Matchrapport: Norwich-Wolves 3-1

Förlust och utvisad målvakt

21 januari 2017

Norwich-Wolverhampton Wanderers 3-1 (1-0)

1-0 Steven Naismith (13)

1-1 Helder Costa (57) straff

2-1 Robbie Brady (75) straff

3-1 Jonny Howson (91)

Publik: 26.303

Bollinnehav: Norwich 55% Wolves 45%

Skott på mål: Norwich 5 Wolves 2

Skott utanför mål: Norwich 12 Wolves 9

Hörnor: Norwich 3 Wolves 4

Varningar: Hoolahan (Norwich). Doherty, Edwards (Wolves)

Utvisad: Ikeme (Wolves) 72 min

Domare: David Coote.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Carl Ikeme (utvisad 72) – Dominic Iorfa, Richard Stearman, Danny Batth (c), Matt Doherty (blev målvakt efter 72) – Jack Price, Dave Edwards – Helder Costa, Joe Mason (Bright Enobakhare 58), Ivan Cavaleiro (Andreas Weimann 45) – Jon Dadi Bödvarsson (Nouha Dicko 66). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Conor Coady, Lee Evans, George Saville.

Norwich (4-2-3-1): Ruddy, Pinto, Martin (c), Klose, Brady, Tettey, Howson; Jacob Murphy (Josh Murphy 81), Hoolahan (Pritchard 81), Naismith, Jerome (Lafferty 87). Ej använda avbytare: McGovern, Bassong, Bennett, Godfrey, Pritchard, Murphy.

Två ändringar i laget sedan vinsten mot Aston Villa senast. Dominic Iorfa ersatte Conor Coady som högerback. Jon Dadi Bödvarsson tog en plats i anfallet istället för Nouha Dicko. Taktiken fortfarande 4-2-3-1. Wolves för dagen i limegröna tröjor, vilket var konstigt eftersom Norwich hade gulgrönt, och lagens tröjor blev därmed ganska lika. Wolves spelade i sorgband sedan klubbens vice president Rachael Hayhoe-Flint nyligen hade dött.

FÖRSTA HALVLEK

Norwich hade avspark, men det hände ingenting inledningsvis. Det var kyligt och en stenhård plan, och inget ordnat spel. Men så plötsligt tog hemmalaget ledningen i 13:e minuten.

Det var egentligen ingen riktig målchans. Howson fick på en riktigt kanon från 30 meters håll, bollen for mot mål och träffade ribban med en smäll. Returen gick ut i straffområdet där Stearman nickade undan bollen. Tyvärr gick nicken rakt till NAISMITH som sköt bollen i mål på volley.

Wolves försökte komma igen och efter en knuff på Costa fick Price ett bra frisparksläge men han träffade muren. Det var annars Norwich som var farligast och när Cavaleiro tappade bollen till Murphy inne i eget straffområde blev det lite panik, men Jerome sköt över målet.

Hewson sköt sedan ett tungt skott som Ikeme boxade ut, och Wolves hade inte mycket att komma med. Under den första halvleken var det närmare 0-2 än en kvittering. Den energiske Hoolahan hade ett bra läge, men Stearman gjorde en suverän blockering. Lite senare rensade Ikeme rakt på Naismith men bollen gick ut till inspark.

Wolves enda chans kom på övertid då Price hittade Mason som vände och sköt över. Det var paus och rättvist underläge 0-1. Wolves hade inte alls kommit upp i det fina spel som vi bjudit på i de senaste matcherna.

ANDRA HALVLEK

Wolves bytte in nya lånet Weimann istället för Cavaleiro i paus. Men det var Norwich som började bäst och fick en frispark precis på straffområdeslinjen, bollen susade förbi Ikemes mål.

Därefter träffades trävirket igen bakom Ikeme i Wolvesmålet, denna gång var det Jerome som sköt ett vasst skott som gick i stolpen.

