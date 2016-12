Matchrapport: Wolves-Bristol City 3-2

Wolves vände och vann

26 december 2016

Wolverhampton Wanderers-Bristol City 3-2 (1-2)

1-0 Dave Edwards (4)

1-1 Tammy Abraham (38)

1-2 Aden Flint (44)

2-2 Helder Costa (57)

3-2 Ivan Cavaleiro (84) straff

Publik: 24.669

Bollinnehav: Wolves 56% Bristol 44%

Skott på mål: Wolves 9 Bristol 6

Skott utanför mål: Wolves 4 Bristol 16

Hörnor: Wolves 9 Bristol 5

Varningar: Coady, Cavaleiro (Wolves). Matthews, Pack, Freeman (Bristol).

Domare: James Adcock.



WOLVES (4-4-2, fr.h.): Carl Ikeme – Conor Coady, Richard Stearman, Danny Batth (c), Matt Doherty – Held er Costa, Jack Price, Dave Edwards, Ivan Cavaleiro – Bright Enobakhare (Joe Mason 78), Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 78). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Dominic Iorfa, Kortney Hause, Connor Ronan, George Saville.

BRISTOL: Fielding, Matthews (Little 66), Flint, Magnusson, Bryan, Reid (O´Dowda 66), Pack (c), Brownhill, Freeman (Wilbraham 86), Tomlin, Abraham. Ej använda avbytare: Lucic, Engvall, Smith, Paterson.

Boxing Day och mycket folk på Molineux. Viktigt att få tre poäng en sådan här dag eftersom många tar med sina barn på match för första gången denna traditionsfyllda fotbollshögtid under julfirandet. Inga förändringar i den startelva som vann senast mot QPR. En ändring på bänken: Mason var där istället för Saiss. Taktiken blev klassiska 4-4-2 med Enobakhare och Dicko i anfallet. Möjligen skulle man kalla det 4-4-1-1 med Dicko som spets och Enobakhare som länk till mittfältet.

FÖRSTA HALVLEK

Wolves började bra och gjorde mål mer eller mindre direkt. Costa slog en hörna från höger. EDWARDS sprang framåt och skarvade in bollen med skallen. Ett typiskt Edwards-mål och vi var i ledning i denna viktiga match.

Det var mycket Wolves i inledningen och vi dominerade stort. Bristol stack upp i enstaka anfall och då främst genom lånet från Chelsea, Abraham. Han testade Ikeme med ett skott men vår keeper räddade utan större problem.

Efter 20 minuter borde Wolves ha gjort mål igen. Cavaleiro skar in i straffområdet och sköt snabbt. Målvakten halvklarade och returen gick rakt ut till Edwards sex meter från mål. Han sköt men keepern fick upp en hand och tokräddade när alla trodde att det var mål.

Bristol fick en frispark vid straffområdeskanten i bra läge för ett inspel men Tomlin sköt den direkt rakt i burgaveln. Men det var mycket Wolevs, och även om de klara chanserna inte dök upp så hade vi ett klart grepp om händelserna.

Med sju minuter kvar av halvleken kvitterade Bristol City och det var inte förtjänt. Det kom ur ingenting. En långboll skickades upp mot Abraham som var ensam mot Wolves mittförsvar. Batth halkade och ABRAHAM vek åt sidan och fick skottläge. Skottet var tungt, Ikeme hade ingen chans, och det var 1-1.

Wolves verkade lite chockade och kom av sig helt. Bristol jobbade till sig en hörna i slutminuten, och Stearman och Batth kunde inte komma överens om vem som skulle markera FLINT som nickade in 1-2. Domaren blåste för halvtid och det kändes mycket orättvist med 1-2, Wolves hade dominerat matchen i nästan 40 minuter innan Bristols två snabba mål kom på slutet.

ANDRA HALVLEK

Doherty spelade vägg med Enobakhare och tog sig in i straffomtrådet, men hans skott blockerades. Lite senare var det Stearman som räddade Wolves då han slängde sig framför Abrahams skott. Därefter var det också en farlig hörna som Abraham nickade mot mål, men Ikeme räddade.

