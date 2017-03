Matchrapport: Wolves-Rotherham 1-0

Wolves vann något krampaktigt mot jumbolaget.

1-0 Andreas Weimann (45+1)Publik: 20.077Bollinnehav: Wolves 61% Rotherham 39%Avslut på mål: Wolves 5 Rotherham 2Avslut ej på mål: Wolves 4 Rotherham 10Hörnor: Wolves 8 Rotherham 3Varningar: Weimann (Wolves). Mattock (Rotherham).Domare: Jeremy Simpson.Carl Ikeme – Mike Williamson, Roman Saiss, Kortney Hause – Conor Coady, Jack Price (Morgan Gibbs-White 82), Dave Edwards (c), George Saville – Helder Costa (Jon Dadi Bödvarsson 66), Ben Marshall (Ivan Cavaleiro 86) – Andreas Weimann. Ej använda avbytare: Andy Lonergan, Matt Doherty, Danny Batth, Nouha Dicko.Price, Vaulks, Ajayi, Belaid, Mattock, Forde (Bray 84), Smallwood (Yates 57), Frecklington (c), Newell (Taylor 57), Adeyemi, Ward. Ej använda avbytare: Bilboe, Purrington, Dawson, Warren.Wolves hade inför denna match hastigt och olustig blivit indragna i nedflyttningsstriden, åtminstone tillfälligt. En vinst hemma mot det redan avsågade jumbolaget Rotherham var därför mer eller mindre ett måste. Vi har haft en ganska försiktig laguppställning i de senaste matcherna med bara en anfallare, och vi väntade oss en betydligt mer offensiv startelva i denna enklare match, som ju måste vinnas.Head coach Paul Lambert överraskade dock alla med sin laguttagning som på pappret såg väldigt besynnerlig ut. Istället för två anfallare framåt, som vi hoppats på, så blev det ingen. Å andra sidan var det bara två försvarare på planen. En målvakt, två försvarare och åtta mittfältare. Hade karln blivit galen?Taktiken blev 3-4-2-1 där de tre försvararna var centrala: Williamson, Saiss och Hause. Tanken var att ytterbackarna Saville och Coady skulle vara väldigt offensiva, och att de ”vanliga” yttrarna Marshall och Costa skulle gå lite mer inåt i planen för att hjälpa Weimann som var satt som ensam anfallare.Konstig taktik och vi undrade hur det här skulle sluta. Ett stort experiment i alla fall. På bänken hade vi Jon Dadi Bödvarsson, Ivan Cavaleiro, Morgan Gibbs-White och Nouha Dicko – enorma offensiva krafter att kasta in vid behov.Wolves fick frispark efter två minuter sedan Costa hade blivit fälld. Marshall slog den och Hause nickade strax över via en försvarare. Hörnan skapade lite kalabalik innan målvakten fick tag på bollen. Bra start!Ny frispark från Marshall och denna gång var det Saiss som nickade över. Wolves hade konrtroll men efter en galen passning av Saiss kom Ward fri mot Wolves mål. Vår keeper Ikeme sprang snabbt ut och täckte skottet.Ward fick ett skottläge efter fripark och det var tydligt att det var honom vi måste ha koll på. På nytt blev vår trebackslinje ställd när Ward spelades fri, men återigen gjorde Ikeme en fin räddning.Sedan hände inte så mycket förrän i 34:e minuten då Wolves fick en straff, en ganska billig sådan. Costa kom inte förbi sin ytterback utan greppade tag i honom. Båda föll till marken och Wolves fick straff. Bara att tacka och ta emot. Straffen slog Costa själv, tyvärr räddade målvakten med en dykning, och på returen var en försvarare först och rensade undan till hörna.Så inget mål för Wolves och det såg ut att bli en mållös första halvlek, då Weimann fick en stickare i djupled från Marshall. Weimann var hårt uppvaktad av mittbacken Ajayi, men tog sig förbi honom, och när Ajayi kolliderade med egen målvakt kunde WEIMANN enkel peta bollen förbi keepern och sedan rulla in bollen i det tomma målet. 1-0 Wolves på övertid.Wolver började även den andra halvleken bra och Costa sköt ett skott sedan Weimann spelat fram honom men målvakten räddade. Därefter lugnade spelet ner sig och Rotherham gjorde ett dubbelbyte efter en knapp timme.Marshall och Saville kombinerade sig sedan fram och det kom ett inlägg mot den framrusande Coady, som spelade bakåt till Costa. Costas inlägg skarvnickades av Edwards men målvakten räddade på linjen.I andra ändan av planen gick Yates bakåtnick en bit över mål. Wolves gjorde ett byte då Bödvarsson kom in istället för Costa, halvvägs in i halvleken.Bödvarsson var snart i arbete och han tog sig fram i en sedvanlig kraftfull löpning men skottet gick strax utanför stolpen. Rotherham fick en halvchans då Frecklington slog en hörna, bollen hamnade hos Taylor som sköt utanför.Fler byten följde och Wolves satte in unge Gibbs-White istället för Price, samt Cavaleiro istället för Marshall. I Rotherham byttes fd Wolvesjunioren Anthony Forde ut mot Bray.Det hände inte mycket, Wolves försökte kontrollera sin sköra ledning och Rotherham var inte tillräckligt bra för att hota. Men det blev fyra minuters övertid och efter en miss av Hause var plötsligt Ajayi helt ensam framför Wolves mål. Men den store försvarare lyfte lyckligtvis bollen över mål och den försvann upp på North Bank. Puh!Matchen slutade 1-0 och vi hade äntligen vunnit en fotbollsmatch, det var länge sedan sist. Tyvärr vann också Burton och Bristol City så det är fortfarande jämnt i botten. Men vi klättrade upp en placering eftersom Blackburn tappade poäng, och vi har ju dessutom två matcher till godo att spela mot övriga lag.var detta en måstematch som vi vann. Mission completed. Men det var ingen vacker prestation och det blev nervöst in i det sista. Laguttagningen var mycket märklig men vi höll i alla fall nollan igen för andra matchen i rad, och det känns som att vi snart ska lämna bottenskiktet av tabellen. Vi ligger alldeles för långt ner i tabellen i förhållande till vår kapacitet och vi lär klättra snart."Awful performance, really papers over the cracks. Five at the back at home with a lone striker who was constantly isolated, against Rotherham who have won one point away from home this season, pretty much sums Lambert up. Don't blame fans for booing at the end, they pay their money to watch that rubbish. Three points first and foremost but we made the worst team in the league look half decent.”"We have been playing better than that every week but losing. We have won the game and that is all that matters, I would absolutely take winning the game and playing badly. I am sick to death of playing well but losing games that we have dominated. We were very nervy at the end when their lad has had a chance but I am just pleased with the win. That is four points from the last two games, which I felt was a minimum requirement and it's two clean sheets which is a bonus. We have got to try and win our game in hand on Tuesday now to give us more breathing space."Spelarna bedömda av SwedeWolves:(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")Ikeme, 8Coady, 6Williamson, 7Saiss, 6Hause, 5Saville, 5Price, 4Edwards, 4Costa, 5Marshall, 8Weimann,7Bödvarsson, 6Gibbs-White och Cavaleiro spelade för kort tid för att betygsättas.