, Jack Price, Jon Dadi Bödvarsson, Andreas Weimann och Danny Batth.

Taktiken ungefär: 4-3-2-1 i första halvlek och 4-2-3-1 den sista halvtimmen.

FÖRSTA HALVLEK

Ipswich hade första attacken framåt i femte minuten då Lawrence spelade snyggt fram Emmanuel, men hans passning snett bakåt stoppades av Price. Wolves svarade med ett skruvat skott av Marshall som gick utanför.

McGoldrick passade bakåt till Skuse, men hans skott gick högt över. Det var annars en väldigt lugn och behaglig kväll. Lågt tempo och det hände ingenting.

Men efter 20 minuter så tog det lite fart då Doherty fick fritt fram mot mål och Knudsen kastade sig och slog bort bollen med handen. Klar straff om det hade varit innanför straffområdet, men domaren tyckte att det var knappt utanför. Varning för Knudsen i alla fall, men Saiss sköt frisparken över målet,

Efter en halvtimme avlossade Diagourage ett volleyskott efter en hörna men bollen flög över mål. Wolves ville ha en straff igen när Edwards nickade på McGoldricks hand, men så blev det inte. I andra änden av planen stoppade Doherty ett inlägg från Lawrence i sista stund.

På övertid kom halvlekens bästa chans då Lawrence spelade fram McGoldrick, men Ikeme gjorde en fin räddning och det var mållöst i paus.

ANDRA HALVLEK

Andra halvlek börjad med att Batth fick en varning efter att ha fällt Smith. Saville nickade bort den påföljande frisparken. Ward kolliderade sedan med vår målvakt Ikeme och de fick båda tillsyn av läkare.

Sedan ville hemmalaget ha straff när Doherty och Lawrence kolliderade i straffområdet, men domaren var inte på det humöret, det blev istället en hörna som Ikeme plockade.

I 54:e minuten slog Weimann ett lågt inlägg mot Bödvarsson vid bortre stolpen som lade upp bollen till Marshall men hans styrning gick utanför.

Nu hade Wolves vaknat till liv, och Doherty slog tre inlägg i rad mot Ipswichs straffområde. Bödvarsson fick ett skott blockerat och lite senare försökte han även med en bicykleta. Bättre nu från Wolves och kanske kunde vi ta tre poäng med oss hem?

Vi fortsatte att trycka på och under matchens fem sista minuter hade vi två träffar i trävirket. Bödvarsson bröt sig fram in i straffområdet och från en ganska snäv vinkel sköt han bollen i stolpen. Därefter, i 88:e minuten, fick Wolves en frispark. Marshall siktade noga innan han skruvade bollen i ribban. Hemmapubliken började nu bua ut sina spelare, men Wolves lyckades inte få in segermålet utan matchen slutade 0-0.

Sammanfattningsvis så var det samma gamla visa. Wolves hade mycket av spelet och dominerade ganska klart, framför allt i den andra halvleken, men kunde inte omsätta spelövertaget till målchanser och få bollen i mål, mycket på grund av att vi bara har en anfallare på planen. Stolpträff av Bödvarsson och ribbträff av Marshall var det närmaste vi kunde komma. Men förlustraden bröts i alla fall och på lördag väntar ligans hopplösa bottenlag Rotherham på Molineux, då ska det väl i alla fall bli tre poäng.

Dagens kommentar från läktaren: ”In the first half we won every header and every loose ball in front of our back four and controlled the midfield. Would have settled for a point beforehand but think we could have given it a better go. I can understand Lambert's pragmatic approach tonight to make sure we have all our best players firing on Saturday when we really must win.”

Wolves head coach Paul Lambert säger: "I thought we were pretty comfortable in the first half and we were on top after the break when we had lots of the ball and hit the bar and the post. We deserved to win. It is a big point for us as it stops the slide we were on. But, believe it or not, we have been playing well during this bad run against the likes of Reading and Newcastle. We have been dominating some games, we just haven't had that finishing touch. Performance-wise, I couldn't ask for more and if we keep doing what we have been doing, we will be fine."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ikeme, 6

Doherty, 6

Batth, 6

Hause, 5

Saville, 6

Price, 6

Edwards, 5

Saiss, 8

Weimann, 7

Marshall, 7

Bödvarsson, 6