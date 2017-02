Matchrapport: Wolves-Newcastle 0-1

Offsidemål av spelare som borde varit utvisad

0-1 Aleksander Mitrovic (44)Publik: 24.876Bollinnehav: Wolves 57% Newcastle 43%Avslut på mål: Wolves 2 Newcastle 2Avslut ej på mål: Wolves 11 Newcastle 4Hörnor: Wolves 5 Newcastle 3Varningar: Doherty (Wolves). Darlow, Ritchie, Colback, Perez, Mitrovic (Newcastle).Domare: Craig Pawson.Carl Ikeme – Conor Coady, Richard Stearman, Danny Batth (c), Matt Doherty – Jack Price (Lee Evans 45), Dave Edwards – Helder Costa, Bright Ekobakhare, Andreas Weimann (Ben Marshall 75) – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 61). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Kortney Hause, George Saville, Connor Ronan.Darlow, Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett, Shelvey, Colback, Ritchie (Murphy 82), Diame (Perez 88), Gouffran, Mitrovic (Atsu 45). Ej använda avbytare: Elliot, Hanley, Gamez, Hayden.Tre ändringar i laget som förlorade senast mot Burton. Danny Batth ersatte Kortney Hause i mittförsvaret, Jack Price fick spela istället för Lee Evans som defensiv innermittfältare, och Bright Enobakhare gavs chansen som offensiv innermittfältare istället för George Saville. Taktiken blev 4-2-3-1 med Nouha Dicko ensam i anfallet och Enobakhare strax bakom. Newcastle leder serien och siktar mot Premier League så det var ingen lätt match.Newcastle hade avspark, men det var Wolves som hade första anfallet då Enobakhare fälldes och Costa slog en frispark mot mål som nickades bort. Newcastle kom igen i tredje minuten då Ritchie passade tillbaka till Colback, men Wolves keeper Ikeme räddade med benen.Mitrovic fick en varning sedan han backat in i Stearman, han hade samlat ihop till den eftersom han tidigare varit oschysst mot Batth. Costa och Weimann spelade sedan fram Dicko som sköt direkt och det var inte långt utanför. I 25:e minuten slog Costa en ny frispark in mot straffområdet. Edwards skarvade vidare och Stearman kom farande vid bortre stolpen, men han styrde bollen över mål.Lite senare borde Mitrovic ha blivit utvisad eftersom han tvåfotstacklade vår målvakt Ikeme. Han hade gult kort innan, men domaren vågade inte ge honom rött. Den fula tacklingen var värd en varning, men Mitrovic klarade sig alltså antagligen på grund av han tidigare var varnad. Fegt av domaren, men topplagen får som bekant en del fördelar. Wolves head coach Paul Lambert blev vansinnig och skrek åt fjärdedomaren, men det hjälpte inte.En minut innan paus tog Newcastle ledningen i en annars ganska chansfattig halvlek. Typiskt nog var det den ”icke-utvisade” Mitrovic som gjorde det. Dessutom var det offside, så det var inte nog med Wolves otur.Diames sköt mot mål där Lascelles stod offside. Bollen fastnade i röran och Lascelles kom springande från offside och skarvade till MITROVIC som gjorde mål från tre meters håll. Han firade som om han hade avgjort en VM-final, men han var väl glad att han fått vara kvar på planen. Wolves protesterade givetvis åt offsiden, men inte heller nu var domaren på vår sida och det var 0-1 i paus.Newcastle bytte ut Mitrovic i paus och det var ett smart drag eftersom han säkert hade blivit utvisad annars. Wolves bytte in Evans eftersom Price fått en smäll tidigare.Fyra minuter in i halvleken var Wolves väldigt nära att kvittera. Costa slog ett inlägg och Edwards gjorde sin patenterade skarvning med huvudet, men bollen gick utanför, och fastnade i burgaveln. Halva stadion trodde att det var mål.Wolves bytte in Bödvarsson i 61:e minuten istället för Enobakhare och gick över till 4-4-2. Men det var Newcastle som var närmast mål. Atsu hade ett bra skottläge, men Batth gjorde en tackling i sista sekunden och bröt.Wolves pressade på för att kvittera och det var rop på handboll sedan Doherty slagit ett inlägg in i straffområdet. Wolves fick lite senare en frispark som Costa spelade till Evans men skottet gick över mål.Wolves bytte in Marshall istället för Weimann i en sista satsning framåt. Wolves hade därefter chanser för både Bödvarsson och Dicko men båda gångerna gick bollen utanför mål. Nu ökade Wolves trycket och det var spel mot ett mål. Coady spelade fram Costa som tog sig fram och sköt, men för nära målvakten.I de sista minuterna satsade Wolves allt framåt och Newcastle försvarade sig så desperat att de fick tre varningar på kort tid. I sista övertidsminuten hade Dicko, Costa och Doherty skott som blockerades men Newcastle höll ut och vi hade förlorat matchen.var det snopet att förlora på ett offsidemål av en spelare som inte borde ha fått vara på planen, men så är livet ibland. Newcastle var starka försvarsmässigt och vi hade inte många chanser förrän på övertid. De var lite bättre än oss, men med lite tur och stöd från domaren hade det slutat oavgjort."I came away not particularly angry or disappointed. We did enough to at least warrant a point, but we just offered very little going forward. I don't think we played particularly badly but we just need to make more of our possession. Thought it was a game where we didn't deserve to lose but didn't do enough to win as both sides cancelled each other out. Ultimately, we were on the wrong end of a couple of debatable refereeing decisions which cost us at least a point.”."It is the referee's call but I know as an ex-player when you have been yellow carded and you raise your studs you are in danger no matter what league or division you are in. I think that maybe Benitez realised that at half-time and took Mitrovic off. He has been in the game longer than I have on the management side but I also know that when you raise your studs you are in trouble."(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")Ikeme, 6Coady, 7Batth, 7Stearman, 6Doherty, 6Price, 6Edwards, 6Costa, 6Enobakhare, 7Weimann, 5Dicko, 5Evans, 7Bödvarsson, 5Marshall spelade för kort tid för att betygsättas.