Enobakhare hade en bra chans sedan Price förarbetat men fick inte iväg skottet. Men i 57:e minuten kvitterade Wolves till stort jubel på läktaren. Coady kom på högerkanten och skickade in ett fint inlägg i mitten. Där kom COSTA farande och klippte till på volley. Bollen satt snyggt i nät framför South Bank och Molineux exploderade. Nu var vi på gång igen och det återstod en halvtimme att spela.

Bristol gjorde ett dubbelbyte och bland annat kom fd Wolvesjunioren Marlk Little in, han fick till och med lite applåder från läktaren. Wolves kämpade för att avgöra matchen och när Dicko slog in ett inlägg framför mål fick keepern anstränga sig för att bryta bollbanan.

Efter en hörna från Costa spelade Cavaleiro fram Doherty men skottet räddades av Bristols målvakt. Wolves gjorde nu också ett dubbelbyte. Båda anfallarna Dicko och Enobakhare gick ut. De ersattes rakt av med nya strikers: Mason och Bödvarsson.

De nyinsatta började starkt. Bödvarsson slog ett inlägg och Mason skarvade mot mål, men bollen slog undan till hörna. Costa slog hörnan och Edwards nickade mot mål, men keepern gjorde en reflexräddning.

Nu jagade Wolves (och publiken) ett segermål och i 84:e minuten fick Wolves straff. Mason lyfte med sig bollen i straffområdet men den träffade rakt på Flints utsträckta hand. Domaren verkade börja jogga från situationen, men när Flint tog sig åt huvudet i förtvivlan och böjde sig frustrerat ner så förstod domaren vad som hänt och blåste straff! Han hade antagligen missat det annars. CAVALEIRO smällde in straffen i krysset fullständigt otagbart och Wolves ledde 3-2.

Bristol jagade en kvittering resten av matchen och slängde fram allt folk som de hade. Abrham skarvade ett inlägg från Tomlin upp på nattaket. Det blev fyra minuters övertid, och matchen avslutades mycket dramatiskt.

Vi var nu inne i femte minutens övertid när Brownhill skickade in en frispark mot Wolves straffområde. O’Dowda nickade bollen vidare, Pack sprang fram och skallade stenhårt mot mål. Doherty stoppade bollen med huvudet på mållinjen, och Stearman skyfflade undan returen centimetrar från mål.

Bristol skrek på mål och deras manager rusade in på planen av glädje och sedan ilska när han förstod att domaren inte blåst för mål. Fuill kalabalik, men matchen var slut och Wolves hade vunnit.

Wolves firade med en ”Viking Clap" - huh huh huh! - ledd av Bödvarsson framför South Bank och storpubliken gick hem nöjda och belåtna. Förhoppningsvis kommer de tillbaka igen. Nästa match är hemma mot QPR på nyårsdagen.

Sammanfattningsvis så var detta första segern på Molineux på tre månader. Fansen har väntat länge. Det var också Wolves andra raka vinst i ligan och nu är vi på säker mark i tabellen. Avståndet till playoff är ännu väldigt långt, men om det kommer en ny trepoängare på nyårsdagen (hemmamatch mot QPR) så börjar tabellen bli intressant. 4-4-2 fungerar bra, och det enda som saknas är väl att anfallarna börjar göra mål. Dicko och Enobakhare (och Bödvarsson) måste börja leverera. Sen är det väl inte helt tätt i försvaret heller, skulle gissa att det kommer att värvas en rutinerad mittback under januarifönstret. Men två raka segrar har vi och mungiporna pekar uppåt igen!

Dagens kommentar från läktaren: ”Whoo....that was a relief, thought we played fairly well and deserved the win, but gave the ball away a lot and were quite disjointed at times. Bristol were poor, however Tammy Abraham looks a right handful. Everytime we attacked we looked a threat, every time they attacked I was nervous we'd concede”.

Wolves head coach Paul Lambert säger: "We were brilliant. The entertainment value is unbelievable. It really is. The chances we created and how exciting we are going forward is fantastic. There is a great bit of flair in the side which I have always wanted in my teams. Going forward we are a threat. We are still a million miles from where I want to be but we look different to the team that started in August. I would rather go through that than a 1-0 boring game."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ikeme, 6

Coady, 6

Batth, 5

Stearman, 6

Doherty, 8

Costa, 8

Price, 7

Edwards, 7

Cavaleiro, 8

Enobakhare, 7

Dicko, 5