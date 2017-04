Matchrapport: Leeds-Wolves 0-1

Wolves svenska supporterklubb på plats när Wolves vann på Elland Road

17 april 2017

Leeds-Wolverhampton Wanderers 0-1 (0-1)

0-1 Nouha Dicko (38)

Publik: 32.351 (däribland 14 SwedeWolves)

Bollinnehav: Leeds 67% Wolves 33%

Skott på mål: Leeds 2 Wolves 4

Skott utanför mål: Leeds 10 Wolves 7

Hörnor: Leeds 10 Wolves 5

Varning: Bartley, Bridcutt (Leeds). Saville, Bödvarsson (Wolves).

Domare: Jeremy Simpson.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Andy Lonergan – Conor Coady, Mike Williamson, Richards Stearman, Matt Doherty – Romain Saiss, Dave Edwards (c) – Ben Marshall (Kortney Hause 85), Andreas Weimann, George Saville (Lee Evans 68) – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 68). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Dominic Iorfa, Danny Batth, Jack Prices, Morgan Gibbs-White.

LEEDS (4-2-3-1): Green, Ayling, Bartley, Jansson, Beradi (Taylor 63), Bridcutt (Sacko 56), Phillips, Roofe, Hernandez, Pedraza (Doukara 72), Wood. Ej använda avbytare: Peacock-Farrell, O'Kane, Dallas, Taylor, Coyle.

Wolves head coach Paul Lambert gjorde fyra ändringar sedan förlustmatchen mot Brighton i fredags. Båda mittbackarna byttes ut: Mike Williamson och Richard Stearman ersatte således Danny Batth (skadad) och Kortney Hause. Längst fram i anfallet fick Nouha Dicko förtroendet istället för Jon Dadi Bödvarsson. Och slutligen så ersatte George Saville den skadade Ivan Cavaleiro på mittfältet. Ny lagkapten blev som väntat Dave Edwards, eftersom Batth inte spelade.

Taktiken var 4-2-3-1 där Dicko var ensam på topp, men med trion Saville-Weimann-Marshall som understöd. Weimann är väldigt offensiv när han spelar i mitten så det blev nästan 4-4-2.

Svår bortamatch på pappret. Leeds aspirerar på en plats till Premier League och de har succésvensken Pontus Jansson i försvaret.

SwedeWolves var på plats på klassiska Elland Road och det var Tipsextra all over again: Leeds vs Wolves. Stor lycka bland alla 14 svenskar att bara vara där och få andas klassisk engelsk fotboll.

FÖRSTA HALVLEK

Det hände inte så mycket i början av matchen.Wolves var överraskande aggressiva och pressade högt upp på planen. Weimann och Dicko jagade alla försök till uppspel från de vitklädda. Wolves fick en hörna och därefter slog Saiss ett inlägg som nickades bort. Mycket bättre start av Wolves nu än senast hemma mot Brighton.

Marshall styrde det mesta och hans snabba fötter och skarpt grönfärgade skor var överallt. Han slog ett inlägg som Saville nickade utanför. Leeds kontrade och vår keeper Lonergan plockade ner ett inlägg från Phillips.

Wolves tog över matchen alltmer och Leeds kom ingenstans mot våra stabila mittbackar Willamson och Stearman, där framför allt Williamson var som en mur. Den höga press vi satte på Leeds gjorde dessutom att de aldrig fick en lugn stund i uppspelsfasen.

Efter en dryg kvart gick bollen mot Weimann i anfallsposition, mittförsvararen var först in i situationen men när en vitklädd halkade var plötsligt Weimann helt fri med målvakten. Det var öga mot öga, Weimann sköt men träffade keepern och bollen gick ut till hörna, en fantastisk chans för Wolves.

Wolves fick en mängd frisparkar eftersom Leeds var tvåa på alla bollar. Marshall matade dessa mot Leeds straffområde. Williamson nickade ner bollen till Edwards som sköt ett skott som målvakten räddade. Hemmapubliken började grymta lite eftersom de vitklädda knappt var över mittinjen.

Coady och Weimann kombinerade sig fram på högerkanten, Saville sköt på en försvarare och bollen rensades undan.

