Spelarnyheter, Wolves

Under senaste veckorna har några spelare lämnat Wolves helt eller tillfälligt. Prince Oniangue är utlånad till Bastia resten av säsongen, Ola John har lånats vidare till la Coruna, James Henry har förlängt sitt lån hos Bolton och lär inte återkomma till Wolves då hans kontrakt går ut i sommar. Dessutom ryktas Teixeira lämna närmaste dagarna och eventuellt återvänder Borthwick-Jackson till Manchester U, men inget är ännu klart när det gäller dessa båda.



Vi har även värvat en 22-åring från Haiti på ett halvårskontrakt, men anfallaren Duckens Nazon, som är uppvuxen i Frankrike, är i första hand tänkt att spela för vårt U23-lag. Skall inte ses som en A-lagsvärvning, alltså.



Andreas Weimann skrev idag på för Wolves för resten av säsongen som lån. Weimann tillhör Derby där han inte gjort någon succé sedan han värvades sommaren 2015 från Aston Villa. Men vi får hoppas han återfår de kvaliteter han visade upp under sin tid i Premier League hos just Aston Villa och då under manager Paul Lambert. Österrikaren Weimann kom till Villa redan som ungdom och har alltså bott i West Midlands i många år. Han är 25 år och kan användas både som yttermittfältare och anfallare.

2017-01-19 12:09:23

