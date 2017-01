Matchrapport: Wolves-Aston Villa 1-0

Wolves vann lokalderbyt mot Villa och är the Pride of the Midlands

1-0 Joe Mason (15)Publik: 27.255Bollinnehav: Wolves 44% Villa 56%Avslut på mål: Wolves 3 Villa 0Avslut ej på mål: Wolves 9 Villa 6Hörnor: Wolves 5 Aston Villa 3Varningar: Bacuna (Villa).Domare: Tony Harrington.Carl Ikeme – Conor Coady, Richard Stearman, Danny Batth (c), Matt Doherty – Jack Price, Dave Edwards (George Saville 74) – Helder Costa, Joe Mason, Ivan Cavaleiro (Bright Enobakhare 64) – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 77). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Dominic Iorfa, Kortney Hause, Morgan Gibbs-White.Johnstone, Hutton, Chester (c), Elphick, Amavi, Adomah (Green, 67), Jedinak (Davis, 90), Tshibola (Grealish, 60), Bacuna, McCormack, Agbonlahor. Ej använda avbytare: Bunn, Westwood, Gardner.Lokalderby i West Midlands och såklart mycket folk på läktaren. Wolves vann senaste matchen mot Premier League-laget Stoke City i FA cupen med 2-0 trots en reservbetonad uppställning, och det var därför intressant att se om ”FA cuplaget” skulle få förnyat förtroende. Men så blev det inte: head coach Paul Lambert gjorde sju ändringar i startelvan, vilket förvånade en del.Taktiken blev 4-2-3-1 med Nouha Dicko ensam i anfallet, men starkt understödd av trion Helder Costa, Joe Mason och Ivan Cavaliero. Tanken är väl att det ska vara 4-2-4 i anfall, men 4-2-3-1 i försvar.Innan matchen började var det en ceremoni för den populäre managern Graham Taylor som nyligen dött. Han var manager för båda lagen och även för Englands landslag. Publiken applåderade under en minut och sjöng ”There is only one Graham Taylor”.Villa fick första hörnan, men den nickade Batth undan. Wolves svarade genom Dicko som gjorde en kraftfull löpning, men han fick inte till skottet.Costa slog en hörna för Wolves och Edwards försökte med en saxspark som misslyckades. Wolves var det bättre laget i inledningen och det var stor rörelse på våra spelare, med positionsbyten och snabba passningar.Det var därför inte överraskande att Wolves tog ledningen i 15:e minuten. Det uppstod en yta bakom Villas vänsterback eftersom han punktmarkerade Costa ganska högt upp på planen och den ytan upptäckte Dicko. Han fick bollen och skickade ett hårt inlägg mot mål. Målvakten boxade bollen rakt ut i straffområdet och där stod MASON som något tveksamt och nästan förvånat sköt ett studsande skott in i det tomma målet. 1-0 Wolves!Villa flyttade upp spelet efter Wolves fina inledning och de fick en frispark som Wolves försvar nickade undan. Bästa chansen hade McCormack som efter ett inlägg från Amavi nickade rakt framför mål, men bollen gick över ribban.Costa testade Villas målvakt med ett vinklat skott sedan Dicko spelat fram honom. Lite senare rensade Villaförsvaret på mållinjen sedan Mason fått en studsande boll förbi målvakten.Adomah hade en bra chans på slutet då bollen gick förbi Ikeme, men Coady räddade situationen och det var 1-0 till Wolves i paus. Wolves start på halvleken hade varit väldigt bra men Villa hade kommit in i matchen efterhand, och vi hoppades att vi inte skulle backa hem de resterande 45 minuterna.Dicko jagade vidare och hade en bra chans, men hans avslut saknar skärpa. Han behöver verkligen ett mål så att han kan lugna ner sig. Villa svarade genom ett skott av Jedinak som nog träffade Edwards arm inne i straffområdet, men domaren viftade avvärjande.Lite senare fick Edwards en armbåge i skallen och han tvingades rusa in i omklädningsrummet för att se till sitt blödande ögonbryn, men han var ganska snart tillbaka.Villa låg på utan att hota Wolves mål, och Wolves fick ganska fina kontringslägen. Costa sprang över hela planen. Han passade snyggt fram till Dicko som undgick offsiden. Men när alla väntade på ett tillbakaspel till Costa, så sköt Dicko själv och målvakten räddade. Synd eftersom Costa hade helt öppet mål, men Dicko vill väldigt gärna avsluta själv just nu.Wolves gjorde nu ett antal byten för att dra ner på tempot och få in utvilade spelare. Vänsteryttern Cavaleiro gick ut och han ersattes av Enobakhare. Mason flyttade ut på vänsterkanten och Enobakhare var på Masons plats. Dessutom bytte vi ut defensive mittfältaren Edwards som nog hade ont efter sin smäll, in kom Saville,Sista bytet var när Bödvarsson ersatte Dicko i anfallet. Klockan tickade på och Villa kändes ganska tandlösa framåt. Saville sköt istället ett skott för Wolves men målvakten var med. Villa hade en straffsituation till då Batth ryckte i tröjan på McCormack, men domaren såg inte detta.Bödvarsson rusade fram på kanten, han spelade in till Enobakhare som sökte skottläge och sköt strax utanför stolpen. Wolves låg närmare 2-0 än Villa en kvittering. Det blev fyra minuters tillägg, men segern var aldrig i fara. Wolves vann 1-0 och det var tredje matchen i rad som vi höll nollan, trots att Lambert bytte ut tre av fyra försvarare sedan förra matchen. Publiken var nöjd och sjöng roliga sånger mot Villafansen.är det alltid härligt och viktigt att vinna ett derby. Sättet vi vann på var också bra. Alla kämpade mycket och orkade springa mycket. Villa såg väldigt tama ut framåt, men eftersom vi hade svårt att avgöra matchen så det var spännande in i det sista. Vi har en del brister i uppspelsfasen vilket gjorde att vi tappade bollen onödigt ofta, och vi tog också en del felbeslut i den sista passningen framåt. Men annars var det en stabil match av Wolves och det ser riktigt bra ut nu."A thoroughly good performance which we deservedly won. Mason my MOTM. Villa were restricted to one real scoring chance which was fortunately squandered by McCormack. When I first saw the line-up I thought Lambert was wrong not to have picked Williamson and Hause but our defence was excellent and marshalled superbly throughout by Stears. Really impressed by the intensity of our pressing, pretty much throughout the match”."Aston Villa's a club I've got a lot of respect for. My team were brilliant. We've been brilliant for the last few weeks, without getting results. You can feel and sense that we're vibrant, energetic, our pressing is great and everything about our game at the moment is really strong. I don't think we were really under pressure. We defended strongly and we were excellent. Carl Ikeme's not had a save to make and that's testament to everyone in front of him. I don't think we were under major pressure and we weren't hurt but on the other side of the coin I thought we looked incredibly good going forward."(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")Ikeme, 7Coady, 7Batth, 8Stearman, 8Doherty, 7Edwards, 7Price, 7Costa, 7Mason, 8Cavaleiro, 7Dicko, 6Saville, 6Enobakhare, 6Bödvarsson, 6