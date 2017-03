17-årige Matthijs de Ligt, Ajax största backtalang sen...?

Ajax 2 - 0 FC Köpenhamn: Kvartsfinal väntar!

Ajax är vidare till kvartsfinal i Europa League efter att i överlägsen stil besegrat FC Köpenhamn på hemmaplan och därmed vänt underläget från första matchen. Bäst på plan i vad som kanske var säsongens bästa match av Ajax var 17-årige mittbacken Matthijs de Ligt.

Matchfakta

2017-03-17 00:08:19

På Parken i Köpenhamn slutade det förra torsdagen 2-1 till hemmalaget (efter ett bortdömt mål för Ajax i slutminuterna). Det var en jämn och kampfylld match som slutade med gula kort för båda kaptenerna, vilket renderade i avstängning till returmötet för båda. FCK ersatte Mathias Zanka Jørgensen med Jores Okore medan Donny van de Beek ersatte Davy Klaassen . FCK saknade även Rasmus Falk, som gjorde mål efter 28 sekunder i första mötet, på grund av skada och ersatte denne med Jan Gregus (som för övrigt gjorde mål på Ajax 2015 när han spelade för Jablonec som Ajax stötte på i kvalet till Europa League då). I övrigt var det samma startelva för Ståle Solbakken. Hos Ajax var Davinson Sanchez och Joël Veltman tillbaka sen första mötet efter sina avstängningar, båda herrarna spelade mot Twente i söndags med, liksom Hakim Ziyech som startade igen efter att ha bänkats på Parken. Förändringen i Peter Boszs startelva från söndagens match utöver Klaassens frånvaro var att Daley Sinkgraven , som utgick skadad då, inte var hundraprocentig och började på bänken idag. Nick Viergever flyttade ut på hans vänsterbacksplats och 17-årige Matthijs de Ligt fick starta igen i mittlåset precis som på Parken.Ajax tog kontroll över händelserna från start och man var nära att ta ledningen på ett slumpmål redan efter några minuter. Kasper Dolberg vann nickduellen om André Onanas utspark och nickade ner bollen till Bertrand Traoré som skurit in i planen. Traoré fick bollen för långt ifrån sig men Okore slarvade i hemåtspel till Robin Olsen vilket innebar att Amin Younes hann fram när Olsen kom ut och följden blev ett motlägg som renderade i att bollen strök strax utanför Olsens bur.FCK:s första och enda skott på mål i den första halvleken kom efter en kvart när bollen föll till Gregus efter lite flipper vid utkanten av straffområdeskanten. Denne fick en halvträff som wobblade lite farligt men Onana kunde relativt enkelt rädda ut till en resultatlös hörna.Farligare blev det åt andra hållet någon minut därefter när Ajax fick en hörna. Hakim Ziyech skruvade in den från vänster, bollen rensades undan vid första stolpen men bara ut till Lasse Schöne som akrobatiskt hoppsparkade till bollen för att få bästa träff och han fick iväg ett pressat skott som Olsen precis tippade över ribban till en ny hörna, som inte resulterade i något.Vicekapten Joël Veltman började linka tidigt i matchen efter att ha sträckt sig i en satsning han själv stod för på Ludwig Augustinsson. Han försökte spela vidare men kunde inte fortsätta så efter tjugo minuter kom Kenny Tete , som ersatte Veltman i första mötet, in i spel. Kaptensbindeln som Veltman ju burit i Klaassens frånvaro vandrade vidare till Lasse Schöne.Strax efter att ha kommit in var Tete, som gjorde en klockren match, inblandad i uppbyggnaden till 1-0-målet. FCK pressade högt när Ajax spelade ut från Onana, men Sanchez, Tete och van de Beek trickpassade sig elegant förbi den pressen. Tete och van de Beek fortsatte kombinera sig fram längs högerkanten med Bertrand Traoré. Traoré skar sedan inåt i planen med bollen och passade till Amin Younes som i sin tur skar in från sin kant och letade