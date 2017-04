Matchrapport: Wolves-Nottingham Forest 1-0

Femte raka segern för Wolves

4 april 2017

Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 1-0 (0-0)

1-0 Nouha Dicko (62)

Publik: 21.408

Bollinnehav: Wolves ?% Forest ?%

Skott på mål: Wolves 5 Forest 4

Skott utanför mål: Wolves 5 Forest 3

Hörnor: Wolves 5 Forest 4

Varningar: Batth, Edwards (Wolves). Fox (Forest).

Utvisning: Fox (Forest) 93 min.

Domare: James Linington.



WOLVES (4-3-2-1, fr.h.): Andy Lonergan – Conor Coady, Danny Batth (c), Kortney Hause, Matt Doherty – Lee Evans, Dave Edwards – Andreas Weimann, Ivan Cavaleiro (Morgan Gibbs-White 67), Ben Marshall (Romain Saiss 76) – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 77). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Mike Williamson, Jack Price, George Saville.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Smith, Mancienne, Mills, Fox (utvisad 93), Traore, Vaughan, Cohen (c), Brereton (Vellios 79), Clough, Osborn (Carayol 65), Assombalonga (Ward 65). Ej använda avbytare: Evtimov, Lichaj, Tshibola, Cash.

Wolves hade fyra raka segrar inför denna match så det var inte konstigt att startelvan och avbytarbänken var den samma som i lördags. Men på uppvärmningen blev det lite dramatik. Helder Costa skadade sin ankel och kunde inte vara med. Nouha Dicko fick chansen från start istället, medan Jack Price gick ner från läktaren till en plats på bänken.

Taktiken som vanligt 4-2-3-1 med Dicko ensam i anfallet, understödd av trion Weimann-Cavaleiro-Marshall.

FÖRSTA HALVLEK

Som vanligt anföll Wolves mot North Bank-läktaren under den första halvleken, det gör vi alltid vid våra hemmamatcher. Det hände inte så mycket förrän i tionde minuten då Doherty slog ett inlägg mot Cavaleiro som sköt, men målvakten räddade ganska enkelt.

Assombalonga är en farlig man och när han sköt så dök Wolves keeper Lonergan och räddade. Hörnan som följde nickade Batth undan. Det var inte många chanser och det var en lite sömnig första halvlek. Weimann vände och sköt, men bollen gick utanför. Det var också nära ett självmål av Forest då Vaughan styrde ett inlägg från Cavaleiro strax utanför egen stolpe.

Matchen blev om möjligt ännu lugnare och Evans sköt ett skott från 30 meter för att väcka Forests målvakt. Det blev inte mål. Lite farligare var det när Dicko högg på ett inlägg från Doherty, men bollen gick utanför.

Traore fällde Dicko, men domaren blåste inte straff och det var det inte heller. Halvleken slutade 0-0 med en liten spelmässig fördel för Wolves.

ANDRA HALVLEK

Wolves fick en frispark ganska långt från mål, men Marshall sköt överraskande och bollen var inte alls långt borta från gå i mål. Fox stängde Dicko och fick gult kort, men lite senare var Dicko desto gladare eftersom han gjorde Wolves ledningsmål.

Det började med att Forest kontrade efter en hörna från Wolves. Assombalonga spelade fram Brereton på högerkanten. Hans inlägg kom mot tre spelare där Cavaleiro gjorde en viktig tackling i sista stund. Bollen hamnade hos Assombalonga som sköt, men på mållinjen stod Coady och stoppade bollen med foten. Wolves kontrade i full fart med snabbt passningsspel, bollen ut till Weimann på högerkanten och i mitten fanns DICKO som petade in 1-0 till Wolves. Det svänger snabbt!

Forest gjorde nu ett dubbelbyte och Wolves satte också in Gibbs-White istället för Marshall. Forest tryckte på och det var de två inhopparna som var nära att kvittera. Carayol slog ett inlägg och Ward mötte på volley, men bollen räddades snyggt av Lonergan.

Weimann fortsatte att glänsa för Wolves, han tog ner bollen och sköt tätt utanför. Nu ville Wolves dra ner på tempot och bytte in både Bödvarsson och Saiss istället för Dicko och Cavaleiro.

Bödvarsson hade ett bra läge direkt, men målvakten räddade skottet. På övertid var det en ännu bättre chans då Bödvarsson fick bollen framför mål, men istället för att rulla bollen åt sidan mot en helt fri Weimann så sköt han och keepern räddade.

I slutsekunderna fälldes Gibbs-White av Fox, denne fick sitt andra gula kort, och därmed rött. Forest hade också en sista chans i röran, men den räddade Lonergan och Wolves hade vunnit med 1-0..

Sammanfattningsvis så var detta säkert en speciell dag för Dicko. Han skulle egentligen inte spela från start men fick reda på det under uppvärmningen när Costa skadades, och det var han som avgjorde hela matchen. Nu har vi fem raka segrar, och vi har klättrat upp på en säker plats i tabellen. Eftersom Blackburn förlorade igen så är kontraktet mer eller mindre klart nu. Skönt! Synd att vi inte hade denna form lite tidigare, det är fortfarande alldeles för långt upp till playoff och för lite matcher kvar. Men det är trevligt att vinna och hemmapubliken fick se en ny seger.

Dagens kommentar från läktaren: ” T he kind of game we'd have lost two months ago. Thought Forest played the better football, albeit without a cutting edge. We had the better chances. Didn't think many had good games, apart from Batth and Hause who were excelllent. Weimann ran his nuts off, Dave did what Dave does. Ground out a result, but I came away feeling that it's a glimpse into the future of life without Costa.”

Wolves head coach Paul Lambert säger: "We had a bit of a doubt over Helder Costa's ankle in the warm-up, so we made the late change. But we had every confidence that Nouha Dicko would do a good job for us. And Ivan Cavaleiro did well too. He's a big talent. When he gets the ball he's exciting, but he also did well for us when he tracked back to help stop them scoring. Conor Coady on the goal line was a big moment for us and then we showed how quickly we can break."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Lonergan, 7

Doherty, 6

Batth, 8

Hause, 8

Coady, 8

Evans, 7

Edwards, 8

Weimann, 9

Cavaleiro, 6

Marshall, 6

Dicko, 7

Gibbs-White, 6