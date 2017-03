Matchrapport: Reading-Wolves 2-1

Sjätte raka förlusten och nedflyttningsstrecket närmar sig

4 mars 2017

Reading-Wolverhampton Wanderers 2-1 (0-0)

1-0 Yann Kermorgant (48)

1-1 Ben Marshall (55)

2-1 Paul McShane (78)

Publik: 18.629

Bollinnehav: Reading 55% Wolves 45%

Skott på mål: Reading 3 Wolves 5

Skott utanför mål:Reading 3 Wolves 9

Hörnor: Reading 2 Wolves 6

Varningar: Williams, Kermorgant (Reading). Williamson, Dicko (Wolves).

Utvisad: Williamson (Wolves) 85 min.

Domare: Andy Madley.



WOLVES (4-3-2-1, fr.h.): Carl Ikeme – Dominic Iorfa, Mike Williamson (utvisad 85 min), Kortney Hause, George Saville (Jon Dadi Bödvarsson 84) – Conor Coady (Matt Doherty 93), Roman Saiss, Dave Edwards – Helder Costa, Ben Marshall – Nouha Dicko (Andreas Weimann 72). Ej använda avbytare: Andy Lonergan, Danny Batth, Jack Price, Bright Enobakhare.

READING (4-3-3): Al-Habsi, Gunter, Moore, McShane (c), Blackett, Van den Berg (Evans 71), Swift, Williams; Beerens (Grabban 63), Popa (Meite 63), Kermorgant. Ej använda avbytare: Jaakkola, Obita, Kelly, Mutch.

Många förluster på rad för Wolves inför denna match och dessutom väntar många nya matcher att spela på kort tid, därför ändrade head coach Paul Lambert mycket i startelvan. Mest uppseendeväckande var kanske att mittfältaren George Saville fick spela vänsterback, det har han aldrig gjort tidigare.

In på mittfältet kom Roman Saiss, vilket många fans hade efterlyst. Båda mittbackarna Danny Batth och Richard Stearman petades också, istället spelade Mike Williamson och Kortney Hause.Totalt gjordes sex ändringar, dels för att vi förlorade senast men också för att vi har en ny match igen redan på tisdag. Taktiken som vanligt 4-3-2-1,där Nouha Dicko springer omkring ensam på topp. Reading på bortaplan är en svår match och 0-0 skulle vara ett bra resultat.

FÖRSTA HALVLEK

Matchen började med att Reading tog hand om spelet, men Wolves var bra samlat och hela tiden på rätt sida om motståndarna. Planen var ganska dålig, och det var både hårt och lite halt.

Popa slog ett inlägg, men vår keeper Ikeme plockade enkelt bollen i den ganska lugna inledningen. Wolves försökte sig på en genomskärare men Readings målvakt Al-Habsi var vaken och stoppade bollbanan.

Reading ökade trycket något, men det blev mest inlägg och Williamson nickade bort de flesta. Efter en kvart kom Wolves bättre in i matchen och försökte hitta ett eget spel. Fortfarande inga målchanser överhuvudtaget.

Wolves kontrade genom Costa och hans inlägg var lite för långt för Dicko. Lite senare kom Costa igen på sin högerkant, men McShane slog undan inlägget till hörna. Hörnan blev farlig, Costa slog den och Edwards skarvnickade tätt utanför, bästa chansen hittills i matchen efter tjugo minuters spel.

En halvtimme in i matchen började regnet ösa ner och det var inte speciellt trevligt att spela eller titta på fotboll. Williamson var stabill i mittförsvaret och nickade iskallt till Ikeme i ett trängt läge.

Wolves anföll nästan bara på högerkanten och nu var det Iorfa som kom överlappande. Inlägget skapa lite oro i mitten där Dicko lurade, men försvaret rensade undan. Costa sköt sedan ett skott som touchades till hörna och i andra delen av planen räddade Ikeme efter en frispark från Swift.

Det blev en hörna till Wolves och Williamson nickade mot mål. Bollen verkade vara över linjen när Al-Habsi räddade - inte många centimetrar från ett ledningsmål för Wolves strax innan paus.

