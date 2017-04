Ajax 2 - 0 Schalke 04: Bästa matchen sen...?

Ajax stod för en ny glimrande insats i Europa League med en dominant seger över Schalke 04. Kapten Davy Klaassen prickade in båda målen i segern som hade blivit mycket större om det inte vore för en storspelande Ralf Fährmann.

Amsterdam

Matchfakta

De två stora frågorna runt laguppställningen på förhand var vem som skulle ersätta avstängde Lasse Schöne och huruvida Kasper Dolberg skulle gå direkt in i startelvan nu när han var tillbaka från sin ljumskskada. Svaret på den första frågan blev som väntat Donny van de Beek , svaret på den andra blev nej, Peter Bosz valde att fortsätta med Bertrand Traoré som center mellan Amin Younes och Justin Kluivert . Dolberg fick alltså börja på bänken. Det gjorde som väntat även Klaas-Jan Huntelaar hos gästerna.I matchinledningen var båda lagen slarviga och tappade ideligen bollen. Det tog ett tag för matchen att hitta sin rytm. Ajaxs första farliga målchans kom efter tio minuter när van de Beek drog till på volley utifrån när ett inlägg nickades bort, han fick en bra träff så Ralf Fährmann i Schalke-målet fick jobba för att rädda den.Efter en kvart fastnade Daley Sinkgraven med knäet i gräset när han försökte återerövra bollen, men han valde att spela halvleken ut.Ungefär halva den första halvleken var spelad när matchens första avgörande ögonblick kom. Amin Younes dribblande in från vänster, lurade bort högerbacken Thilo Kehrer fullständigt men revs omkull av Alessandro Schöpf i straffområdet. Den ryske domaren Sergei Karasev tvekade inte utan pekade genast på straffpunkten. Davy Klaassen stegade fram och dunkade utan tvivel in bollen i nättaket medan Fährmann gick ner åt ena stolpen. 1-0 Ajax ochJohan Cruijff Arena briserade i jubel.Efter målet kom Ajax igång med spelet, bollpressen satt som en smäck. Kedjan jagade ihjäl Schalke-backarna och backlinjen lät ingen komma förbi, Ajax vann till synes alla andra bollar. Initialt lyckades man inte så många klara målchanser utan mest flera hörnor, men varje gång man förlorat bollen vann man snabbt tillbaka den igen.Det var nära 2-0 efter en halvtimme vid en hörna. Hakim Ziyech skruvade in den, bollen nickades halvt iväg men gick till van de Beek ute på andra sidan av straffområdet. Han lyfte in bollen igen och Davinson Sánchez nådde högst och nickade bollen i ribban.Schalkes första skott på mål kom precis i slutet av den första halvleken när man lyfte in bollen igen efter en resultatlös hörna och Benedikt Höwedes, av alla, försökte med en cykelspark som André Onana utan problem kunde limma.I halvtid värmde Matthijs de Ligt upp i matchtröja och han ersatte Sinkgraven till starten av den andra halvleken.Ajax fortsatte på det man börjat på i den första halvleken, man ägde matchen fullständigt och snart kunde man öka på sin ledning på ett fint sätt. Traoré gjorde sin gubbe snyggt på mittplan och spelade ut bollen på kanten till Kluivert. Kluivert ruschade fram, fintade och slog en perfekt passning till Klaassen som kom perfekt i steget mitt i straffområdet och dunkade in 2-0 bakom en chanslös Fährmann. Målet påminde en del om det Siem de Jong gjorde på Etihad Stadium 2013, när han lade ut bollen på Ricardo van Rhijn, löpte in i straffområdet och avslutade distinkt, men nu med fler inblandade.Med 2-0 i ryggen öste Ajax på ännu mer. Man vann alla bollar kändes det som och spelet gick hela tiden framåt framåt framåt. Younes, som gjorde precis vad han ville med stackars Kehrer, spelade fram Traoré som sköt ett skott som en utrusande Fährmann räddade till hörna. Minuten senare fick Fährmann rädda igen när nu Younes själv testade från nära håll.Matchens snyggaste sekvens som inte resulterade i mål var när Ajax återvann bollen precis utanför Schalkes straffområde. Klaassen