Summering transferfönster - Wolves

Marshall klar sent ikväll





Skall först säga att FA-cupmatchen mot Chelsea spelas kl 18.30 svensk tid den 18 februari och TV-sänds.



Kan även berätta att Ben Marshall presenterades som nyförvärv nyss. Kan spela både ytterback och yttermittfältare. 25 år gammal. Från Blackburn.





Summeringen:





Spelare in:



Helder Costa, Benfica, ca 13 milj pund

Andreas Weimann, Derby, lån

Ben Marshall, Blackburn, ca 2 milj pund



U18/U23-spelare in:



Duckens Nazon, Kerala Blasters (Indien, men han är från Frankrike/Haiti)

Daniel Choka, Zalaegerszegi (Ungern)



Spelare ut:



Joao Teixeira, Nottingham - utlånad från Benfica och har alltså lämnat Wolves

James Henry, Bolton - förlängt lån till sommaren då hans kontrakt med Wolves går ut.

Ola John, Deportivo La Coruna - har lämnat Wolves

Connor Hunte, kontraktslös



Spelare utlånade:



Ethan Ebanks-Landell, Sheffield U - förlängt lån

Prince Oniangue, Bastia

Jed Wallace, Millwall

Jon Flatt, Barrow





U18/U23-spelare utlånade:



Ben O´Hanlon, Nuneaton

Ross Finnie, Gloucester C

Hakeem Odofin, Eastleigh

Aaron Hayden, Bromley

Aaron Simpson, Portsmouth

Will Randall, Walsall

Sylvain Deslandes, Bury



2017-01-31 23:33:06