skottläge längs straffområdeslinjen. Han hittade det och fick iväg ett skott som vållade problem för Olsen, som inte kunde hålla det och på returen högg Traoré direkt och nickade behärskat in 1-0. Okore upphävde offsiden FCK hoppades på.Vilt jubel hos alla på arenan förutom Traoré som i en protest mot fansen höll sig kall under firandet. Detta efter att han i senaste matchen mot Twente då han gjorde en miserabel insats tillslut visslats ut av de egna hemmafansen. Idag var Traoré i bättre slag, även utöver målet och när han byttes ut i den andra halvleken var det till ovationer från läktarna. Traorés protest höll dock i sig då han märkbart inte applåderade fansen som tack. Av tv-bilderna att döma såg han även ut att frånvara när spelarna tackade publiken efter slutsignalen. Efter matchen har han dock i intervju med FOX Sports sagt att han tagit till sig av kritiken och menade att hans spel ikväll var rätt sätt att ge svar på tal. Han hyllade även atmosfären på arenan. En annan sak som spädde på rubrikerna efter visselkonserten mot Twente var att Traoré efter matchen tog bort alla Ajax-relaterade bilder från sin Instagram (fotbollsdrama i sociala medier-åldern...), det viftar Traoré bort med hänvisning till att han får göra vad han vill på Instagram. För all del...Ajax fortsatte mala på framåt med målet i ryggen. Younes spelade fram Traoré till en ny möjlighet, men den gången räddade Olsen. Både Ziyech och Schöne fick varsitt bra frisparksläge i den första halvleken där Ziyechs försök från långt håll strök strax utanför stolpen medan Schöne från en position lite för långt ut till vänster för att vara idealiskt fick bollen på målen men inte bättre än att Olsen kunde limma bollen.Ziyech, som i vanlig ordning blandade och gav, kom även ytterst nära att öka på ledningen när han stormade framåt och använde Erik Johansson som rundkon då han slog bolen på ena sidan och rundade fashionistan från Falkenberg på andra sidan. Olsen kom ut från linjen och Ziyech fick inte tillräckligt med skruv på avslutet när han försökte trä in bollen i bortre så den smet utanför.2-0 skulle dock komma innan paus, med halvlekens sista spark. Formstarke Younes stack en boll i djupet snyggt för Dolberg i en kombination liknande den som ledde till 2-0-målet mot Twente i söndags. Dolberg var förbi Okore när den fällde Dolberg klumpigt och domaren pekade på straffpunkten utan att tveka. Lite oväntat så var det Dolberg själv som tog hand om bollen, normala straffskyttar för Ajax är Klaassen, Schöne och Ziyech (som verkar rotera baserat på vem som senast missade). Klyschan om att spelaren som blir fälld inte borde ta straffen kan ju slängas åt fanders för Silkeborgs finest var säker från elva meter, Olsen gick åt vänster och Kasper Goalberg lade bollen åt höger. Till kapten Klaassens lycka på läktaren, stackarn såg ut att spricka av nervositet när han inte kunde spela själv. På de fullsatta läktarna i övrigt syntes bland andra Frank de Boer, Aron Winter och Clarence Seedorf.2-0 i matchen och 3-2 totalt med 45+ kvar av dubbelmötet. Solbakken, som måste varit fly förbannad på sina spelare i halvtid, gjorde ett byte direkt till den andra halvleken. Olycksgubben Okore fick lämna för ett bekant, men inte kärt, ansikte för Amsterdam-publiken - Nicolai Boilesen. Den kroniskt skadedrabbade dansken, som lämnade Amsterdam på fri transfer efter att ha hamnat i kontraktsbråk med klubben då han krävde en kraftig löneökning trots att han just slutfört en miserabelt dålig säsong. Boilesen har forfarande vänner i laget (Davy Klaassen samt landsmännen Schöne och Dolberg framför allt) men är inget populärt namn bland supportrarna, som visslade ut honom