passade Ziyech som spelade Younes som sömlöst bytt position med Traoré vilket förvirrade Schalke-backarna, i centerpositionen passade Younes på ett tillslag bollen till Traoré som då kom till vänster med yta. En Schalke-back rusade för att stressa och Traoré sköt ett skott som Fährmann ånyo fick rädda till hörna.Nästa chans för fler mål kom när Fährmann stod för en dålig utspark så Klaassen kunde vinna tillbaka bollen högt. Han fick den vidare till Traoré som spelade vidare till Younes som prövade, men Färhmann stod pall än en gång. Sedan spelade Ziyech fram Traoré men ännu en gång räddade Fährmann.Med tjugo minuter kvar kom det Schalke-byte alla väntat på, Klaas-Jan Huntelaar som fått applåder redan när han värmde upp fick stående ovationer när han då byttes in. Som tur är för Ajax fick han dock knappt ens röra bollen. Schalke hade en period strax efter bytet när man flyttade upp spelet, men det ledde inte till mer än att Daniel Caligiuri sköt ett skott som Onana enkelt kunde rädda.Istället tog Ajax över igen och var nära mål igen kvarten kvar efter en snabb omställning. Ziyech satte iväg Younes i djupet och tysken sköt med vänstern mot första så Färhmann fick rädda ut till en ny hörna. En Schalke-hjässa fick bara iväg den halvdant, bollen landade hos van de Beek på kanten i straffområdet. Ynglingen har stått för flera drömmål i ungdomslagen och nu dundrade han bollen kraftfullt i undersidan av ribban och ut igen.Den sista farliga chansen kom på en till hörna några minuter senare när Nick Viergever nickade från nära håll men Fährmann lyckades reflexrädda på linjen. David Neres kom in istället för Kluivert och i slutminuterna fick van de Beek en smäll på knäet så Frenkie de Jong fick komma in, det blev därför ingen speltid för Dolberg ikväll.När domaren blåste av utbröt ett stort segervrål på arenan, Ajax hade tagit en mycket imponerande seger. Simon Kuper skrev efteråt att han inte sett Ajax spela så bra sen 2003 (man får anta att han syftar på Champions League -matcherna då, kanske kvartsfinalerna mot Milan när man var en hårsmån och minut från att gå till semifinal). Undertecknad nöjer sig med att säga att det var den bästa Ajax-matchen sen De Klassieker för två veckor sen.Davy Klaassen utsågs till matchens spelare och var en av planens bästa, hela Ajax-laget var bra. Younes var konstant farlig på sin kant, sällan sett en ytter äga sin gubbe gång på gång så som han gjorde med Kehrer ikväll (som tyvärr missar returen på grund av avstängning, han hade gärna fått fortsätta...). Hakim Zieych var tillsammans med Klaassen och van de Beek lysande i presspelet och han skapar ju chanser konstant. Traoré var återigen duktig som center, han hittade inte nätet ikväll men han hittar lagkamraterna bättre nu än tidigare och hans skicklighet med bollen är oerhört nyttig. Kluivert blandade lite i första men kom mer till sin rätt i andra och var fenomenal vid 2-0-målet. van de Beek sen, som han ersatte Schöne! Så otroligt lugn och skicklig med bollen, oerhört smart. Sinkgraven var bra i första på sin kant och i andra kom de Ligt in och dominerade centralt. Viergever och Sánchez säkra som vanligt och bäst i backlinjen var nog Veltman som kom upp väldigt bra på högerkanten. Onana hade inte mycket att göra i målet men var trygg i det han gjorde och bra i liberospelet.Det gäller nu att fortsätta på den inslagna vägen och krossa Heerenveen på söndag och sedan spela lika bra i returen i Gelsenkirchen på torsdag.AjaxSchalke 041-0 Klaassen (straff) '23, 2-0 Klaassen '52Klaassen, Kehrer, Stambouli, NeresOnana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven (de Ligt '46); Klaassen, van de Beek (de Jong '88), Ziyech; Kluivert (Neres '74), Traoré, YounesFährmann; Kehrer, Höwedes, Nastacic, Aogo; Bentaleb, Goretzka; Schöpf (Huntelaar '71), Meyer (Stambouli '59), Caligiuri (Konoplyanka '83); Burgstaller