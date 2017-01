Nyheter från Wolves - rekordtransfer etc

Idag måndag släpptes info om säsongsbiljetter för nästa säsong. Priserna för vuxna är samma som denna säsongen men de är kraftigt sänkta för U17 och U12. Barn under 18 år kan från och med i höst se Wolves för ett snittpris av mellan 1 och 2 pund per match. Dessutom lockar Wolves med en eventuell återbetalning för de som köper säsongskort till fullpris. Om det säljs över 16500 så kommer alla som köpt får en återbetalning på mellan 50-120 pund, beroende på vilken läktare man valt. Ett bra initativ för att locka fler åskådare till Molineux. Denna säsongen blir nog den sista på mycket länge där matcher spelas inför under 20000 åskådare.



FA-cupens femte omgång har lottats. Wolves skall möta Chelsea på Molineux. En del ser det som en drömlottning och andra ser det som en mardrömslottning. Hur som helst så blir det en riktig snackis och en fullsatt arena. Omgången spelas 18-19 februari vilket innebär att Wolves bortamatch l ligan mot Brentford kommer flyttas.







Det blev idag officiellt att Wolves värvar Helder Costa från Benfica. Costa har tidigare varit på säsongslån, men istället köps han alltså nu. Övergångssumman sägs vara runt 13 miljoner pund vilket då är 5.5 milj pund över förra rekordet som i somras slogs när Ivan Cavaleiro värvades. Kontraktet är på 4,5 år och vi hoppas självklart att Costa stannar länge hos oss.

2017-01-30

Fler artiklar om Wolves

