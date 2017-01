Matchrapport: Wolves-Queens Park Rangers 1-2

Trots stort spelövertag så blev det en onödig förlust

0-1 Idrissa Sylla (53)1-1 Dave Edwards (61)1-2 Pawel Wszolek (87)Publik: 21.132Bollinnehav: Wolves 62% QPR 38%Avslut på mål: Wolves 6 QPR 2Avslut ej på mål: Wolves 14 QPR 3Hörnor: Wolves 5 QPR 1Varningar: Price (Wolves). Bidwell, Manning (QPR).Domare: Lee Probert.Carl Ikeme – Conor Coady, Richard Stearman, Danny Batth (c), Matt Doherty, – Helder Costa, Dave Edwards, Jack Price, Ivan Cavaleiro – Bright Enobakhare (Joe Mason 71) – Nouha Dicko (Jon Dadi Bödvarsson 83). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Dominic Iorfa, Kortney Hause, George Saville.Smithies, Perch, Hall, Lynch (c), Bidwell, Sandro (Borysiuk 68), Manning, Wszolek, Ngbakoto (Washington, 78), Mackie, Sylla. Ej använda avbytare. Ingram, El Khayati, Shodipo, Hamalainen, Eze.Årets sista dag och för tredje matchen i rad ställde head coach Paul Lambert upp samma startelva. Inte konstigt eftersom vi kom från två raka segrar. Taktiken återigen "ungefär" 4-4-2 där Dicko är allra längst fram med Enobakhare strax bakom, och med två väldigt offensiva yttrar i Costa och Cavaleiro. I grunden är det fem offensiva spelare och fem defensiva (de fyra i backlinjen + ”sittande” mittfältaren Price).Costa testade med ett skott från 20 meters håll, men bollen gick över ribban. Costa drev lite senare fram bollen på sitt karaktäristiska vis och spelade i sidled till Dicko men en försvarare hann få fram en fot när skottet kom från Dicko och bollen for över målet.Bra start av Wolves, men inga klara chanser förrän i 21:e minuten då Enobakhare kom i en kraftfull löpning, han spelade vägg med Dicko och blev fri med målvakten men denne gjorde sig stor och räddade med ett ben, fin chans annars.Wolves fortsatte att trycka på och vi väntade på första målet. QPR backade hem och var väldigt rädd om sin poäng eftersom de har usel form och är i problem i tabellen.Costa slog en frispark som skapade lite tumult innan bollen rensades undan. Costas inlägg lite senare nådde en framstörtande Dicko men han kunde inte styra bollen på mål med huvudet.QPR fick en hörna i slutminuterna men den resulterade bara i lite gruff mellan vår målvakt Ikeme och en av deras anfallare. 0-0 i paus och det var lite snopet att vi inte hade lyckats göra mål med ett så stort övertag.Wolves startade även andra halvlek bäst och Costa testade keepern med ett lågt skott utanför straffområdet. Dicko rusade sedan fram och passade bollen rakt genom QPRs straffområde, men ingen hann dit för att peta bollen i mål.Nästa försök kom när Coady slog ett inlägg och Edwards styrde bollen med skallen tätt utanför. Det kändes som att vi började bygga upp för ett ledningsmål.Men istället var det QPR som tog ledningen i 53:e minuten och det var på deras första anfall. Wszolek kom på kanten, och slog in bollen i straffområdet på måfå. Där stod SYLLA alldeles för omarkerad och han sköt direkt, innan Batth hann tackla honom, ett lågt skott som letade sig in i mål. Vilken chock och extremt oförtjänt.Wolves blev paralyserade efter målet och efter ett felpass av Wolves skruvade Ngbakoto bollen över mål i nästa anfall. Men i 61:e minuten kvitterade Wolves. Costa kom på högerkanten, och skickade in bollen lågt in i mitten rakt framför mål. Där högg EDWARDS, han stötte in bollen från nära håll och det var utjämnat.Äntligen mål och nu skulle vi väl kunna avgöra också? Snart fick Bidwell en varning men Costa sköt den resulterande frisparken rakt på målvakten. Wolves bytte nu in Mason istället för Enobakhare för att få lite friska krafter på planen de sista 20 minuterna. Lite senare kom också Bödvarsson in istället för Dicko och vi hade nu ersatt båda anfallarna med två nya.QPRs Perch blev varnad för maskning, och vi undrade om vi verkligen skulle hinna avgöra matchen. Tiden tickade iväg, men Cavaleiro hade inte gett upp. Han slog ett inlägg som tyvärr kom lite framför Edwards. Price skickade därefter fram en lång boll mot Bödvarsson som nickade en lobb men målvakten var vaken.Men så hände det som inte fick hända. I 87:e minuten fick QPR på sitt andra skott på mål i matchen och det blev också deras andra mål.Price förlorade en närkamp på mittplan. Ett skott avlossades som Stearman täckte. Bollen hamnade turligt hos Wszolek, men Doherty och Stearman stängde honom perfekt i straffområdet. Men när Stearman skulle ta bollen så sköt han den på sig själv på ett märkligt sätt så att WSOLEK blev fri. Batth rusade till, men knuffades enkelt undan och bollen rullade med knapp styrfart i mål. Bedrövligt. Parodi!Matchen slutade 1-2 och det var en ren stöld. Vi hade 20 avslut i matchen, medan QPR gjorde mål på sina två skott som träffade mål.blir man tokig på Wolves. Framför allt två saker. 1) våra anfallare gör inte mål. Dicko/Enobakhare/Mason/Bödvarsson har inte gjort mål sedan augusti. Nu är det ju lyckligtvis så att mittfältarna levererar med snygga mål (Edwards/Costa/Cavaleiro), men inte ens det hjälper eftersom 2) mittförsvaret tokläcker - åtta insläppta på de tre senaste hemmamatcherna är minst sagt bedrövligt. Räkna med att minst en rutinerad mittförsvarare anländer på lån i januari månad. Och en anfallare. Sort it out Jeff Shi!"QPR are terrible and there's no way they should have even got a point from that game, however as we do every game we gift them a couple of goals and this time we couldn't outscore them. Very frustrating game but you could just tell it was going to happen, we need to kill teams off. Classic Wolves. Thank fuck it's January so we can try and sort the circus at the back out”."That's as good as we've played in my time here. All it lacked was that finishing touch. But football has a funny way of knocking you when you play well. We were playing against a team fighting for their lives who were due a bit of luck. They've had a bit of a ricochet bounce their way for the winning goal and the lad has poked it in."(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")Ikeme, 5Coady, 6Stearman, 6Batth, 5Doherty, 6Costa, 7Price, 7Edwards, 6Cavaleiro, 6Dicko, 4Enobakhare, 5Mason, 5Bödvarsson spelade för kort tid för att betygssättas.