Matchrapport: Wolves-Chelsea 0-2 (FA cupen Rond 5)

Wolves kämpade bra men är nu ute ur FA cupen

0-1 Pedro Ledesma (65)0-2 Diego Costa (89)Publik: 30.193Bollinnehav: Wolves 35% Chelsea 65%Avslut på mål: Wolves 2 Chelsea 4Avslut ej på mål: Wolves 6 Chelsea 9Hörnor: Wolves 5 Chelsea 8Varningar: Batth, Saville, Weimann (Wolves). Pedro (Chelsea).Domare: Jonathan Moss.Carl Ikeme – Conor Coady, Kortney Hause, Danny Batth (c), Matt Doherty – Jack Price, Dave Edwards, George Saville (Romain Saiss 84) – Helder Costa, Andreas Weimann (Donovan Wilson 76) – Jon Dadi Bödvarsson (Conor Ronan 84). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Richard Stearman, Lee Evans, Bright Enobakhare.Begovic, Zouma, Terry (c), Ake, Moses, Chalobah, Fabregas, Pedro (Azpilicueta 73), Willian (Kante 80), Diego Costa, Hazard (Loftus-Cheek 85) Ej använda avbytare: Eduardo, Cahill, Kenedy, Batshuayi.Stormatch på Molineux och över 30.000 åskådare på plats, när var det så många senast? Men inte så konstigt eftersom det nu bara är 16 lag kvar i FA cupen och Premier Leagues suveräna ledarlag Chelsea skulle komma på besök. ”Englands bästa lag mot Wolves”, det vill alla se. Eftersom vi slagit ut Stoke och Liverpool i tidigare omgångar så fanns det en del hoppfulla på läktaren. Kunde det bli en skräll igen?Fem ändringar i laget som förlorade hemma mot Wigan i tisdags. Ben Marshall, Richard Stearman, Lee Evans, Connor Ronan och Bright Enobakhare ersattes av Conor Coady, Kortney Hause, Jack Price, Andreas Weimann och George Saville.Taktiken blev 4-3-2-1 där Jon Dadi Bödvarsson var ensam i anfallet, men som främst skulle få hjälp av yttrarna Helder Costa och Andreas Weiman. Intressant också med 19-årige Donovan Wilson som debutant på bänken, han har gjort 9 mål för U23-laget denna säsong.Elektrisk atmosfär på Molineux när lagen tågade ut på gräsmattan. Wolves hade avspark och matchen var igång. Wolves hade första anfallet då Coady slog ett skruvat inlägg som keepern Begovic akrobatiskt tippade till hörna.Efter fem minuters spel hördes ett öronbedövande vrål från Molineux. Det hade inte blivit mål, men det var väldigt nära. Det var Coady igen på sin högerkant som denna gång passade in bollen i mitten. Rakt framför mål stod Saville som drämde på med sin vänsterfot. Bollen skruvade sig mot mål, men träffade stolpen men en rejäl smäll. Returen kom till Weimann som sköt direkt på volley, men bollen gick över mål. Vilken chans!Chelsea svarade då Willian sprang på en långboll, han behandlade bollen fint i den höga farten, men Ikeme fick ut en arm och stoppade den lilla lyftningen över honom. Lite senare blev det en ofrivillig paus då Diego Costa skallade ihop med Saville och båda fick tittas till.Wolves ville ha en straff efter 20 minuter då Willian tacklade Weimann, men domaren gjorde rätt som inte blåste. Istället fortsatte Wolves sin offensiv då Helder Costa skar inåt och sköt, men inga större problem för målvakten.Det var trevligt att se Wolves anfallsvilja och spelare sprang oavbrutet över hela planen, man undrade hur länge de skulle orka så här. Doherty tog sig fram på vänsterkanten och slog ett inlägg som var något för högt för den väntade Bödvarssson i mitten.Weimann fick en varning efter en tackling på Willian, men frisparken från Fabregas nickade Doherty undan. Halvleken försvann snabbt tidsmässigt och på övertid sköt den farliga Diego Costa i burgaveln, tätt utanför,0-0 i paus och en bra kämpainsats av Wolves. Stolpskottet kommer man främst ihåg - redan efter fem minuter hade vi halvlekens allra största chans. Bra bra kämpat även om det säkerligen hade kostat väldigt mycket kraft att vinna alla närkamper och täcka alla ytor under 45 minuter.Wolves började bra, Helder Costa tog bollen till kortlinjen och slog ett inlägg som Terry rensade undan. Helder Costa ställde till alla möjliga problem för Chelsea och till slut blev han nersparkad av Pedro som fick en varning.Pedro testade med ett