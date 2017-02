Matchrapport Wolves-Birmingham 1-2

Usel match gav femte raka förlusten

Wolves head coach Paul Lambert gav samma lag förtroendet som i matchen före gjorde det riktigt bra mot PL-ledarna Chelsea. Enda undantag var att Stearman ersatte Hause i mittförsvaret. Den sistnämnde var petad av disciplinära skäl.Matchen började utan ordnat spel och värsta sortens fotboll stod Wolves för. Ett evig tjongande upp till den ensamma Bödvarsson på topp och Birmingham kunde enkelt försvara sig. Visserligen fick Wolves en mängd frisparkar på offensiv planhalva men de första två slutade bakom kortlinjen ditskickade av en för dagen ointresserad och usel Costa. Efter en stund kom Doherty i bra läge efter en ny frispark med fick ingen träff på skottet och Kuszczak kunde enkelt rädda. Stearman nickade en hörna som damp ner precis utanför stolpen där Edwards var så när att hinna fram och stöta bollen i tomt mål, men trots en del småchanser så fanns det absolut ingenting att glädjas åt. Wolves mittfält fick aldrig låna bollen då den flög högt över mittplan under första halvan av första halvlek. En mycket märklig och dålig taktisk insats av Wolves som verkade ha tappat all kvalitet och vilja sedan urladdningen mot Chelsea. Birmingham kom upp i ett ströanfall och plötsligt var det 0-1. Ikeme tappade ett enkelt inlägg rakt ner på foten på Kieftenbeld och bollen rullade in i det tomma målet. Pinsamt och det skulle bli värre. Nytt inlägg från Birmingham och bollen studsade oturligt via Stearman rakt till före detta Wolvesspelaren Davis. Denne befann sig helt ensam och kunde enkelt avancerade några meter och prickskjuta in 0-2.Mot slutet av halvleken skapade Wolves på nytt ett läge efter frispark men Bödvarsson missbedömde bollen från Price och nickade svagt över i kanonläge från bara några meter. Pausvila, 0-2 och välförtjänta burop från den stora publiken. Även om Wolves varit det minst dåliga laget på planen hade det ändå varit Wolves sämsta halvlek för säsongen.Lambert verkade i alla fall förstå vad som var fel, bytte ut mittfältare Saville redan i paus, satte in Dicko på topp, och gick över till 4-4-2. Nu började Wolves äntligen försöka spela fotboll och förpassade resten av matchen till Birminghams planhalva. Wolves blev hjälpta av att Birminghams försvarsledare Robinson fick hjärnsläpp och fixade ett rött kort till sig själv. Efter en närkamp med Bödvarsson slog han plötsligt till denne i ansiktet när han skulle resa sig och fick naturligtvis lämna planen.Wolves dominerade nu totalt och radade upp småchanser och stora chanser. Dicko nickade rakt i händerna på Kuszczak från bara ett par meter och även Batth missade ett jätteläge från samma avstånd när han inte trodde bollen skulle nå honom och bollen studsade från hans fot och upp i famnen på en förvånad Kuszczak. Nu började även Costa bli synlig och han skapade mängder med bra anfall från sin kant. Efter ett lågt inlägg från Costa kunde Dicko stöta bollen i mål och det var reducerat med cirka tjugo minuter kvar av matchen. Målet var efterlängtat då det var Dickos första efter sin långa skada och hans första A-lagsmål för säsongen.Wolves fortsatte pressa för att få till en kvittering. Dicko nickade till Doherty som inte hann fram, Costa slog en kopia på lågt inlägg mot Dicko men denna gången nådde en försvarare precis emellan och räddade till hörna. Diverse småchanser uppstod i nästan varje anfall när bollarna ven genom straff- och målområdet, men närmare än en nick över vardera från Doherty och Batth kom inte Wolves. Ger man bort en halvlek genom att spela icke-fotboll hjälper det inte att vara överlägsna sin motståndare i 45 minuter när man har sådana enorma problem att hitta nätet som Wolves för tillfället har.En genomusel insats mot ligans kanske sämsta lag. Trots att Wolves "vann" mycket av statistiken mer överlägset än under någon av de tidigare 32 matcherna denna säsong så kan man inte säga annat än att Wolves var bedrövliga. Underhållningsmässigt undermålig fotboll, taktiskt katastrofalt dåligt, kvalitetsmässigt undermålig fotboll. Finns bara ett ord för den här matchen: Fiasko.0-1 Kieftenbeld (27)0-2 Davis (32)1-2 Dicko (74)Wolves (4-2-3-1): Ikeme; Coady, Batth (c), Stearman, Doherty; Price, Saville (Dicko, 45); Costa, Edwards, Weimann; Bodvarsson. Subs: Lonergan, Williamson, Saiss, Marshall, Gibbs-White, Enobakhare.Birmingham (3-5-1-1): Kuszczak; Dacres-Cogley, Robinson, Shotton; Nsue (Stewart, 77), Kieftenbeld, Davis, Tesche, Keita, Garnder (Bielik, 55); Adams. Subs: Legzdins, O'Keefe, Gleeson, Frei, Sinclair.Gula kort: (Wolves:) Bödvarsson, Coady, (Birmingham:) Cogley, Shotton, Keita, StewartRött kort: Robinson (52)Publik: 27,541 (2,151 bortafans)Antal avslut: 19-8varav på mål: 2-3Bollinnehav%: 61-39Antal passningar: 405-261Passnings% till rätt adress: 71-53Tacklingar: 13-26Hörnor: 10-2Referee: Stephen Martin (Staffordshire)Spelarbetyg:Ikeme 4Coady 6Batth 5Stearman 5Doherty 5Costa 5Price 5Edwards 5Saville 4Weimann 4Bödvarsson 5Dicko 7