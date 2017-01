Matchrapport: Sheffield Wednesday-Wolves 0-0

Bollen ville inte gå in i mål trots vidöppna chanser

2 januari 2017

Sheffield Wednesday-Wolverhampton Wanderers 0-0 (0-0)

Publik: 30.549

Bollinnehav: Sheff Wed 49% Wolves 51%

Skott på mål: Sheff Wed 5 Wolves 3

Skott utanför mål: Sheff Wed 11 Wolves 10

Hörnor: Sheff Wed 4 Wolves 5

Varningar: Hutchinson (Sheff Wed)

Domare: Simon Hooper.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Carl Ikeme – Conor Coady, Richard Stearman, Danny Batth (c), Matt Doherty – Jack Price, Dave Edwards – Helder Costa (Ivan Cavaleiro 61), Joe Mason, Connor Ronan (Nouha Dicko 68) – Jon Dadi Bödvarsson. Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Dominic Iorfa, Kortney Hause, George Saville, Bright Enobakhare.

SHEFF WED (4-4-2): Westwood, Hunt, Sasso, Lees (c), Reach, McManaman (Joao 52), Lee (Wallace 45), Lees (c), Bannan, Forestieri, Fletcher (Jones 76). Ej använda avbytare: Wildsmith, Palmer, Pudil, Nuhiu.

Tre ändringar i startelvan efter förlusten senast mot QPR. Båda anfallarna Bright Enobakhare och Nouha Dicko petades, de ersattes av Joe Mason och Jon Dadi Bödvarsson. Dessutom vilades vänsteryttern Ivan Cavaleiro som är sliten, istället för honom gjorde tonårstalangen Connor Ronan sin debut. Ronan är egentligen central mittfältare så uppställningen kändes lite mer defensiv än vanligt. 4-2-3-1 liknade det mest, med Bödvarsson längst fram i anfallet.

FÖRSTA HALVLEK

Svinkallt i Yorkshire. Wolves började bäst och fick två hörnor i rad som Costa slog utan farlighet för keepern Westwood. Istället var det Wednesday som hade en jättechans då Sasso nickade stenhårt på en frispark från Bannan, men vår målvakt Ikeme gjorde en flygande räddning och fingertippade bollen över ribban.

Mason fälldes i straffområdet och Wolves ropade på straff, men domaren lyssnade inte. Fd Wolvesspelaren Steven Fletcher fick sedan på ett skott som Ikeme stötte undan. Returen högg Forestieri på men Ikeme täckte till hörna.

Efter en dryg halvtimme kom Costa farande mot mål men hans skott gick över ribban.I andra änden av planen fällde Batth Forestieri men den följande frisparken gick över Wolves mål.

I 40:e minuten fick Wolves en frispark som Ronan slog, målvakten stötte bort bollen men den hamnade hos Doherty inne i straffområdet. Doherty lurade den tillrusande keepern och gick förbi honom, men denne slog då undan Dohertys ben. Han stöp och det var en given straff. När vi funderade på vem som skulle lägga straffen nu när ordinarie skytt Cavaleiro satt på bänken så upptäckte vi att domaren INTE hade blåst. Klarare straff kommer vi inte att få se denna säsong - ”stonewall penalty” som engelsmännen säger. Men domaren missade det tyvärr, med galna protester från Wolvesspelare som följd.

Vi hade knappt hunnit smälta förra situationen när Wolves fortsatte att trycka på och ett inlägg kom in i Wednesdays straffområde. Bollen träffade Bödvarsson på låret och gick i en båge över målvakten – i ribban! Returen damp ner till Mason som bara hade att putta bollen i öppet mål från två meters håll, men han skarvade bollen över ribban. Närmare mål än så kan man inte komma och det var ”Årets miss” redan den andra januari.

Halvleken avslutades med att Ronan sköt en stenhård frispark i muren så illa att den träffade Hutchinson i skallen så att han nästan knockades. Som tur var så blåste domaren för paus och lagen kunde gå till vila. Sanslöst att Wolves inte ledde matchen.

ANDRA HALVLEK

Wolves otur fortsatte i andra halvlek. Den var bara tre minuter gammal då Ronan spelade fram Mason som sköt...i stolpen. Bollen ville helt enkelt inte in. Cavaleiro ersatte den tröttnande Costa efter en dryg timme, och lite senare byttes även debuterande Ronan ut istället för Dicko. Stora applåder för en lovande debut.

Nu gick Wolves över till ett offensivt 4-3-3 med Dicko, Mason och Bödvarsson i anfallet men det hjälpte inte. Mason lurade en offsidefälla i 73:e minuten, men skottet ur bra läge räddade keepern Westwood. Istället höll Wednesday på att stjäla alla poäng när Forestieri hade chansen, men Ikeme dök och räddade.

Tre minuters övertid men matchen var redan ”slut”. Den slutade 0-0 och det var egentligen ett bra resultat i en på pappret svår match, men som händelserna utvecklade sig på planen så var det otroligt att vi inte vann. Vi måste göra mål!

Sammanfattningsvis så var detta närmast en parodi att vi inte vann. Stolpskott, ribbträff, bortdömd straff och miss två meter från mållinjen. Det märks att våra anfallare inte har det rätta självförtroendet. Men positivt att vi spelade så bra på bortaplan mot ett lag som aspirerar på Premier League. Vi måste fixa målskyttet om vi ska ta oss ur denna serie. En del spelare var trötta efter det hårda matchandet på senare tid. Costa och Cavaleiro borde kanske inte ha spelat alls. Till sist ett omnämnande till den unga debutanten Connor Ronan: mycket moget spel på ovan plats och många applåder från läktaren när han blev utbytt.

Dagens kommentar från läktaren: ”Mixed feelings about this one. Masons wastefulness in front of goal and a stonewall penalty not given has left a rather horrid taste in my mouth. Overall, chuffed with an away point against a Wednesday side that just beat Newcastle but aggrieved we didn’t get all three points. We're heading in the right direction boys”.

Wolves head coach Paul Lambert säger: "I think anybody at the stadium saw that we deserved to win. If we walked out of the stadium winning 3-0 I don't think anybody would have questioned it. I thought the pressing was fantastic. The game-plan was perfect, other than the goals we deserved to get. Everything about us, the passing, the tempo. I'm just disappointed we've managed not to win. It shows you how far we've come. It wasn't that long ago that Sheffield Wednesday came down to our place and beat us quite easily, so the progress we've made is huge."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ikeme, 7

Coady, 7

Batth, 6

Stearman, 8

Doherty, 7

Price, 6

Edwards, 7

Costa, 6

Mason, 6

Ronan, 7

Bödvarsson, 7

Dicko, 6