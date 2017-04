Matchrapport: Wolves-Blackburn 0-0

Säsongen är över sedan länge och matchen mot Blackburn blev en lång gäspning.

22 april 2017

Wolverhampton Wanderers-Blackburn 0-0 (0-0)

Publik: 20.249

Bollinnehav: Wolves 49% Blackburn 51%

Avslut på mål: Wolves 1 Blackburn 2

Avslut ej på mål: Wolves 4 Blackburn 3

Hörnor: Wolves 0 Blackburn 5

Varningar: Saiss (Wolves). Lenihan, Lowe, Guthrie (Blackburn).

Domare: David Coote.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Andy Lonergan – Conor Coady, Mike Williamson, Richard Stearman, Matt Doherty (Ivan Cavaleiro 21) – Romain Saiss, Dave Edwards (c) – Ben Marshall (Morgan Gibbs-White 67), Andreas Weimann, George Saville – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 45). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Kortney Hause, Lee Evans, Joe Mason.

BLACKBURN (3-5-2): Raya, Lenihan, Williams, Mulgrew, Nyambe, Guthrie, Lowe (c) Conway (Graham 63), Williams, Bennett (Emnes 85), Gallagher (Joao 77). Ej använda avbytare: Steele, Hoban, Feeney, Akpan.



Inför denna match hade Wolves redan klarat kontraktet trots att fyra matcher återstår. Det var därför lite konstigt att head coach Paul Lambert ställde upp med samma lag som vann mot Leeds senast. Vi hade nog trott att några av de lovande ungdomarna skulle få chansen, nu när säsongen redan är ”färdigspelad”.



Taktiken som vanligt 4-2-3-1 där Dicko är längst fram och får hjälp av trion Saville-Weimann-Marshall bakom sig. Weimann är väldigt offensiv i mitten så det är nog så nära 4-4-2 det går att komma. Man skulle nästan kunna säga 4-4-1-1.



Blackburn ligger precis under strecket och är inblandad i en jämn nedflyttningsstrid med bland annat Nottingham Forest och Birmingham.



FÖRSTA HALVLEK

Lugn inledning och inte förrän i åttonde minuten hamnade bollen vid Gallaghers fötter ungefär vid straffpunkten inne i Wolves straffområde, han missade bollen men istället sköt Conway utanför stolpen.



Wolves kom genom Dicko på kanten, men inlägget plockade målvakten lätt. Istället fick Blackburn en riktigt bra chans då Conway slog en frispark och Lenigan nickade stenhårt men utanför.



Redan i 21:a minuten linkade Doherty av planen och han ersattes av Cavaleiro. Då blev Saville vänsterback, Weimann tog vänsteryttern och Cavaleiro gick in i mitten bakom Dicko.



Marshall var inte populär bland sina före detta fans i Blackburn, men han hade spelmässigt en lugn dag. Han skickade in en frispark mot mål som Saiss nickade över.



Precis innan paus i en mycket händelsefattig halvlek tacklade Williamson perfekt mot Nyambe som annars hade ett bra läge för skott. 0-0 i paus och väldigt tråkig match.



ANDRA HALVLEK

Wolves bytte in Bödvarsson direkt istället för Dicko i anfallet. Men det hjälpte inte mycket för precis som under den första halvleken så hände nästan ingenting alls.



Blackburn satte in vår bekant Danny Graham, och nu var det tre gamla Wolvesspelare på planen: Charlie Mulgrew, Elliott Bennett och Graham. Kanske nån av dem skulle avgöra mot oss? En titt på Live score visade att Forest ledde stort och Blackburn var piskade att ta tre poäng.



Bennett slog en frispark mot Wolves mål och Lonergan gjorde en räddning nere vid stolpen. Men det var fortfarande inte mycket fart på matchen så Wolves bytte in Gibbs-White istället för Marshall och gick över till 4-4-2.



Bödvarsson nickade ner bollen till Gibbs-White som tacklades i sista stund av Ward. Weimann och Coady slog sedan varsitt inlägg in mot Blackburns straffområde, men båda rensades undan.



Det var inte mycket som hände och publiken höll på att somna. Wolves var inte intresserade och Blackburn var för dåliga.



Det blev fyra minuters övertid och publiken buade åt speakerns meddelande, de ville gå hem.



I den sista minuten på övertid så vände Cavaleiro och sköt, men målvakten räddade. Det var Wolves första skott på mål under hela matchen, vi hade heller inte fått nån hörna idag.



Matchen blåstes av och slutade 0-0.



Sammanfattningsvis så borde nog Lambert ha testat nya spelare, kontraktet är ju redan klart för oss. Efter matchen sa han att han tänker byta många spelare till matchen på tisdag mot Huddersfield, hoppas att några ungdomar får chansen. Burgoyne och Wilson tänker jag kanske främst på. Om matchen finns inte mycket att skriva, mest synd om publiken som inte fick någon underhållning. Blackburn lär ramla ur, och det är väl ingen som saknar dom.



Dagens kommentar från läktaren: "As bad a game as you're likely to see this season. Even if I'd got in for free, I'd feel short changed. No quality, no ambition, no skill, no excitement. After the battling performance at Leeds, the Wolves boys were back on the beach. I thought Blackburn were utterly dreadful, if they've played like that all season they deserve to be relegated, 100%.”



Wolves head coach Paul Lambert säger: "I thought the game was really poor. We fell below the standards that we have set. It is another clean sheet. But I have seen the stats and we never did enough to win it. I thought we fell short of the energy levels that we have shown. The lads have played a lot of games and we need that bit of freshness for the last few games. The lads are running on empty. You can get games like that when you think 'where is my energy?' I understand that but the pleasing thing is that we never lost it, so credit to them for that. But the positive side is that it is another point."



SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Lonergan, 6

Coady, 6

Williamson, 7

Stearman, 6

Doherty, 6

Saiss, 6

Edwards, 5

Saville, 6

Weimann, 6

Marshall, 5

Dicko, 5

Cavaleiro, 5

Bödvarsson, 5

Gibbs-White, 8

2017-04-23 18:45:54

