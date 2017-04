Matchrapport: Wolves-Cardiff 3-1

Fjärde raka segern för Wolves.

1 april 2017

Wolverhampton Wanderers-Cardiff 3-1 (2-1)

1-0 Danny Batth (9)

1-1 Kenneth Zahore (12)

2-1 Danny Batth (41)

3-1 Helder Costa (82)

Publik: 20.519

Bollinnehav: Wolves 48% Cardiff 52%

Avslut på mål: Wolves 5 Cardiff 2

Avslut ej på mål: Wolves 5 Cardiff 8

Hörnor: Wolves 4 Cardiff 6

Varningar: Marshall (Wolves). Bamba, Ralls, K Harris (Cardiff).

Domare: Andy Davies.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Andy Lonergan – Conor Coady, Kortney Hause, Danny Batth (c), Matt Doherty – Lee Evans, Dave Edwards – Helder Costa, Ivan Cavaleiro (Jon Dadi Bödvarsson 73), Ben Marshall (Romain Saiss 72) – Andreas Weimann (George Saville 87). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Mike Williamson, Nouha Dicko, Morgan Gibbs-White.

CARDIFF (4-3-3): McGregor, Richards, Morrison (c), Bamba, Bennett, Gunnarsson, Manga, Ralls (Whittingham 62), Harris (Pilkington 79), Zohore, Hoilett (Noone 62). Ej använda avbytare: Murphy, Connolly, Halford, John.



Wolves hade tre raka segrar inför denna match så det blev inte oväntat nästan samma startelva som senast. En enda ändring. Målvakten Carl Ikeme är småskadad i baksidan av låret och han ersattes av Andy Lonergan.



Taktiken som vanligt 4-2-3-1 där Ivan Cavaleiro har en fri roll bakom anfallaren Andreas Weimann. Egentligen är samtliga av våra fyra offensiva spelare yttrar, men eftersom de roterar ständigt i sina roller så är det svårt för motståndarnas försvar att hålla ordning på dem.



Cardiff har bra form sedan de bytte manager till Neil Warnock och räknar man deras resultat sedan det skedde i oktober så skulle de vara trea i tabellen.



FÖRSTA HALVLEK

Efter en lugn inledning så tog Wolves ledningen i nionde minuten. Marshall slog en frispark som seglade in i Cardiffs straffområde. Efter en nickduell hamnade bollen vid bortre stolpen hos Weimann som smart nickade bollen tillbaka inåt mitten där lagkaptenen BATTH dök upp och han styrde bollen i mål med pannan.



Cardiff satsade också på höjdbollar mot Wolves försvar, men dessa nickade Batth och Hause bort ganska enkelt. Men det gav ändå utdelning till slut då en höjdboll gjorde att Wolves keeper Lonergan tvekade. ZOHORE nickade bollen förbi honom och det var kvitterat redan i 12:e minuten. Wolves ville ha det till offside, men domaren godkände målet.



Nu blev det lite oro i Wolves och de långa inkasten från Gunnarsson skapade dessutom en del kalabalik i Wolves straffområde. Efter ett sådant långt inkast sköt Hoilett alldeles utanför stolpen. Därefter missade Lonergan att boxa en hörna, men han fick ändå bollen i sin famn till slut.



Nu var det mycket Cardiff och Gunnarsson fick ett läge där det var enklare att göra mål än att missa, men bollen susade utanför Wolves stolpe. Men Wolves kom igen och tog gradvis tag i matchen. Vi fick stopp på Cardiffs alla inlägg och istället satte Costa, Marshall och Cavaleiro fart mot motståndarmålet.



Precis innan paus fick vi dessutom ett nytt ledningsmål. På nytt var det ett långt inlägg från Marshall och på nytt var BATTH framme och i tuff kamp med försvarare nickade in han in sitt andra mål. Nu började vi kolla i historieböckerna när en mittback senast gjorde hat-trick för Wolves, eftersom vi misstänkte att Batth skulle få fler nickchanser.



Halvleken slutade 2-1 till Wolves och det ska vara glada för, det borde kanske ha varit oavgjort med tanke på att Cardiff hade haft de vassaste chanserna.



ANDRA HALVLEK

Andra halvlek fortsatte som den första med öppet spel och många chanser. Nu hade Wolves i alla fall tätat till mer bakåt och Lonergan hade fått styr på nerverna i målet. Marshall fälldes nära straffområdet, men domaren blåste inte. Därefter borde domaren nog ha gett ett rött kort till Ralls för en ful tackling mot Evans men han nöjde sig med gult.



Batth nickade en hörna tätt över ribban och det var nära hattrick för honom. I andra änden av planen var det ännu närmare mål då ett skott från Noone träffade stolpen med en smäll.



Nu ville Wolves lugna ner matchen och head coach Lambert bytte därför in Saiss och Bödvarsson istället för Marshall och Cavaleiro. Strax efter så var matchen också avgjord när Costa gjorde ett underbart solonummer.



COSTA fick bollen av Edwards och tog sig in i straffområdet där han gjorde dragningar åt båda hållen. Försvararen gick och köpte korv och målvakten slog knut på sig själv, därefter rullade Costa bollen lugnt i nät. Leta upp en video av det målet på nätet, för snyggare än så blir det inte, och det var 3-1 till Wolves med åtta minuter kvar att spela.



Det blev fem minuters tillägg men det var aldrig något fara. Wolves vann med 3-1 och har nu vunnit fyra matcher i rad.



Sammanfattningsvis så var detta stor underhållning och för en gångs skull lyckades vi vinna på Molineux. Vi har spelat bra på bortaplan denna säsong, men har haft det svårare hemma, men nu fick alla Wolverhamptonbor se hur effektiva vi kan vara. Costas sista mål var fantastiskt och värt entrépengarna bara det. Varför förlorade vi fem raka matcher i februari, men har vunnit fyra matcher i rad nu? Ja, det kan man fråga sig. Vi har väl haft lite flyt nu och i februari hade vi en del otur, samt var trötta efter urladdningen i FA cupen. Det underlättar också att Cavaleiro numera är tillbaka efter sin skada, han och Costa har ett bra samarbete som vi saknade i februari.



Dagens kommentar från läktaren: "Thought defence were great. Hardly anything got through. Pairing of Hause and Batth looked good today. Front four were a joy to watch particularly when the space opened up second half. Was sat a few rows back from Costa's goal...best I have seen in a long time. At this level, defenders just cannot handle him on this form. Pray we keep him for one more season.”



Wolves head coach Paul Lambert säger: "I thought it was well deserved. We were excellent right from the off - some of the football we played was fantastic. There's a lot of work still to be done but we're on the right road of trying to create something really good here. In comparison to some other clubs we're nowhere near where we want to be in the division, but we're exciting to watch."



SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Lonergan, 5

Coady, 7

Batth, 9

Hause, 8

Doherty, 7

Evans, 7

Edwards, 7

Costa, 8

Cavaleiro, 8

Marshall, 9

Weimann, 7

Saiss, 6

Bödvarsson, 6



Saville spelade för kort tid för att betygsättas.

2017-04-02 15:14:00

