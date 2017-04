Matchrapport: Wolves-Brighton 0-2

Två matcher spelades på kort tid under påsken, här kommer rapport från den första.

14 april 2017

Wolverhampton Wanderers-Brighton 0-2 (0-1)

0-1 Andy Knockaert (45)

0-2 Andy Knockaert (82)

Publik: 23.211 (varav 22 från SwedeWolves medlemsresa)

Bollinnehav: Wolves 52% Brighton 48%

Skott på mål: Wolves 4 Brighton 2

Skott utanför mål: Wolves 10 Brighton 8

Hörnor: Wolves 6 Brighton 3

Varning: Saiss (Wolves).

Domare: Geoff Eltringham.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Andy Lonergan – Conor Coady, Danny Batth (c), Kortney Hause, Matt Doherty – Romain Saiss, Dave Edwards – Andreas Weimann, Ivan Cavaleiro, Ben Marshall (Nouha Dicko 76) – Jon Dadi Bödvarsson (Donovan Wilson 76). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Mike Williamson, George Saville, Lee Evans, Morgan Gibbs-White.

BRIGHTON (4-4-2): Stockdale, Bruno, Huenemeier, Dunk, Pocognoli, Knockaert, Stephens, Sidwell, March (Murphy 70), Hemed, Murray. Ej använda avbytare: Maenpaa, Tomori, Forren, Norwood, Skalak, Akpom.

Tre ändringar i laget som så överraskande förlorade mot Bristol City senast. In kom Romain Saiss, Ivan Cavaleiro och Jan Dadi Bödvarsson. Ut gick Lee Evans, Morgan Gibbs-White och Nouha Dicko.

Taktiken som vanligt 4-2-3-1 med Bödvarsson längst fram i anfallet närmast understödd av trion Weimann-Cavaleiro-Marshall som ständigt skulle byta platser med varandra för att förvirra försvaret. Brighton är serieledare så det var på förhand en mycket svår match.

Det här var första matchen av två på SwedeWolves medlemsresa 2017 så vi hade 22 förväntansfulla medlemmar på plats.

FÖRSTA HALVLEK

Wolves började bra och efter ett inlägg från Coady var Bödvarsson nära att få dit skallen framför mål, men han trängdes undan. Cavaleiro spelade fram Marshall som bröstade ner bollen mot Weimann, men han fick inte iväg skottet.

Men Brighton kom in i matchen och tog över alltmer. Efter en kvart missade Saiss en passning. Knockaert spelade snabbt fram Hemed som sköt en kanon i ribban.

Det kändes hela tiden betydligt farligare när Brighton anföll. De sprang mer, var först på alla bollar, och var mer kraftfulla. Speciellt vårt innermittfält hade svårt att hinna med.

Murray fick ett skottläge, men bollen gick högt över Wolves mål. Lite senare nickade Hemed över ribban efter ett inlägg från Bruno. Efter en halvtimme spelade Knockaert fram Pocognoli, men Batth kom med en brytning i sista stund. Det började närma sig ett mål för gästerna.

March kom ur vinkel och hans skott träffade burgaveln. Nu var det tungt, men Wolves fick lite paus när först Batth behövde tillsyn, och därefter skallade Bödvarsson ihop med Dunk och båda behövdes tittas till.

När man trodde att Wolves lyckats hålla 0-0 in till halvtid så gjorde Brighton mål. En boll studsade förbi Hause och KNOCKAERT klippte till med ett lågt skott som slank in i hörnan via Lonergans händer. Snopet, men rättvist.

På övertid så var det nära ytterligare ett mål när Hemes sköt ett skott som strök ribban. 0-1 i paus och det var ungefär så matchen hade gestaltat sig. Wolves hann inte med och var tvåa på varje boll.

ANDRA HALVLEK

Brighton fortsatte där de slutade och Hemed skarvade bollen tätt över efter ett inlägg från Pocognoli. Wolves fick en sällsynt chans då Marshall sköt ett frispark som målvakten hade åtminstone vissa besvär med.

Efter en timme så kom faktiskt en riktig målchans för Wolves. Ett inlägg slogs mot bortre stolpen och där kom Coady farande. Han nickade bollen in i röran framför mål och Brightons keeper fick göra en räddning. Returen gick mot Weimann, men målvakten var först på bollen igen.

Bödvarsson spelade fram den pigge Marshall, men han fick inte bollen förbi målvakten. Nästa passning till Marshall kom från Coady, men denna gång räddade keepern skottet. Det var uppenbart att om någon skulle kvittera så var det Marshall och därför blev alla väldigt förvånade när han byttes ut i 76:e minuten, Det blev ett dubbelbyte, ut också med Bödvarssom. In kom anfallarna Wilson och Dicko, och vi gick över till 4-4-2 den sista kvarten. Det var ligadebut för Wilson, för övrigt.

Men det blev då ännu större ytor för Brighton och i en snabb kontring kom många spelare rusande mot Wolves mål. Till slut passades bollen till KNOCKAERT som gjorde sitt andra mål för kvällen och matchen var avgjord.

Brightion var också nära ett tredje mål när de kom i en ny kontring på övertid, men Doherty räddade situationen i sista stund.

Matchen slutade 0-2 och Brighton är väldigt nära direktuppflyttning till Premier League, det blir förmodligen klart i nästa omgång.

Sammanfattningsvis så var detta givetvis en på förhand svår match och utan det skadade affischnamnet Helder Costa så hade vi inte mycket att komma med framåt. Framför allt tappade vi matchen på det centrala mittfältet där Brighton hela tiden hade många spelare som sprang mycket och som vann alla tacklingar. Att de har ”The Championship Player of the Season” Andy Knockaert i sitt lag gjorde det heller inte enklare för oss. Hemmapubliken, däribland 22 från SwedeWolves, fick tyvärr traska hem besvikna i duggregnet.

Dagens kommentar från läktaren: ”Thought while we started ok we never really pushed Brighton for a sustained spell. Frustration was what I took from the game, frustrated at how poor our players are as individuals and frustrated at how far away from being a team we are, 11 individuals who don't know what to do with the ball and quite a few who can't even do the basics. No cohesion, no skill, no flair, no tactics, no pattern of play, no chance of promotion with this lot”

Wolves head coach Paul Lambert säger: "I thought we started really well, we looked lively, we looked threatening and it was a really poor first goal to concede. It's probably been the story of our season that you've got to score goals when you get chances at this level - they've taken theirs and we haven't. They've got good experience all round, and that's something we have to get to, you have to get to that level not just for one game or two games, you've got to do that for 46 games."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Lonergan, 6

Doherty, 4

Batth, 5

Hause, 4

Coady, 6

Saiss, 4

Edwards, 4

Weimann, 4

Cavaleiro, 5

Marshall, 7

Bödvarsson, 5