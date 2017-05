Matchrapport: Wolves-Preston 1-0

Wolves vann säsongens sista match. SwedeWolves paraderade med flagga på planen innan avspark.

7 maj 2017

Wolverhampton Wanderers-Preston North End 1-0 (1-0)

1-0 Danny Batth (1)

Publik: 20.163

Bollinnehav: Wolves 52% Preston 48%

Avslut på mål: Wolves 3 Preston 1

Avslut ej på mål: Wolves 10 Preston 10

Hörnor: Wolves 5 Preston 3

Varningar: Saiss (Wolves). Huntington, Pearson (Preston).

Domare: Darren England.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Harry Burgoyne – Conor Coady, Danny Batth (c), Kortney Hause, Silvio – Romain Saiss, Dave Edwards – Andreas Weimann (Dominic Iorfa 87), Bright Enobakhare, Jordan Graham (Joe Mason 64) – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 77). Ej använda avbytare: Andy Lonergan, Richard Stearman, George Saville, Lee Evans.

PRESTON (4-4-2): Maxwell, Browning (Huntington 52), Baptiste, Boyle, Spurr, Barkhuizen (Horgan 71), Pearson, Gallager (c), McGeady, Hugill (Beckford 66), May. Ej använda avbytare: Hudson, Browne, Johnson, Robinson.



Säsongens sista match och inget direkt att spela för mer än äran. Innan matchen var det en ”Fans Parade” där Wolves olika supporterklubbar gick runt med sina flaggor och ställde sig i två led när spelarna kom in. Givetvis var SwedeWolves på plats med vår vackra flagga: Ingrid ”Kites” Reberg höll i den.



Fem ändringar i laget sedan förra matchen. In med Silvio, Jordan Graham, Bright Enobakhare, Andreas Weimann och Danny Batth istället för George Saville, Lee Evans, Ivan Cavaleiro, Mike Williamson och Ben Marshall. Cavaleiro var avstängd och Marshall sades vara petad av disciplinära skäl.



Inte mycket att spela för mer än att avsluta snyggt inför hemmapubliken på Molineux. Ligaplaceringen blir någonstans i mitten av tabellen oavsett vinst eller förlust i denna match.



FÖRSTA HALVLEK

Wolves hade avspark och kunde inte önskat sig en bättre start eftersom vi gjorde mål direkt. Vi fick en hörna från vänster som Graham slog. Mittbacken BATTH mötte vid bortre stolpen och lobbnickade bollen i mål med en lös lyra. En perfekt start och 1-0 till Wolves.



Batth var snart i hetluften igen när han stoppade Hugill i farligt läge. Lite senare nickade Batth igen mot mål efter inlägg av Graham, men bollen gick över.



I 18:e minuten tappade Preston-målvakten ett inlägg från Graham, men försvaret rensade undan framför Enobakhare. Wolves fortsatte att dominera och Saiss prövade lyckan från 25 meters håll.



Weimann sprang igenom efter en passning av Enobakhare, men domaren blåste för offside. Prestons bästa chans avslutade halvleken då May sköt tätt utanför från ett läge vid straffområdesgränsen.



ANDRA HALVLEK

Bara tre minuter in i halvleken var Enobakhare centimetrar från att öka Wolves ledning. Dicko tog sig fram och spelade snett bakåt, där mötte Enobakhare som bredsidade bollen i stolpen.



Silvio testade med ett långskott tätt utanför och det var fortfarande Wolves som var det bättre laget. Edwards spelade fram Dicko, men keepern kastade sig och täckte. Returen gick till Graham som sköt tätt över ribban.



Edwards spelade sedan fram Enobakhare som sköt över mål. Det var annars en ganska lugn match både på planen och på läktaren. Den stora frågan var snarast om Enobakhare till slut skulle få göra sitt mål eller inte.



Bästa chansen fick Enobakhare när Saiss spelade fram honom, han lurade försvararen men helt ensam med målvakten tog han för lång tid på sig och keepern hann täcka. I 70:e minuten höll Dicko undan sin uppvaktning, men skottet gick alldeles utanför stolpen.



Båda lagen gjorde mängder av byten och klockan tickade på. Coady hade en bra chans på volley efter ett inlägg från Silvio, men bollen gick över mål ur svår vinkel.



På övertid hade faktiskt Preston en hyfsad chans då Burgoyne tippade bollen över efter ett skott från Horgan. Allra sista chansen hade Bödvarsson som var nära att göra sitt första mål på hemmaplan, men målvakten fick bollen i magen och det blev inget Molineux-mål för vår islänning denna säsong.



Matchen slutade 1-0 och vi hamnar på 15:e plats i tabellen med exakt samma poäng som förra säsong. En missräkning med tanke på alla dyra nyförvärv, men inte så konstigt egentligen. Det har varit en kaosfylld säsong med tre olika managers och vi ser fram emot augusti med stor tillförsikt.



Sammanfattningsvis så var det här inte så spännande, det handlade mest om att tacka publiken och spelarna för säsongen. Trevligt med Supporter Club-paraden där vi i SwedeWolves alltså var representerade. Hoppas på lite lugn i sommar och sedan nya friska tag nästa säsong med bibehållen manager och med ett par starka nyförvärv i truppen.



Dagens kommentar från läktaren: "A very comfortable, professional win to end the season. The scoreline wasn't a fair reflection of the game, as we were by far the better side, and but for some poor finishing, could have won by a bigger margin against a very poor Preston side.”



Wolves head coach Paul Lambert säger: "I have been successful on a lot of fronts - as a player I was successful in Europe, I played in two European finals, I played in the World Cup and I won the biggest honour in club football (the Champions League with Borussia Dortmund), so I know what success is. I want the club to have success and to have a fighting chance that you have something to play for towards the end of the season. If we can get the consistency levels and get some lads in to help the current group then this could be an unbelievable club. If we can get that help then this club has a great chance and the work starts now to make this club the best it can be."



SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Burgoyne, 7

Coady, 7

Batth, 8

Hause, 8

Silvio, 8

Saiss, 7

Edwards, 6

Weimann, 6

Enobakhare, 7

Graham, 8

Dicko, 6

Mason, 6



Bödvarsson och Iorfa spelade för kort tid för att betygsättas.



2017-05-08 19:01:00

