Matchrapport: Wolves-Huddersfield 0-1

Förlust hemma med sju reserver i startelvan. Säsongen spelas nu bara av.

25 april 2017

Wolverhampton Wanderers-Huddersfield 0-1 (0-1)

0-1 Izzy Brown (31)

Publik: 32.351

Varningar: Price, Iorfa, Silvio (Wolves).

Domare: Tim Robinson.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Harry Burgoyne – Dominic Iorfa, Danny Batth (c), Richard Stearman, Silvio (Nouha Dicko 84) – Jack Price, Dave Edwards – Morgan Gibbs-White (Jordan Graham 62), Andreas Weimann, Ben Marshall – Jon Dadi Bödvarsson (Joe Mason 45). Ej använda avbytare: Rory Brown, Kortney Hause, Conor Coady, George Saville.

HUDDERSFIELD (4-2-3-1): Ward, Crainie, Hefele, Schindler, Lowe, Mooy, Hogg; Scannell (Quaner 58), Brown (Bunn 72), Van La Parra, Wells (Billing 90). Ej använda avbytare: Coleman, Hudson, Whitehead, Holmes-Dennis.

Mest spel för äran eftersom Wolves säsongen redan är ”slut”, vi hamnar i mitten av tabellen. Wolves hade inför denna match förlorat hela tio hemmamatcher, så för publikens skull hoppades vi att det inte skulle bli en elfte Miolineux-förlust.

Matchen gav head coach Paul Lambert tillfälle att testa spelare som varit långtidsskadade, men som nu är tillbaka, som Joe Mason, Jordan Graham och Silvio. Det blev därför hela sju ändringar i startelvan sedan förra matchen. En av dessa ändringar var inte planerad. Målvakten Andy Lonergan skadade sig på uppvärmningen och istället fick Harry Burgoyne stå i mål, det betydde att 16-årige Rory Brown blev reservmålvakt i denna smått betydelselösa match.

I Huddersfields startelva kände vi igen Rajiv van la Parra som tidigare spelat för oss. Huddersfield är trea i tabellen, och mer eller mindre redan klara för playoff.

FÖRSTA HALVLEK

Gästerna började bäst och Batth nickade bort två hörnor. I tionde minuten fick Wolves sin första chans då Iorfa slog ett inlägg som Edwards skarvnickade så att målvakten gjorde en dykning räddade.

Brown spelade fram Wells som ständigt var farlig innanför Wolves straffområde, han sköt lyckligtsvis över mål. Crainie hotade Wolves mål, men Stearman rensade till hörna. Lite senare slängde Burgoyne sig snyggt och räddade ett skott.

Wolves hade problem på mittfältet där Huddersfield sprang igenom lite som de ville, det var därför inte överraskande att Huddersfield tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel. Det var BROWN som sköt ett plötsligt skott från 20 meters håll. Burgoyne fick fingrarna på bollen men kunde inte hålla den, det såg lite billigt ut och det var 0-1 till ”The Terriers”.

Wolves kom igen och Marshall slog ett inlägg som Edwards nickade, denna gång rakt på målvakten. Halvleken avslutades med att Iorfa fick en varning efter att ha fällt van la Parra.

0-1 i paus och det var ganska rättvist, inte mycket ordnat spel från Wolves.

ANDRA HALVLEK

Wolves bytte in Mason till den andra halvleken istället för Bödvarsson. Det var Masons första match på tre månader. Weimann gick nu upp i anfallet med Mason strax bakom, men fortfarande 4-2-3-1 som taktik.

Mason satte fart direkt och hittade en yta vid straffområdeskanten, men hans skott gick utanför. Lite senare var Wolves millimetrar från en kvittering. Silvio spelade bakåt till Weimann, vars skott målvakten stötte undan. Returen gick till Edwards som vände och sköt i stolpen.

Efter en timme gjorde lagen byten och Wolves satte in Jordan Graham istället för Morgan Gibbs-White. Det var långtidsskadade Grahams första match sedan januari 2016. Men det var Huddersfield som fick nästa chans då Quanar sköt över från nära håll.

Quanar hade en ny chans lite senare då han tog sig förbi tre spelare, men sköt rakt på Wolves keeper Burgoyne. Wolves bytte in anfallaren Dicko istället för vänsterbacken Silvio i slutminuterna och satsade allt framåt, men det blev ingen riktig målchans och vi hade förlorat matchen med 0-1, vår elfte hemmaförlust denna säsong. Stackars publik! Tur att vi varit så bra på bortaplan.

Sammanfattningsvis så var detta en match som inte betydde något och därför blev det alldeles för många ändringar för att man ska kunna dra några slutsatser. Viktigaste var att de långtidskadade Graham, Mason och Silvio fick känna på bollen lite. Det var många reserver på planen och man kan inte säga att några av dem tog chansen. Det blir nog en stor utrensning i sommar.

Dagens kommentar från läktaren: ”This game was treated as a preseason game, I feel sorry for the fans who had paid to watch it. Wolves are on holiday mode, a below par team, with a lack of balance. Yet another team celebrating at Molineux.”

Wolves head coach Paul Lambert säger: "I thought that there wasn't much in the game - the goal, Harry should have saved it, he knows that himself. We had a good chance ourselves in the second half which just didn't fell for us. Considering the league positions, I don't think there was too much in the game. We’ve got a lot of work to do in the summer, that’s for sure. I thought it was great to have Jordan back after being out for a long time, him getting 30 minutes probably gave him a boost. We’re a young side, we’ll regroup and get the lads together and look to build in the summer. It’s about us going forward into next year and to make this club a lot better.”

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Burgoyne, 5

Iorfa, 5

Stearman, 5

Batth, 6

Silvio, 6

Price, 4

Edwards, 5

Marshall, 7

Weimann, 5

Gibbs-White, 5

Bödvarsson, 4

Mason, 6

Graham, 6