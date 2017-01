Matchrapport: Liverpool-Wolves 1-2, FA Cup Rond 4

Wolves fortsätter att slå ut lag från Premier League ur FA cupen, nu var det Liverpool som fick stryk på Anfield.

0-1 Richard Stearman (53 sekunder)0-2 Andreas Weimann (41)1-2 Divock Origi (86)Publik: 52.4695Bollinnehav: Liverpool 79% Wolves 21%Avslut på mål: Liverpool 5 Wolves 3Avslut ej på mål: Liverpool 15 Wolves 4Hörnor: Liverpool 7 Wolves 4Varningar: Wijnaldum (Liverpol), Stearman, Hause, Evans (Wolves).Domare: Craig Pawson.Harry Burgoyne – Conor Coady, Richard Stearman, Kortney Hause, Matt Doherty – George Saville, Dave Edwards (c), Lee Evans – Helder Costa (Connor Ronan 67), Andreas Weimann (Joe Mason 77) – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 71). Ej använda avbytare: Andy Lonergan, Danny Batth, Bright Enobakhare, Morgan Gibbs-White.Karius; Randall (Coutinho 45), Gomez, Klavan, Moreno; Ejaria (Can 74), Lucas (c), Wijnaldum; Firmino (Sturridge 65), Origi, Woodburn. Ej använda avbytare: Mignolet, Wilson, Stewart, Milner.FA cup-yra i Wolverhampton eftersom vi slog ut Premier League-laget Stoke City i förra omgången och nu lottades borta mot klassiska Liverpool. Chanserna ansågs på förhand väldigt goda eftersom Liverpool skulle möta Chelsea i en viktig ligamatch bara tre dagar efter vår match och rimligen inte skulle ställa upp med sitt bästa lag.8300 Wolvesfans på plats i Liverpool, men det kunde varit det dubbla om det funnits fler biljetter. Vi hade SwedeWolves-medlemmar som hyrde en VIP-box bara för att se matchen. Det satt även många Wolvesfans ”på sina händer” i Liverpools sektioner.Wolves har sina två bästa målvakter skadade och det var fjärdemålvakten Harry Burgoyne som fick förtroendet i mål. Det var hans tredje A-lagsmatch, och han är bara 20 år. Som väntat hade Liverpool nio nya spelare i startelvan, och Wolves vilade också sju spelare sedan förra matchen - så det var två reservlag som möttes.Liverpool hade avspark men inom en minut, närmare bestämt 53 sekunder, hade Wolves gjort mål. Vi fick en frispark ute till höger. Costa slog den och bollen seglade mot bortre stolpen där båda mittbackarna Hause och Stearman kom rusande. Det var STEARMAN som nickade och bollen studsade in perfekt bakom en chanslös målvakt. 1-0 till Wolves. På reprisen tycktes det som att Stearman startade ett halvt steg på fel sida om offsidelinjen, men målet var godkänt och Wolvesklacken ”went mental”.Fyra minuter senare kom nästa chans. Ny frispark denna gång rakt framåt men Doherty sköt den i muren. Liverpool hade inte mycket till spel och de verkade ganska veka i närkamperna. De fick en hörna, men det blev istället starten till en blixtrande kontring av Wolves.Doherty spelade fram Costa som i en långrush sprang slalom mellan fyra Liverpoolspelare. Han tog sig in i straffområdet, men precis när han skulle skjuta fick försvaren fram en fot och bollen gick utanför.Liverpool hade bollen mycket, men det gick långsamt och avsluten var mest långskott som var illa riktade. Vår målvakt Burgoyne behövde inte röra bollen under den första halvleken. Costa kom istället på nytt för Wolves men han hann inte upp bollen och sprang rakt ut i reklamskyltarna där han tyvärr skadade sin fot. Lyckligtvis var han snart tillbaka, om än lite haltande.Wolves var inte blyga och Evans testade med ett långskott som gick utanför målet. Liverpool hade inte mycket men när Ejaria fick bollen i straffområdet såg det lite farligt ut, men istället för att försöka göra mål så gjorde han ett svanhopp, och lade sig på marken, varpå Wolves kunde rensa undan bollen.I 41:a minuten ökade Wolves på sin ledning och det var inte alls oförtjänt. Doherty bröt bollen vid eget straffområdet och hittade en omarkerad Costa som