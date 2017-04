Paul Lambert månadens tränare

Skotten belönas efter Wolverhamptons fina form i mars.

Paul Lambert är månadens tränare i Sky Bet Championship. Nej, det är inget försenat aprilskämt. Wolves är bra och Paul Lambert har äntligen fått fart på lagbygget.



Wolves har radat upp segrar på sistone. I tisdags slog vi rivalen Nottingham Forest med 1-0 hemma på Molineux Ground - den femte raka segern i ligan. Det har gått sju matcher sedan den sista förlusten (Reading 1-2) och kontraktet känns säkrat.



Våra vargar ligger på en 15:e plats i tabellen med betryggande elva pinnar ner till nedflyttningsstrecket. Nu på lördag väntar match mot Bristol City på bortaplan, sedan kommer SwedeWolves vara på plats när vi ställs mot Brighton och Leeds. Räkna in åtminstone två av tre segrar den närmaste tiden.



Paul Lamberts tankar om utmärkelsen:

- It’s really pleasing to win the award. First and foremost, I’ve got to thank the players, they’re the ones that actually play the games and get results and they’ve come through a little sticky patch and the form has been excellent. I’m really delighted for everybody at the club.



Citat hämtat från Wolves officiella hemsida

2017-04-07 14:20:00

