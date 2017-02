Ajax 2 - 0 Sparta Rotterdam: Temposvagt spel men fina hyllningar i Piets match

Ajax inledde båda halvlekarna i högt tempo och bra spel, men tappade efterhand farten. Det räckte till en säker seger, men det är bara de mäktiga hyllningarna till Piet Keizer som folk kommer minnas från matchen.

Matchfakta

Igår den 11 februari avled Ajaxs främste nummer 11 någonsin, Piet Keizer i lungcancer, 73 år gammal. Han hyllades givetvis idag när Ajax tog emot Sparta Rotterdam hemma på Amsterdam Arena. Inför avspark höll Edwin van der Sar ett fint tal om Keizer. Ajax spelarna hade alla nummer 11 på sina överdragkläder och man spelade i sorgband. En mäktig tyst minut hölls innan avspark, precis som för Johan Cruijff förra våren var det helt knäpptyst på arenan. Sjaak "Mister Ajax" Swart, som var mångårig lagkamrat och livslång vän med Keizer såg märkbart tagen ut där han stod på sin vanliga plats på läktaren. I matchminut 11 inledde F-Side en stående ovation som spred sig över hela arenan då samtliga på alla sektioner reste sig och applåderade Piet Keizer medan spelet fortsatte. Betydligt mäktigare när det sker på det sättet än när domaren blåser av spelet för en minuts applåder.Bertrand Traoré är tillbaka i Amsterdam efter att ha tagit brons i Afrikanska Mästerskapen med Burkina Faso, en fin framgång för landet, även om Traoré säkert grämer sig över semifinalen, då han missade den avgörande straffen mot Ghana. Peter Bosz gav sin favorit Traoré en plats i startelvan direkt på bekostnad av Justin Kluivert , i övrigt var det samma elva som vanligt. Nyförvärvet David Neres har ännu inte anlänt till Amsterdam då han spelat en turnering i Ecuador med Brasiliens U20-landslag, han uppges bli spelklar för Ajax till slutet av februari.Motståndarna Sparta, som Ajax besegrade på bortaplan med 1-3 i ligapremiären i somras, kämpar på i bottenstriden som de nykomlingar de är. Då en annan nykomling, Go Ahead Eagles, vann igår mot ADO Den Haag så halkade Sparta ner till 16:e plats. Ajax-lånet Zakaria El Azzouzi startade som center idag som vanligt. I övrigt är Sparta främst intressant som en fin plantskola, bland andra Kevin Strootman, Marten de Roon, Winston Bogarde, Danny Blind, Ed de Goey, John de Wolf, Memphis Depay Jetro Willems och Anwar El Ghazi har Sparta som moderklubb, liksom Nick Viergever som spelade för Ajax idag. Tränaren Alex Pastoor är född i Amsterdam men har inga Ajax-kopplingar, däremot är hans assistent ett välbekant ansikte, Michael Reiziger. I dagens startelva återfanns de mest lovande Sparta-spelarna i backlinjen, högerbacken Denzel Dumfries har varit uttagen i U21-landslaget i höstas men det är de två 18-åringarna mittbacken Rick van Drongelen och vänsterbacken Sherel Floranus som det pratas mest om.Ajax har haft för vana att komma ur startblocken snabbt och driva upp tempot inledningsvis. Så var det även idag. Den första målchansen kom efter att Lasse Schöne nått Traoré med en bra passning och Traorés inspel så när nådde Davy Klaassen som löpte bra i mitten, men en Sparta-back lyckade komma emellan och få ut bollen till en hörna. Hörnan nickades bort men bollen fångades upp igen av Hakim Ziyech som skruvade in ett inlägg i boxen där Viergever löpte igenom försvarslinjen och styrde bollen tätt över ribban. Några minuter senare väggade sig Klaassen igenom via Amin Younes men mittbacksveteranen Michel Breuer hjälpte Spartas målvakt Roy Kortsmit att skära av Klaassens alternativ väl så chansen rann ut i sanden. Daley Sinkgraven gjorde en bra insats på sin vänsterbacksplats. Efter tjugo minuter vände han snyggt bort yttern Jerson Cabral helt och hållet och störtade fram längs kanten. Han spelade in bollen till Ziyech som blev tvungen att skjuta på en studsande boll med sin svagare högerfot så han lyckades inte få skottet på mål. Spartas farligaste chans i matchen kom strax därefter när El Azzouzi kom igenom Ajaxs försvarslinje, men André Onana kom ut från sin linje och räddade snyggt långt ut i straffområdet.Sen hände det som ofta hänt, Ajax spel tappade fart och allt blev tempofattigt och okreativt. Laget har så uppenbara problem att hålla uppe spelet under hela matchen just nu och Peter Bosz verkar inte ha någon lösning på problemet. Nästa chans dröjde till den 35:e minuten då Kasper Dolberg ordnat en frispark då Breuer hållit fast honom. Liggande boll och Lasse Schöne i kanonform innebär alltid en direkt farlighet. Ur lite snäv vinkel