lurade vid mittplan. Man trodde att Liverpool hade lärt sig läxan, men inte. Costa sprintade framåt, höll undan en attack och spelade snyggt fram Weimann som kom rusande inåt från sin kant. WEIMANN blev fri, petade bollen förbi målvakten och slog in 2-0 i det öppna målet. Snygg kontring och perfekt med 2-0 precis innan paus.Liverpool bytte in Philippe Coutinho direkt i paus. Han är tydligen en väldigt känd och skicklig spelare i Premier League så nu anade vi ett ökat tryck från det röda hemmalaget. Hause fick en varning direkt och vi var beredda på 45 minuters ”bussparkering” av Wolves.Woodburn slog en fripark som träffade Kalvan och gick ut till hörna farligt nära Burgoynes stolpe. Efter en knapp timme fick Wolves keeper Burgoyne göra sin första räddning då han fångade ett lågt skott från Coutinho.Lite senare sköt Moreno men Burgoyne gjorde en ny räddning. Nu satsade Liverpool mer framåt och bytte också in Daniel Sturridge. Kul att få se den gamla Wolveshjälten Dean Sturridges brorson. Liverpool bytte också in Emre Can och vi förväntade oss en anstormning mot oss.Men det blev mest passa-hit-och-passa-dit fotboll, vi var hela tiden samlade och Edwards och Saville slet som hästar på det centrala mittfältet. Istället hade Wolves ett fint läge att kontra in ett tredje mål när vi kom fyra mot två, men sista passningen från Saville gick inte fram.Matchen gick mot sitt slut då Liverpool plötsligt reducerade efter en hörna i 86:e minuten. ORIGI petade in bollen vid bortre stolpen och det blev nu onödigt spännande. Men Wolves tog genast tag i matchen på nytt, framför allt genom inhopparen Bödvarsson som sysselsatte hela Liverpool försvar på egen hand med sina kraftfulla löpningar.Men Liverpool hade en sista stor chans att kvittera. På nytt var det en hörna och på nytt var det Origi, men Burgoyne gjorde en fotparad precis som en handbollsmålvakt och räddade på mållinjen. Direkt efter var istället Bödvarsson nära att punktera matchen då han sprang 40 meter med bollen och avslutade med ett skott som målvakten räddade.Wolves höll undan utan större problem och vi hade slagit ut Liverpool ur FA cupen. Sexton lag återstår och vi får hoppas på en lätt lottning i nästa omgång, typ Lincoln. Nu räcker det med Premier League-lag på bortaplan, vi har slagit ut två på rad redan!var detta mest en match för fansen. Dom älskade detta. En riktig moralhöjare. FA cupen som sådan är egentligen av mindre betydelse, det är viktigare att vi fokuserar på att klara kontraktet i ligan så att vi inte ramlar ner i League One. Men reklammässigt i England och inte minst i Sverige så var detta en fantastisk viktig match. ”Alla” såg den. Viasat sände och förhoppningsvis fick vi lite fler fans i Sverige efter detta."A sensational unbelievable performance, I can't stop shaking. Hard to pick a man of the match but over the whole 90 minutes I am going for George Saville, he broke everything up. To defend for virtually the whole game was magnificent and very tiring. We must have very fit and committed players. The whole team worked so hard, I'm a proud wolf today. 5th round - can hardly believe it - can't wait for the draw!”."I think from the off we started well and counter-attacked. We pressed when we had to press and sat back when we had to be compact. The gameplan was brilliant. The last few minutes, it was horrible. I'm happy to admit that. The lads were running on empty. I've been here a few times before and this is the best result for me. We'll enjoy the ride. We might get dismantled in the next game but the last two games have been unbelievable."(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")Burgoyne, 8Coady, 7Hause, 7Stearman, 9Doherty, 9Edwards, 8Saville, 9Evans, 8Costa, 9Weimann, 9Dicko, 7Ronan, 7Bödvarsson, 8Mason spelade för kort tid för att betygsättas.