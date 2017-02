Matchrapport: Wolves-Wigan 0-1

Förlust mot bottenlag

14 februari 2017

Wolverhampton Wanderers-Wigan 0-1 (0-0)

0-1 Jake Buxton (88)

Publik: 17.156

Bollinnehav: Wolves 59% Wigan 41%

Skott på mål: Wolves 3 Wigan 2

Skott utanför mål: Wolves 8 Wigan 5

Hörnor: Wolves 5 Wigan 4

Varningar: Enobakhare, Weimann (Wolves). Burn, Morsy (Wigan).

Domare: Simon Hooper.



WOLVES (4-2-3-1, fr.h.): Carl Ikeme – Ben Marshall (Conor Coady 76), Richard Stearman, Danny Batth (c), Matt Doherty – Lee Evans (Morgan Gibbs-White 63), Dave Edwards – Helder Costa, Bright Enobakhare (Andreas Weimann 82), Connor Ronan – Jon Dadi Bödvarsson. Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Mike Williamson, George Saville, Donovan Wilson.

WIGAN (4-4-2): Gilks, Connolly, Buxton, Burn, Warnock (c), Power, Morsy, MacDonald, Jacobs (Hanson 45), Grigg, Bogle (Obertan 63). Ej använda avbytare: Jaaskelainen, Perkins, Tunnicliffe, Browne, Weir.

17.000 på läktaren, inte så mycket med tanke på att det förväntas över 30.000 på lördag då Wolves möter Chelsea i FA cupen. Men det är ju Alla Hjärtans Dag så lite överseende får man ha.

Fyra ändringar jämfört med laget som förlorade i lördags mot Newcastle. Ben Marshall gick in som högerback istället för Conor Coady. Lee Evans ersatte hjärnskakningsdrabbade Jack Price på det defensiva innermittfältet. Unge Connor Ronan fick göra Molineux-debut på vänsteryttern istället för Andreas Weimann. Slutligen fick Jon Dadi Bödvarsson chansen i anfallet istället för lårskadade Nouha Dicko. Taktiken blev 4-2-3-1, med Enobakhare i en fri roll bakom Bödvarsson.

FÖRSTA HALVLEK

Wolves började bäst och Ronan glänste inför hemmapubliken med fin teknik. Han slog ett inlägg som Bödvarsson nickade tätt över. Men annars hände det inte mycket under de första 20 minuterna. Ingen fart, ingen intensitet alls.

Ronan sköt en frispark, bollen rensades undan rakt till Costa, men hans skott kunde målvakten hålla utan större problem. I 35:e minuten var Wigan för första gången i närheten av Wolves mål, MacDonald sköt högt över och utanför.

Bödvarsson slog ett inlägg som nästan nådde Edwards. Lite senare spelade Ronan fram Enobakhare som dribblade sig ner till kortlinjen, men istället för att passa in bollen så sköt han ur minimal vinkel och det blev naturligtvis inte mål.

På övertid sköt Edwards men bollen touchades till hörna, en hörna som målvakten plockade ner och det var paus, 0-0. Ett enda skott på mål under 45 minuter hade publiken bjudits på.

ANDRA HALVLEK

Wigan bytte ut Wolvesbekantingen Michael Jacobs i paus. Vi har en vana att släppa in mål från fd Wolvesspelare denna säsong så det kändes ju bra att han fick gå.

I 55:e minuten kom Wolves kanske bästa chans då Costa slog en frispark. Edwards sprang fram vid främre stolpen och nickskarvade bollen tätt utanför.

Efter en timme gjorde båda lagen byten. Wolves bytte in 17-årige Gibbs-White istället för Evans. Gibbs-White gick ut till vänster medan Ronan flyttades in i mitten. Taktiken blev nu ungefär 4-1-4-1.

Marshall och Costa kombinerade sig fram och spelade fram Enobakhare som sköt in bollen framför mål, men ingen hann fram för att stöta in den i det tomma målet. En omarkerad Hanson hade ett bra läge för Wigan men istället för att skjuta slog han ett inlägg och chansen rann ut i sanden.

Ronan slog en ny frispark och Edwards nickade, men målvakten gjorde en fin räddning. Wolves bytte nu in Coady istället för Marshall. Lite senare avslutade Enobakhare ett anfall med att skjuta över och det var det sista han gjorde eftersom han därefter byttes ut mot Weimann.

Tempot ökades de sista tio minuterna då båda lagen satsade för att vinna med ett sent mål. Det blev Wigan som fick det. De fick en hörna och på den, som Power slog, nickade BUXTON in bollen bakom Ikeme i Wolvesmålet.

Snopet och onödigt. Detta var en av de få chanser Wigan haft under hela matchen. Men gör man inga mål så kan man till slut åka på ett baklängesmål istället. På övertid sköt Costa vilt, men bollen gick över. Sista chansen fick Ronan som sköt ett kanonskott från långt håll, men målvakten tippade bollen över ribban, och Wolves hade förlorat med 0-1 mot ett Wigan som fortfarande ligger på nedflyttningsplats.

Sammanfattningsvis så kändes det tyvärr som att både publik och spelare väntar på den stora matchen på lördag - åttondelsfinal i FA cupen mot Chelsea. Det var tyst både på planen och läktaren och en väldigt tråkig match mellan två lag på den nedre halvan av tabellen. Wolves var något bättre men gjorde inga mål och då slank det in ett bakåt istället i 88:a minuten. Vi måste bli bättre på att skapa chanser och på att avsluta. Vi gör inga mål och då vinner man heller inga matcher. Det behövs inköpas en riktig målskytt annars kommer vi att på allvar bli indragna i bottenstriden, om vi inte redan är det.

Dagens kommentar från läktaren: ”One of the worst performances I've ever seen. How can't Saiss and Prince get into our midfield? Has Marshall ever played football before? We have bought players for £30m but our best players were three teenagers from our academy. Awful, yet not surprised by the result. Only one who did anything was Ronan. The worse the opposition the worse we play”.

Wolves head coach Paul Lambert säger: "I'm like everyone else, disappointed and angry with the way that we performed. We never did enough, that's for sure; it wasn't good enough. We were too passive, we never dominated the ball and were not aggressive enough with or without the ball. Normally my teams come out of the traps and that is the disappointing thing. If you don't do things right then you will get beat. We have to be better than that."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ikeme, 6

Marshall, 5

Stearman, 5

Batth, 6

Doherty, 5

Evans, 5

Edwards, 5

Costa, 6

Enobakhare, 7

Ronan, 8

Bödvarsson, 5

Gibbs-White, 6