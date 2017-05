Ajax tackar supportrarna för ett fantastiskt stöd.

Ajax 0 - 2 Manchester United: "Det är bättre att falla med sin egen vision än någon annans"

Drömmen är över, Ajax föll i Europa League-finalen mot Manchester United då José Mourinho fick matchen precis dit han ville. I Amsterdam är man fortsatt stolta över sitt lag.





Ajax hade sedan väldiga problem med att tränga sig igenom José Mourinhos köttmur. Lasse Schöne kom in fel i matchen och blev låst, vilket renderade i stora problem för Ajaxs speluppbyggnad och kedjereaktionen blev att även



Direkt i den andra halvleken gick Ajax till attack men fick inte in bollen och istället vände spelet åt andra hållet och Manchester United vann en hörna. Chris Smalling nickade ner bollen till Henrikh Mkhitaryan fick in den i mål. Redan där kändes det rätt kört, och rätt typiskt. Ett skitmål, ett hörnmål och sen ligga på försvar. De gör det bra men kul blev det inte. Peter Bosz, som aldrig vunnit en titel, lyckas inte med sin matchcoachning idag, Schöne-bytet dröjde för länge och han hittade inget sätt att ta sig igenom Mourinhos mur.



Amsterdam är fortsatt stolta över sitt lag, 12 000 Ajax-supportrar i Stockholm (10 000 med biljett), och på Museumplein i Amsterdam där matchen visades på storbild samlades 100 000 människor timmar innan avspark. Ajax-supportrarna sjöng ut matchen igenom, ända in i slutet ekade "Dit is mijn club, mijn ideaal" högre än United-fansens firande.



Det finns väl inget mer att säga än det Johan Cruijff redan sagt: "Det är bättre att falla med sin egen vision än någon annans."



Matchfakta



Ajax 0 - 2 Manchester United

Mål: 0-1 Pogba '18, 0-2 Mkhitaryan '48

Gula kort: Mkhitaryan, Fellaini, Veltman, Younes, Mata, Riedewald

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, de Ligt, Riedewald (de Jong '82); Klaassen, Schöne (van de Beek '70), Ziyech; Traoré, Dolberg (Neres '62), Younes

2017-05-24 22:52:53