långskott för Chelsea, men det gick långt över. Nu hade dock Chelsea tagit över matchen och Wolves spelare började trampa luft, framför allt på mittfältet där vi inte orkade vara lika intensiva längre.Därför var det inte så överraskande att Chelsea tog ledningen i 65:e minuten. Diego Costa och Hazard kombinerade sig fram och spelade ut bollen till Chalobah på kanten. Nu var det röra i försvaret efter det snabba anfallet och när PEDRO kom rusande vid bortre stolpen var han utan markering, och han nickade snyggt in 0-1.Wolves bytte nu in anfallaren Wilson istället för yttern Weimann och gick över till 4-4-2 för att kunna kvittera. Men nu var det bara Chelsea, som dominerade matchen totalt. De hade mycket större ytor att använda och då hängde vi inte alls med. Willian rusade fram i mitten, men Hause tacklade honom och bröt.Wolves bytte in Ronan och Saiss istället för Bödvarsson och Saville. Ronan gick upp i anfallet tillsammans med Wilson. Bra spelare båda två, men två orutinerade tonåringar och nu förstod vi att det knappast skulle bli mål för oss.Det blev det inte heller, det var mest Chelsea resten av matchen. Man kunde bara beundra deras direkta passningsspel. Fabregas sköt ett skott som touchades till hörna, och i 89:e minuten stängdes matchen då den starke DIEGO COSTA högg direkt på en boll som kom in i straffområdet. Hans skott var lågt och välplacerat och det var 0-2.Några minuter därefter blåste domaren av matchen och Wolves var utslagna ur FA cupen. Det hade vi alla förväntas oss innan, så ingen stor skräll att förlora mot ligaettan från Premier League. Positivt att vi bjöd upp till fight även om alla spelare i grunden hade defensiva huvuduppgifter.Svårt att bedöma spelare efter en sådan här match. Chelsea var bättre överallt, och det visste vi ju att de skulle vara. Vi hade behövt mål på det där stolpskottet i femte minuten för att kunna ha en teoretisk chans att vinna. Kul med mycket publik i alla fall, det var en folkfest åtminstone innan matchen och vi kände en viss stolthet efter densamma, även om vi nu förlorat fyra matcher i rad.var lika chanslösa som vi trodde. Chelsea var ett par nummer för stora även om vi sprang livet ur oss i första halvleken för att kunna ge dem en match. Andra halvlek var frustrerande att följa, men i det stora hela så kämpade alla så gott de kunde och med ett stort hjärta. Inga större fel i taktiken eller i laguttagningen heller från vår head coach Paul Lambert. Nu har vi som sagt fyra förluster i rad varav de tre senaste har varit hemmamatcher, men vi får hoppas att trenden kan vända i nästa fight som är ett lokalderby hemma (igen!) mot Birmingham."Honestly, given how we have done in the FA Cup against PL talents, I don't see why our team is not top 6 in our league. The fact this team loses to the likes of Wigan means to me something is amiss with the player's own ambition and also coaching. I thought this game summed up the majority of our games this season. The players gave everything, lots of effort, lots of good things but without really creating very much. But we didn't disgrace ourselves and despite the lack of goals I enjoyed the first 65 minutes.”"I could not ask for any more. The game plan was unbelievably performed and we were up against a world-class side. Not just class, world-class. They have won Champion Leagues, so many honours, but we gave it a good go. In big moments, we have to score. If George Saville's shot goes in, we have something to hold on to. We played with intensity but needed breaks to go our way. Big players make things happen. They are most dangerous when we have the ball. They have so much pace on the counter attack. This was no disgrace, I thought we played great."(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")Ikeme, 6Coady, 7Batth, 8Hause, 7Doherty, 6Price, 8Edwards, 7Saville, 8Costa, 7Weimann, 6Bödvarsson, 6Wilson, Saiss och Ronan spelade för kort tid för att betygsättas.