lyckades han skruva frisparken hårt och på mål men lite för rakt på Kortsmit som reflexräddade.Stra innan halvtid hittade Sinkgraven in med ett nytt inspel, nu till Klaassen vars avslut styrdes via Sparta-spelare till hörna. Viergever nickade hörnan men fick inte riktig träff så bollen gick ut ur straffområdet på andra sidan. Dolberg fångade upp den och passade Traoré som kommit dit. Bertrand Traoré är en oerhört frustrerande fotbollsspelare. I 44 minuter hade han varit oerhört förutsägbar och lättläst, eftersom han är så oerhört enbent går han alltid på insida för att kunna använda vänsterfoten, så han är helt sönderläst av försvararna och kommer ingen vart. Men så plötsligt går han höger, vänster, höger och vänster igen, slalom mellan backarna och lurar skjortan av dem och tar sedan Kortsmit på sängen genom att avsluta snabbt när han får luckan istället för att hålla i bollen för länge som han gjort dittills. Bollen satt lågt vid främre stolpen och Ajax gick till pausvila med 1-0 och man undrade varför inte Traoré kan göra så oftare.Även till den andra halvleken kom Ajax ur startblocken snabbt, och precis som Traoré plötsligt glimtade till innan paus gjorde nu en annan det, Hakim Ziyech. Ziyech gjorde en svag insats mot Roda JC förra söndagen och var i stort sett osynlig i den första halvleken. Tidigt i den andra vaknade han till liv. Amin Younes (apropå frustrerande ojämna spelare...) dribblade för länge och tappade bollen till Dumfries. Schöne vann dock tillbaka den på offensiv planhalva i ett motlägg. Younes fick tillbaka bollen och passade snabbt till Ziyech som löpte fram i ytan som Dumfries lämnat bakom sig. Ziyech kom med fart och spelade bollen på ena sidan av Breuer medan han rundade åldersmannen på den andra sidan. Inne i straffområdet spelade Ziyech in inspelet till Dolberg som stötte in 2-0.En chans för 3-0 kom tio minuter senare när Schöne spelade igenom Traoré som ur snäv vinkel testade Kortsmit som fick en hand på bollen så den gick i stolpen och ut. Men sedan tappade Ajax speltempot igen och det blev långsamt och mördande tråkigt. Bosz dröjde med byten alldeles för länge med, och när det första väl kom var det inget som gjorde något för tempot. Sinkgraven, kanske Ajaxs bästa spelare idag, klev av och in kom Jairo Riedewald. Det är välkommet att ge speltid åt Riedewald som lite oturligt hamnat utanför laget och inte hittar en väg in när Viergever är så bra, men det gör ju inte under för speltempot att ändra om i backlinjen. Justin Kluivert fick värma och värma och värma innan han äntligen fick ersätta Traoré med tio minuter kvar. Traoré som varit osynlig i tjugo minuter sen sitt stolpskott. Kluivert blev återigen en injektion på kanten med sin påhittighet och förmåga att göra det oväntade då han till skillnad från Traoré är tvåfotad och gladeligen går åt alla håll och kanter.I slutminuterna fick Frenkie de Jong komma in och göra sin ligadebut då han ersatte Schöne. Han var nära att göra en drömdebut då han sköt ett skott utifrån som Kortsmit återigen fick hjälp av stolparna att hålla ute. I övrigt underhölls man i slutminuterna av att se Younes kamp för att pricka mål med ett skott, en kamp han gick förlorande ur idag.Sinkgraven, Schöne och Joël Veltman var klart bäst i Ajax idag. Sämst var Younes, Klaassen och, trots målen och assisten, Traoré och Ziyech. Det blir så tempofattigt så långa stunder att det är smått otroligt. Och Bosz gör inget åt det. Hur Younes/Traoré/Ziyech, alla tre borde bytts ut, nu var det bara Traoré som fick kliva av, alldeles för sent. Kluivert blir en injektion, pigge de Jong likaså och kvar på bänken har man väldigt kreativa krafter i Abdelhak Nouri och Donny van de Beek Feyenoord besegrade Groningen igår med 2-0 så segern gör att gapet upp till dem är intakt, 5 poäng. Trean PSV ligger 3 poäng efter Ajax och spelar i skrivande stund mot Utrecht, det är ännu mållöst där. Nästa söndag reser Ajax till Arnhem för möte med Boszs gamla lag Vitesse, men först är det Europa League -sextondelsfinal mot Legia Warszawa kl 21.05 på torsdag. Amsterdam Arena har varit utsåld sen förra veckan för den matchen.AjaxSparta Rotterdam1-0 Traoré '44, 2-0 Dolberg '49Dumfries, Breuer, Mendes da SilvaOnana; Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven (Riedewald '72); Klaassen, Schöne (de Jong '88), Ziyech; Traoré (Kluivert '80), Dolberg, YounesKortsmit; Dumfries, Breuer, van Drongelen, Floranus; Dijkstra, Mendes da Silva (Goodwin '77), Sanusi; Cabral (Saksela '46), El Azzouzi, Calero (Pusic '85)