Leeds spelade nu alltmer fysiskt och till slut kunde inte domaren blunda längre när Bartlet sparkade mer Dicko, det blev gult kort. Efter en halvtimme var Dicko väldigt nära att ge Wolves ledningen då han spelades fram av Weimann. Skottet gick alldeles utanför stolpen.

Dicko högg längst fram och var väldigt löpvillig, han fick en passning från Marshall och sköt tätt utanför. Det började närma sig ett mål för Wolves.

Och så blev det också i 38:e minuten. På nytt var det Marshall som var arkitekten. Doherty rensade undan till Marshall som tittade upp och skickade fram en perfekt passning i djupled till Dicko som lurat backlinjen med en sidledslöpning. DICKO följde med bollens väg, sköt den lågt i mål bakom en sprattlande målvakt och det var 1-0 till Wolves.

En bra första halvlek av Wolves och välförtjänt ledning 1-0.

ANDRA HALVLEK

När andra halvlek började såg man genast Wolves nya intentioner att spela så långsamt som möjligt. Det tog två minuter att få iväg två inkast och nu var det dags att spela på klockan resten av matchen.

Leeds viftade för straff när Wood träffade Stearmans arm två gånger (!) i samma anfall men det var inget som såg avsiktligt eller medvetet ut, och han höll armen tätt intill kroppen vid båda tillfällena. Domaren stod precis sidan om och blåste inte.

Jansson nickade över Wolves mål, och Leeds gjorde ett par byten för att få fart på matchen som Wolves gjorde sitt bästa för att förhala och fördröja.

Wolves gjorde också byten och satte in Bödvarsson och Evans, istället för Dicko och Saville. Dicko var inte så belåten åt detta, han vill bra gärna spela vidare och göra fler mål.

Evans sköt ett skott från långt håll rakt på målvakten, men annars var det ett enda lång spelövertag från Leeds, där Wolves spelare gjorde sitt bästa för att vara mellan bollen och målet.

Det blev aldrig riktigt farligt, men det var många inlägg och hörnor som skickades in mot vårt mål, och förr eller senare så skulle ju en sådan kunna slinka in i mål.

Bödvarsson gjorde sitt bästa för att hålla bollen nere vid Leeds hörnstolpar och tiden talade för oss, klockan tickade på ganska snabbt. På övertid blev det riktigt farligt när en ny långboll kom mot Wolves straffområde, Roofe nickade bollen längs vår mållinjen och vid bortre stolpen kom en ny vit tröja redo att nicka bollen i mål, när Hause fick upp sitt huvud och skarvade bort bollen i sista stund.

Sista chansen hade Wood som nickade tätt utanför. Därefter var matchen slut och vi kunde jubla på läktaren och sjunga sånger till Leedspubliken om hur de skulle missa att nå playoff ”You’re going nowhere, we’ll see you next year!”

Sammanfattningsvis så var det en fantastisk eftermiddag. Leeds vs Wolves på Elland Road och jag var där. Wolves vann och det kan såklart inte bli mycket bättre. Jag fick till och med möjlighet att köpa en klassisk BOVRIL (varm köttbuljong). Stor lycka. Om matchen kan man säga att när varken Costa och Cavaleiro var med i startelvan så trodde de flesta av oss på förlust, men det är tydligt att vi är ett helt annat lag på bortaplan än hemma, och Wolves gjorde en mycket stabil match där framför allt mittbackarna och högeryttern Marshall glänste. Nu har vi definitvt säkrat kontraktet rent matematiskt och säsongen kan spelas av i lugn och ro.

Dagens kommentar från läktaren: ”Fans paying the £37 have been rewarded. Brilliant attacking football on the first half and very good defensive in the second. We were overall the better side and deserved to win. Marshall and Stearman were excellent today. In fact everybody did well today.”

Wolves head coach Paul Lambert säger: "We were excellent and should have been two or three up in the first half. We were strong defensively in the second half and a threat on the break."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Lonergan, 7

Coady, 8

Williamson, 9

Stearman, 9

Doherty, 7

Saiss, 6

Edwards, 6

Saville, 5

Weimann, 8

Marshall, 9

Dicko, 8

Bödvarsson, 6

Evans, 6