konsekvent ikväll.För Ajax del gällde det helt enkelt att fortsätta på den inslagna vägen, inte släppa på gasen och inte börja darra. Lättare sagt än gjort men ikväll klarade Ajax av det. Ziyech satte tonen direkt genom att omgående hota med ett skott som gick strax utanför och Ajax fortsatte sitta i förarsätet.Nära att öka på ledningen var man flera gånger. Först tidigt i halvleken när man kontrade efter en hörna. de Ligt, som först brutit FCK:s läge, störtade framåt, fick bollen av Schöne och ledde omställningen. Han hade med sig flera spelare och hittade över till Traoré med en passning och Traoré fick iväg ett skott som gick strax utanför.Några minuter senare var man nära igen. En Ziyech-hörna rensades undan men via Schöne återfick Ziyech bollen ute till vänster. Han skruvade in ett farligt inlägg i boxen som Dolberg störtade på men Boilesen kastade sig fram och lyckades precis få bollen över eget mål till en ny hörna för Ajax som blev resultatlös.Solbakkens nästa drag var att byta ytter, Gregus ut och Benjamin Verbic in men utöver att Verbic vid ett tillfälle kunde vika inåt i planen och skjuta ett skott som Onana kunde hålla gav bytet inte någon vidare effekt. Inte heller forne Twente-spelaren Kasper Kusk som kom in senare kunde hjälpa FCK, som i övrigt inte kom närmre än ett skott i utsidan av burgaveln av Andreas Cornelius.Dolberg var ytterst nära att öka på sin målskörd igen senare när Viergever hittade honom med ett inspel som Dolberg vinklade mot bortre, men bollen tog i stolproten och studsade ut. I slutet fick han ett liknande läge när Ziyech stod för inlägget men då gjorde istället Olsen en jätteräddning på direktavslutet från nära håll då han reflexmässigt avstyrde med en fotparad.I slutet när det var FCK som behövde göra mål var det istället Ajax, som öste på framburna av en hemmapublik som blev smått fanatisk när man kände vittringen av avancemang till kvartsfinal. Den bästa chansen att öka på siffrorna kom när FCK tillslut lyckades skaka fram en hörna på stopptid och Robin Olsen gick upp för att vara med. Ajax fick undan bollen och gick på kontring genom Younes medan Olsen rusade tillbaka. Publiken hoppades på långskott av Younes men han höll istället i tills han var inne i straffområdet och Olsen tillbaka i målet. Han drog Johansson och skruvade sedan bollen över ribban.På en kokande Amsterdam Arena blåstes matchen sedan av, Ajax är klara för kvartsfinal i Europa League efter sammanlagt 3-2 över FC Köpenhamn. Det är första gången på 14 år Ajax tar sig till kvartsfinal i en europeisk tävling, senast var när man slog ut Roma i Champions League (minns ni Andy van der Meydes kanonmål?) för att ta sig till kvartsfinalen mot AC Milan, som man i sin tur var bara minuter från att avancera från.Ikväll gjorde Ajax kanske säsongens bästa match, vilket inte säger supermycket i konkurrensen men det var ändå glädjande att se. Mest glädjande att se var man of the match , Matthijs de Ligt. Han är helt galet bra vid 17 års ålder, ikväll satte han inte en fot fel. Dominant i alla aspekter. Han är ett fantastiskt råämne, skulle man i teorin bygga ihop den ideala Ajax-mittbacken skulle den se ut som de Ligt: han har hjärnan, attityden, passningsfötterna, positionsspelet, närkampsspelet, markeringsförmågan, snabbheten, fysiken och är dessutom byggd som en koloss. Nu vet man givetvis inte hur högt tak han har, hur bra han kan bli, men sett till förutsättningar kan han bli något riktigt riktigt stort. Han har ju Frankie de Boers passningsfot men Jaap Stams fysik!Kvartsfinalerna lottas imorgon, nu utgår seedingen så alla lag kan möta alla:AjaxAnderlechtBesiktasCelta VigoGenkManchester UnitedSchalke 