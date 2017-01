Matchrapport: Stoke City-Wolves 0-2, FA Cup Rond 3

Vinst i cupen mot Premier League-lag

0-1 Helder Costa (29)0-2 Matt Doherty (80)Publik: 21.479Bollinnehav: Stoke 58% Wolves 42%Avslut på mål: Stoke 7 Wolves 4Avslut ej på mål: Stoke 10 Wolves 5Hörnor: Stoke 8 Wolves 4Varningar: Indi, Shaqiri (Stoke), Costa (Wolves).Domare: Mick Jones.Carl Ikeme (c) – Dominic Iorfa (Nouha Dicko 77), Mike Williamson, Kortney Hause, Matt Doherty – Lee Evans, George Saville – Helder Costa, Bright Enobakhare (Dave Edwards 72), Joe Mason (Morgan Gibbs-White 62) – Jon Dadi Bödvarsson. Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Danny Batth, Conor Coady, Jack Price.Grant; Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters; Afellay, Imbula (Allen 45), Shaqiri (Ngoy 72), Bojan (Adam 45), Arnautovic; Crouch. Ej använda avbytare: Given, Bardsley, Muniesa, Whelan.Första matchen för Wolves i FA Cupen och som väntat kom Wolves med ett halvt reservlag. Sex ändringar sedan förra ligamatchen. Ut med Dave Edwards, lagkapten Danny Batth, Richard Stearman, Conor Coady, Jack Price och Connor Ronan. In med Bright Enobakhare, George Saville, Lee Evans, Kortney Hause, Mike Williamson och Dominic Iorfa.Mest intressant att äntligen få se Mike Williamson som mittback, han har varit skadad sedan han köptes och inte spelat på ett helt år. Kul namn på bänken: 16-årige Morgan Gibbs-White. Taktiken blev 4-2-3-1. Lagkapten i Batths (och Edwards) frånvaro blev Ikeme.4.500 Wolvessupporters på plats i Stoke, det är ju ett ”litet” derby. Wolves fick första chansen då Costa sprang fram på sin högerkant, han passade Bödvarsson men skottet gick utanför. Nästa chans var också Bödvarssons. Denna gång ryckte han loss själv på högerkanten med en lång löpning från egen planhalva. Han sprintade över hela planen och sköt tätt utanför stolpen. Bra initiativ!I 12:e minuten fälldes Enobakhare och Evans skruvade frisparken så att keepern måste kasta sig och rädda. Wolves pressade på och fick också ett välförtjänt ledningsmål efter en knapp halvtimme.Doherty lyfte bollen från vänsterkanten över till höger. Där väntade Costa som var omgärdad av många motståndare. COSTA drog sig bort från målet innan han plötsligt klippte till med vänstern och bollen satt i mål bakom en sprattlande keeper. Överraskande skott och 1-0 till Wolves.Mason rusade sedan fram på vänsterkanten men hans låga inlägg nådde inte Bödvarsson och Enobakhare innan försvaret rensade undan. Stoke hade inte mycket. Shawcross nickade så att bollen hamnade på nättaket. Men när tre minuter återstod fick Stoke sin stora chans och de borde ha kvitterat. Pieters slog ett perfekt inlägg där Crouch dök upp och bredsidade bollen över mål från fyra meters håll.Men det var 1-0 till Wolves i paus när lagen gick in för att dricka te.Stoke gjorde två byten i paus eftersom de behövde ändra matchbilden. Efter bara två minuters spel skrek Stoke på straff sedan Saville trumlat ner en anfallare i straffområdet. Domaren blåste...men flyttade ut bollen till frispark på straffområdeslinjen.Frisparken sköt Shaqiri i muren på handen på en Wolvssspelare och nya skrik på straff som inte blåstes. Nu var det mycket Stoke och Ikeme gjorde en akrobatisk räddning på ett skott från Shaqiri.Wolves svarade och när Hause slog ett inlägg så nickade Doherty tätt utanför. Efter en timme borde Stoke ha kvitterat, men återigen gjorde Ikeme en reflexräddning. Arnautovic fick skott läge från nära håll men Ikeme räddade snyggt.Wolves head coach Lambert svarade nu Stokepressen med att byta in den 16-årige anfallaren Gibbs-White, kanske ett lite märkligt byte, men varför inte?Doherty sköt över från 20 meters håll när Wolves försökte flytta upp spelet. Men det var ikeme som räddade Wolves på nytt när Afellay fick på ett kanonskott. Nu var Ikeme rena väggen, och när Crouch försökte så kastade sig Ikeme och petade undan bollen.På slutet satsade Stoke allt framåt och Ikeme hade problem med ett långskott från Allen. Lite senare slog Adams ett inlägg som gick rakt igenom Wolves straffområde, men Crouch och Ngoy hann inte fram.Wolves tvingades nu byta ut Iorfa som haltade av planen. Dicko kom in och Saville fick spela högerback. I 79:e minuten fick Wolves en frispark sedan Bödvarsson hade sparkats ner. Alla väntade på Costa när DOHERTY plötsligt rusade fram och sköt i mål. Antagligen trodde även målvakten på Costa eftersom han var inte beredd alls och Wolves ledde med 2-0.Stoke tryckte på och Wolves kontrade genom Dicko som hade två chanser att öka på ledningen, men det vill sig fortfarande inte riktigt för honom. Vid ett tillfälle kom Wolves tre mot en, men då räddade målvakten skottet från Dicko. Nästa försök gick tätt utanför .Men det spelade ingen roll eftersom Wolves vann med 2-0 och är vidare i FA cupen. Lottning för rond 4 kommer på måndag.var detta en mycket överraskande bortaseger mot Stoke som ju spelar i Premier League. Wolves head coach Paul Lambert bytte ut mer än halva ordinarie lag och det såg på pappret ut som att vi inte var intresserade att vinna. Men ersättarna gjorde det bra, och Ikeme var strålande i målet. Williamsons comeback lovade mycket gott inför framtiden. Det ska bli spännande att se vilka mittbackar som får spela nästa helg: Williamson/Hause eller Batth/Stearman."You've got to take your hat off to Lambert for that team selection and tactics, no one could have seen that coming. Definitely a big plus getting Williamson back and you could make the argument for starting the same 11 minus Mason for Cavaleiro in the next game. Special mention to Gibbs White. Did not look out of place vs Prem players. We are going to have some team in 2 years. And the away support....just wow! ”."The whole performance from start to finish was terrific and we could have been two or three up before we even scored. We look like a team that's full of confidence at the minute. You need time to put your own stamp on things, you're never going to do it within three or four weeks. You won't even do it within three or four months, you need about a full season to get your point across properly. But there is an accumulation of things now happening at the club. It's a lot better place now than when I came in, that's for sure."(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")Ikeme, 9Iorfa, 7Williamson, 8Hause, 8Doherty, 9Evans, 7Saville, 6,Costa, 7Enobakhare, 6Mason, 6Bödvarsson, 8GIbbs-White, 6Edwards, 6Dicko spelade för kort tid för att betygssättas.