Det var därför lite överraskande att Wolves kvitterade i 57:e minuten. Doherty spelade vägg med Bödvarsson på vänsterkanten och tog sig in i straffområdet där han knuffades i ryggen av Pinto. Doherty föll väldigt lätt och domaren dömde straff. COSTA sköt straffen precis som han alltid brukar: en vänsterbredsida högt upp till vänster om målvakten och det var 1-1.

Wolves gjorde nu ett byte då Enobakhare kom in istället för Mason. Costa försökte sig sedan på en långrush men han sköt på en försvarare till hörna. En annan hörna slog Costa så bra att Dohertys skarvnick räddades på mållinjen och vi var nära ett ledningsmål.

Weimann sprang på en passning från Edwards men skottet gick över mål. Lite senare spelade Weimann fram den tredje inhopparen Dicko men hans vinkelskott räddades.

Det var en jämn match och när inte Wolves press lyckades ge något resultat så trodde de flesta på ett oavgjort slut, men så exploderade matchen i 72:a minuten.

Norwich kom i en attack och Hoolahan tråcklade sig loss i straffområdet efter lite bollflipper. Han tog sig fram mot mål där Ikeme slängde sig med benen före. Hoolahan stöp över Ikemes ben och domaren blåste för straff. Inte helt oväntat med tanke på att Wolves hade fått en lika ”snäll” straff tidigare.

Ikeme blev vansinnig och tyckte att det var filmning. Han gick fram och knuffade omkull den lille Hoolahan, och det blev givetvis ett rött kort direkt. Klantigt gjort, minst sagt. Det var många heta känslor och både Hoolahan och Doherty varnades.

Eftersom Wolves redan hade gjort sina tre byten så var Doherty tvungen att hoppa in i målet iklädd Burgoynes målvaktströja. BRADY satte straffen otagbart och hemmalaget var på nytt i ledning, desssutom med en man mer på planen.

Norwich kunde enkelt hålla undan och tiomanna-Wolves var inte nära en kvittering. Istället avgjordes matchen på övertid då HOWSON sköt ett skott via Stearman som ställde Doherty helt i målet och det var 1-3. Inte Wolves dag alls, och en rättvis förlust.

Sammanfattningsvis så visste vi att ”Norwich borta” skulle vara en av säsongens svåraste matcher, och vi var klart sämre än dem. Synd bara att det blev ett så märkligt avgörande med mål på straff och utvisning. Men det är inte mycket att protestera mot, varken straffen eller utvsiningen. Lambert gjorde samtiga byten klara redan i 68:e minuten och det var väl lite onödigt, men det var inte därför vi förlorade - Norwich var bättre. "The players had an off day". På lördag möter vi Liverpool borta i FA cupen, och Ikeme lär vara avstängd. Vem ska stå imål då? Tonåringen Burgoyne eller kan skadade reservmålvakten Lonergan hinna tillbaka?

Dagens kommentar från läktaren: ”Very disappointed with the team’s performance. Cavaleiro and Iorfa looked lethargic and slow. Price seemed to do a lot of pointing but failed to pick up any Norwich midfielder who must of enjoyed the amount of space they had to play in. Edwards huffed and puffed and was chasing around after the ball with three Norwich midfielders knocking it around with ease. We could and probably should of been 2 or 3 down before we equalised. Hope this was just a bad day at the office.”.

Wolves head coach Paul Lambert säger: "The first 20 minutes we were slow and didn't do what we normally do but after the break we got better, got the penalty and looked more like ourselves. At 1-1 that game could have gone anywhere. We've been unfortunate we've lost our goalkeeper and the penalty. There are some good points today, some bad points. You're beaten and disappointed, but I can't fault the effort."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ikeme, 4

Iorfa, 6

Batth, 6

Stearman, 7

Doherty, 7

Price, 5

Edwards, 5

Costa, 6

Mason, 5

Cavaleiro, 5

Bödvarsson, 6

Weimann, 6

Enobakhare, 5