04Spekulationer om vilka som skulle föredras välkomnas i kommentarerna. Själv tar jag gärna ett av de belgiska lagen då de passar mycket bra geografiskt och åtminstone inte är direkt bättre än Ajax på pappret i alla fall. Celta Vigo kunde man spela jämnt med i gruppspelet men då var Ajax dåliga och Celta spelade med reservuppställningen så man kan inte utläsa för mycket av det. Att knäppa Mourinho på näsan skulle vara fint. Lyon känns nästan som värsta motståndaren, de imponerade bitvis i Champions League-gruppspelet, spelar i en bra tuff liga och slaktade AZ (som givetvis inte är på Ajaxs nivå men det var nåt i hästväg det).Domaren gav för övrigt Lasse Schöne ett gult kort när han passade undan bollen efter en avblåsning Schöne inte hörde. Dansken är därmed avstängd i nästa Europa League-match då man får tillbaka Klaassen, så det är fortsatt goda chanser till spel för Donny van de Beek.På söndag 14.30 väntar Excelsior borta medan Feyenoord möter Heerenveen.AjaxFC Köpenhamn1-0 Traoré '23, 2-0 Dolberg '45+2Gregus, Matic, Sanchez, Younes, Verbic, Schöne, Johansson, Santander, OnanaOnana; Veltman (Tete '20), Sanchez, de Ligt, Viergever; van de Beek (de Jong '76), Schöne, Ziyech; Traoré (Kluivert '81), Dolberg, YounesOlsen; Ankersen, Johansson, Okore (Boilesen '46), Augustinsson; Gregus (Verbic '57), Kvist, Matic, Toutouh (Kusk '77); Santander, CorneliusAjax är vidare till kvartsfinal i Europa League efter att i överlägsen stil besegrat FC Köpenhamn på hemmaplan och därmed vänt underläget från första matchen. Bäst på plan i vad som kanske var säsongens bästa match av Ajax var 17-årige mittbacken Matthijs de Ligt.Efter en svag första halvlek lyfte sig Ajax i den andra och besegrade Twente med 3-0 efter två mål av Kasper Dolberg. Amin Younes och Hakim Ziyech var dock de två stora segerorganisatörerna idag.Ajax föll på Parken mot FC Köpenhamn men får med sig ett viktigt bortamål hem till returen. Man hade kunnat fått två med sig om inte domaren dömt bort Kasper Dolbergs andra fullträff i slutminuterna. Båda lagen får klara sig utan sina kaptener i returmötet då både Davy Klaassen och Mathias Zanka Jørgensen ådrog sig gula kort.Efter att Feyenoord överraskande förlorat i derbyt mot Sparta Rotterdam tidigare idag hade Ajax möjligheten att knapra in på Feyenoord i titelstriden. En vinst mot Groningen hade inneburit att man bara var 2 poäng efter, med De Klassieker i Amsterdam Arena om två omgångar. Dåligt spel av Ajax och flera domarmissar gjorde att man missade chansen.Ajax tog en övertygande seger mot Heracles efter mål av bland andra 17-åriga mittbacken Matthijs de Ligt, men Feyenoord segrade mot PSV efter en jättetavla av Jeroen Zoet och behåller avståndet i toppen.Nick Viergever gjorde kvällens och dubbelmötets enda mål vilket räckte för att föra Ajax vidare till åttondelsfinal i Europa League.Kapten Davy Klaassen ledde Ajax till en viktig seger borta mot Vitesse idag mes sitt 15:e mål på 30 matcher från mittfältet.Ajax reste till Warszawa för den första matchen i sextondelsfinalen av Europa League mot Legia. Efter matchen hamnar domarteamet i fokus då man missade att Ajax hade en boll tydligt över mållinjen tidigt i matchen. Att Ajax fick avsluta matchen med 10 man efter två gula kort på Kenny Tete lär också diskuteras.Ajax inledde båda halvlekarna i högt tempo och bra spel, men tappade efterhand farten. Det räckte till en säker seger, men det är bara de mäktiga hyllningarna till Piet Keizer som folk kommer minnas från matchen.En av Ajaxs och Hollands största legendarer genom alla tider avled imorse 73 år gammal. Piet Keizer var fotbollskonstnär, bohem och kanske lika bra som Johan Cruijff.