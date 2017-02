Ajax 1 - 0 Legia Warszawa: Ett mål räckte för åttondelsfinal

Nick Viergever gjorde kvällens och dubbelmötets enda mål vilket räckte för att föra Ajax vidare till åttondelsfinal i Europa League.

Matchfakta

Startelvan ikväll var densamma som besegrade Vitesse med uddamålet i söndags. Daley Sinkgraven är fortsatt skadad så Nick Viergever var på nytt utknuffad till vänsterbacksplatsen med Jairo Riedewald centralt bredvid Davinson Sanchez . Nyheten i matchtruppen var att nye brassen David Neres satt på bänken för första gången, han fick plats då Justin Kluivert (liksom Matthijs de Ligt och Carel Eiting) spelade med U19 i Youth League i tisdags och därav inte var med ikväll. I Youth League besegrade Ajax för övrigt Dynamo Kiev med 3-0 efter två mål av Kaj Sierhuis (som leder Youth Leagues skytteliga med 8 fullträffar) och ett av Dani de Wit. Efter att ha slagit ut Juventus förut och nu Dynamo Kiev är Ajax framme i kvartsfinalen där man kommer ställas mot Real Madrid på bortaplan.Amsterdam Arena var slutsåld sen länge och stämningen på topp på läktarplats. Matchen blev tyvärr inte en särskilt sprudlande tillställning. Det var ett välbekant problem för Ajax: man hade mycket boll och bygge till en del farligheter, men i den sista tredjedelen saknades oftast den avgörande skärpan vilket ledde till att man inte hotade tillräckligt ofta med farliga avslut.Den bästa chansen i den första halvleken kom efter tjugo minuter. Amin Younes dribblade in från vänster och passade Hakim Ziyech som sköt strax utanför straffområdet ett skott som borrade sig in i stolproten och studsade ut, bollen rensades till hörna av Legia-försvarare. Närmre än så kom man inte med de 11:a skotten man hade under de första fyrtiofem.1-0 kom dock ganska tidigt i den andra halvleken, och det efter ett fint anfall. När det väl stämmer för Ajax så stämmer det. Lasse Schöne hade bollen på offensiv planhalva och passade Joël Veltman. Veltman spelade vidare till Bertrand Traoré som gick in i plan och passade Ziyech samtidigt som Davy Klaassen löpte i luckan in i straffområdet och Ziyech hittade honom med en fin direktpassning. Klaassen spelade in bollen snett bakåt till Younes som fick sträcka ut och i en obalanserad position ändå fick på ett under omständigheterna bra skott som Arkadiusz Malarz i Legia-målet fick springa och sen kasta sig på för att rädda ute vid den bortre stolpen. Returen gick rakt till Viergever som följt upp bra och han tryckte bestämt in bollen i mål. För två år sen gick Ajax senast vidare till åttondelsfinal i Europa League . Även den gången slog man ut Legia i sextondelsfinalen, då med 4-0 totalt. Arkadiusz Milik gjorde tre av målen, det fjärde gjorde - Nick Viergever.Legia försökte satsa mer offensivt på slutet men kom aldrig riktigt nära ett 1-1-mål vilket hade gett dem övertaget på grund av bortamål. Man kom aldrig närmre än ett skott utifrån från Vadis Odjidja-Ofoe och ett par resultatlösa hörnor. Ajax å sin sida hade flera chanser att döda matchen med ett 2-0-mål, värst var det på stopptid efter en Legia-hörna när man kontrade med fyra man efter att Younes kommit loss via en tunnel. Han passade vidare till Traoré som kom i tre mot ett läge med Ziyech till vänster och inhopparen Abdelhak Nouri till höger. Traoré valde dödströtte Ziyech som sköt ett oerhört tamt avslut rakt på Malarz. Synd för Ziyech som i övrigt gjorde en rätt bra match, där höjdpunkten förutom passningen till Klaassen vid målet var när han lurade upp en Legia-back på övre etage via en fint och tunnel.Ajax går vidare till åttondelsfinal utan att imponera. Åttondelsfinalerna lottas på fredag kl 13.00. I den första matchen kommer Ajax få klara sig utan både Joël Veltman och Davinson Sanchez efter deras gula kort ikväl, illa illa. Kenny Tete lär ersätta Veltman på högerbacken, frågan blir om Bosz väljer någon av de högerfotade Matthijs de Ligt (17 år) eller Heiko Westerman (567 år) som Sanchez ersättare; eller om han (ifall Sinkgraven är frisk så Viergever kan skjutas in i mittförsvaret igen) väljer Riedewald och därmed två vänsterfötter i mittförsvaret.Glädjande nyheter kom för övrigt igår då det utannonserades att Lasse Schöne förlängt sitt utgående kontrakt med Ajax till 2019. Många fler drömmål att vänta således!Härnäst för Ajax väntar svensklaget (med Samuel Armenteros och Kristoffer Petersson) Heracles Almelo hemma på söndag kl 16.45. Dess förinnan kommer Feyenoord-PSV spelas kl 14.30 - kommer Feyenoord äntligen tappa poäng så Ajax kommer närmre?AjaxLegia Warszawa1-0 Viergever '49Sanchez, Veltman, Traoré, OnanaOnana; Veltman, Sanchez, Riedewald, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg (Nouri '82), YounesMalarz; Broz, Dabrowski, Pazdan, Hlousek; Kopczynski (Chima '82), Jodlowiec (Moulin '57); Qazaishvili, Odjidja-Ofoe, Guilherme (Necid '73); Kucharczyk