Wolves avslutade bra och Iorfa rusade framåt mycket på sin högerkant under de sista minuterna av halvleken. 0-0 i paus och en gedigen insats av Wolves.

ANDRA HALVLEK

Så var vi igång med andra halvlek och det blev mål direkt, tyvärr för Reading. Det var egentligen ingen målchans. Moore sköt ett långskott från 25 meters håll. KERMOGANT stack fram ett ben och den touchen ställde Ikeme helt i Wolvesmålet. Oturligt får man nog säga, men 0-1.

Wolves kvitterade lyckligtvis direkt efter. Det var Dicko som var organisatören. Han gav sig i väg på en stark löpning och hans inlägg nådde fram till MARSHALL som touchade bollen knappt över mållinjen. 1-1 och matchen hade nu vaknat till liv.Två ganska sunkiga mål, men de räknas ju också.

Wolves attackerade igen stärkta av målet. Costa spelade fram Coady och hans inlägg skarvades tätt utanför stolpen. Nästa chans fick Coady själv, ett lågt skott som Readings keeper styrde utanför stolpen.

Nu var det bara Wolves. Marshall spelade till Coady, och därefter vidare till Edwards som direktsköt, men Al-Habsi räddade. Bra period nu av Wolves.

Reading försökte svara, men Hause rensade undan ett inlägg från Popa. Dicko sköt sedan in bollen mot Readings mål, men McShane lyckades med vissa besvär få bollen till hörna.

Efter 64 minuters spel fick Wolves en riktigt bra chans då Costa spelade fram Dicko, men han kom i dålig vinkel och skottet träffade burgaveln. Reading gjorde nu ett dubbelbyte eftersom Wolves hade börjat ta över matchen.

Nu lugnade matchen ner sig och Wolves fick heller inte mycket hjälp av domaren som var ganska hemmavänlig. Wolves fick lite tryck efter en hörna som Iorfa hade skapat. Costa slog den och efter lite kalabalik sköt Williamson över mål.

Wolves bytte nu in Weimann istället för Dicko, och vi fick också nästa chans då Saville sköt ett tungt långskott som målvakten greppade. Ända sedan vår kvittering hade Wolves varit det bättre laget.

Det skulle komma ett mål till i matchen, men det var Reading som gjorde det. I 78:e minuten kom ett dråpslag för Wolves, helt emot spelet på planen. Reading fick en frispark som slogs in i straffområdet och MCSHANE nickade bollen i mål.

Wolves bytte in Bödvarson i 84:e minuten men det var för sent. Det enda som hände var att Williamson fick sitt andra gula kort och blev utvisad. Reading fick varningar för maskning på slutet och Marshall hade ett bra halvvolleyskott, men det blev inte fler mål och Wolves hade förlorat igen.

Sammanfattningsvis så var det samma visa som innan. Bra insats, men en ny förlust. Något är uppenbarligen fel. Om det är taktiken, val av spelare eller Lamberts träningsmetoder kan jag inte svara på. Men faktum är att vi är bara en poäng över nedflyttningsstrecket just nu. Vår fina men kraftödande insats i FA cupen där vi slog ut två Premier League-lag verkar ha gått ut över ligaspelet på senare tid. Ny match redan på tisdag och då behöver vi ta poäng, det är en bortamatch mot Mick McCarthys Ipswich.

Dagens kommentar från läktaren: ”First-half was a total non-event. We kept a good shape but offered no threat or quality going forward. Second-half, after conceding a freak goal we responded well and looked the more likely winners after Marshall's equaliser. Horrible marking for the winner and Williamson's red card was very soft. The important clinical touch was all that was missing. But how often has that been said?”

Wolves head coach Paul Lambert säger: "If we keep playing the way we are, the law of averages tells you that it'll go for you. I feel a bit hard done by today. That's the way things tend to go when you're down there. But when you come through it, you'll be a stronger team for it. I've never known the players' confidence to drop. They're a really good group of guys, good people, good characters. We'll keep our heads up, keep our spirits up."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ikeme, 6

Iorfa, 6

Williamson, 7

Hause, 8

Saville, 6

Coady, 6

Saiss, 7

Edwards, 5

Costa, 6

Marshall, 6

Dicko, 6

Weimann, 6