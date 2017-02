Påminnelse: SwedeWolves medlemsresa 2017 (nittonde året i rad)

Påminnelse om denna säsongs medlemsresa i april 2017

Så är det dags att bestämma sig för 2017 års medlemsresa med SwedeWolves. Det blir 19:e året i rad vi åker tillsammans, vi är så otroligt bäst så att det finns inte. Leve oss!



Denna gången har vi gjort vårt bästa för att kunna få se två matcher under påskhelgen så att ni slipper ta ledigt från jobbet, en härlig fight på Molineux mot Brighton 14 april , samt en klassisk Tipsextramatch på bortaplan mot Leeds United 17 april där vi står i den högljudda Wolvesklacken. Det brukar vara 15-30 resenärer på varje resa. Missa inte!



Programmet är inte spikat ännu, men preliminärt kan det t.ex. se ut ungefär så här:



Torsdag 13/4: Ankomstdag. Pubrunda i centrala Wolverhampton på kvällen, bland annat tar vi en titt på den klassiska SwedeWolves-puben Combermere Arms.



Fredag 14/4: Wolves vs Brighton kl 15.00 på Molineux i Wolverhampton (kostnad ca 28 pund, kan bli något pund billigare om vi lyckas få biljetter till Group Booking Price, vilket vi tror).



Lördag 15/4: Gemensam lunch/middag/kvällsmat med gäster från Wolves FC antagligen inne på Molineux Stadium (kostnad ca 30 pund). Med största sannolikhet gör vi här en prisutdelning till Wolves bästa ungdomsspelare, vårt berömda "Player To Watch"-pris.



Söndag 16/4: Guidad tur runt Molineux Stadium 09:30 (kostnad ca 7 pund). Möjligen spelar Wolves Women ligamatch denna dag också, eller varför inte något av Wolves ungdomslag? Vi får improvisera lite.



Måndag 17/4: Match på bortaplan mot Leeds United kl 16:00. Vi åker med Wolves supporterbussar dit (Away Coach Travelling), avgång från Molineux Stadium (kostnad ca 25-30 pund för matchbiljett, ca 18 pund för bussbiljett). Om man hellre vill åka på egen hand till Leeds får man givetvis göra det.



Tisdag 18/4: Hemresa för de som inte redan åkt hem.



Man behöver givetvis inte vara med på alla dagar, det går utmärkt att komma dit och åka hem när man vill, så länge man meddelar i förväg vilka aktiviteter man vill vara med på.



Dessutom kommer vi försöka ha tid att försöka få till utflykter till t ex Wanderers Avenue eller andra klassiska platser i Wolverhampton som andas Wolves-historia.



Ett mer detaljerat dagsprogram kommer att finnas tillgängligt i samband med resan där vi har minst två "samlingspunkter" per dag för att inte någon plötsligt skall befinna sig ensam någonstans och fundera "var är alla?". Ingen skall behöva gå runt i timmar för att leta upp resten av gänget.



Observera att avvikelser kan förekomma då det är vanligt att arrangemang flyttas. Under tidiga resor har vi vant oss vid sena förändringar som t ex matcher som flyttats från lördag till måndag, matcher som blivit inställda, flyg som ställts in pga vulkanaska osv.



SwedeWolves agerar inte "resebyrå" när det gäller medlemsresorna. Vi samordnar tidpunkt, aktiviteter på plats, ordnar matchbiljetter samt informerar om hur man bokar flyg respektive hotell (se i första hand länkar på hemsidan). Förr om åren gjorde vi gemensamma hotellbokningar men senaste åren har det visat sig vara lika billigt att boka via t ex hotels.com som att vi skall försöka få till grupprabatter etc. Flygresa samt hotellbokning måste alltså resenärerna själva fixa med. De hotell vi rekommenderar är Novotel eller Britannia Hotel i Wolverhampton där de allra flesta kommer att bo. Är det någon som reser ensam och vill fixa rumskamrat så försök samordna detta på vårt forum.



Vi ser helst att de som deltar på medlemsresan är äkta Wolvesfans samt deltar på några av våra gemensamma aktiviteter. Givetvis behöver man inte vara med på allting, men att enbart använda oss som "biljettfixare" känns inte helt ok. Ett krav för att delta på våra aktiviteter är att man är medlem i SwedeWolves.



Om någon undrar hur mycket pengar det går åt för en sådan här resa så räkna med ungefär 250-300 kr för hotellkostnad per natt, 300-500 kr per dag i mat och dryck, kostnader för aktiviteter (se ovan) plus valfria kostnader för souvenirer etc.



Anmälan etc:



Vi behöver få in defintiv anmälan senast 28 februari 2017. Då skall betalning vara inne för matchbiljetter och middag. Exakt belopp återkommer vi med under februari, liksom uppgifter om betalningssätt osv. OBS! - Därefter återstår enbart restplatser ifall någon hoppar av.



STORT OBS! - Redan nu vill vi poängtera att detta är inte någon fylleresa. Ni representerar SwedeWolves på denna resa, vilket betyder att allt ni gör och inte gör slår tillbaka på den svenska supporterklubben. Speciellt i alla de programpunkter där vi har officiella kontakter med representanter från Wolves FC är det ett nyktert och trevligt beteende som gäller. Däremot inte sagt att ingen får dricka öl på ett civiliserat sätt. Jag hoppas att ni förstår och respekterar detta!



För anmälan eller mer information: kontakta Jinxy på travel@swedewolves.com



FOTNOT: SwedeWolves (est. 1998) är den engelska fotbollsklubben Wolverhampton Wanderers officiella svenska supporterklubb. Förra säsongen hade klubben 437 medlemmar.