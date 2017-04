Ajax 2 - 1 Feyenoord: Utklassning i De Klassieker trots låga segersiffror

Slutresultatet ger intrycket av att De Klassieker var en jämn match, men det är långt ifrån sanningen. Ajax fick en flygande start efter ett fantastiskt frisparksmål av Lasse Schöne i den första minuten och fullkomligt krossade Feyenoord, anförda av 17-årige Justin Kluivert.

Matchfakta

Det blev klart igår att Kasper Dolberg inte skulle komma till spel i De Klassieker på grund av en ljumskskada. Nyheter var det dock när det vid lunchtid idag sipprade ut att även Amin Younes skulle missa matchen, på grund av knäproblem. Det innebar en helt nykomponerad kedja för Peter Bosz, med Justin Kluivert till vänster, Bertrand Traoré centralt och David Neres till höger. Brassen Neres första match från start sen han kom sent i januari. I övrigt var det väntat från Bosz, Hakim Ziyech , Lasse Schöne och Davy Klaassen på mittfältet; Daley Sinkgraven Davinson Sanchez och Joël Veltman i backlinjen framför André Onana, som fyllde 21 år dagen till ära.Giovanni van Bronckhorst valde att ersätta avstängde Tonny Vilhena och skadade duon Terence Kongolo och Bilal Basacikoglu på väntat vis. Miquel Nelom fortsatte ersätta Kongolo till vänster i backlinjen som i övrigt bestod av Rick Karsdorp, Éric Botteghin och Jan-Arie van der Heijden som vanligt, med Brad Jones i mål. Bart Nieuwkoop, frekvent inhoppare, fick sin första startmatch i Eredivisie i Vilhenas ställe på mittfältet. Dirk Kuyt gjorde honom och Karim El Ahmadi sällskap där medan Jens Toornstra, som flyttats mellan mittfält och kedja under säsongen, spelade på ena kanten med Steven Berghuis på andra och skyttekungen Nicolai Jørgensen som center. Eljero Elia är tillbaka från skada men satt på bänken.He - rre - gud vilken start på matchen det blev! Ajax gick till anfall direkt, Lasse Schöne försökte lirka sig emellan två Feyenoordare men fälldes och Björn Kuipers blåste för frispark. Drygt 30 meter ut från mål, mitt i banan så valde Jones att inte ställa upp någon mur trots att Schöne är en av världens vassaste frisparksskyttar. Han tog sats och dunkade iväg bollen som gick som en missil i undersidan av ribban, ner i marken och upp i nättaket innan Jones ens hunnit blinka. Ett helt fantastisk mål av den bästa bosmanvärvningen Ajax någonsin gjort. Schönes femte mål i ligan (sjunde totalt) den här säsongen och hans fjärde frisparksmål denna säsong.Ajax spelade som man önskar att de alltid gjorde, man slog inte av på takten utan fortsatte pressa och stressa Feyenoord konstant så gästerna knappt kom ur egen planhalva eller ens eget straffområde stundtals i den första halvleken. Presspelet satt perfekt och även om det inte alltid blev en slutprodukt hade man kreativitet och fart framåt främst genom Justin Kluivert som fullkomligt glimrade på vänsterkanten, ofta i fint samarbete med Hakim Ziyech.Det blev än värre för Feyenoord tio minuter in i matchen när Jørgensen, som missade träningar i början av veckan på grund av en skadekänning i baksida lår, tvingades utgå efter att ha haltat runt i flera minuter. Fyrtornet Michiel Kramer kom in istället. Han har vassa armbågar och haft flera duster med Ajaxs försvar (främst Joël Veltman och Jasper Cillessen) både i Feyenoords och ADO Den Haags tröja. Den här säsongen har han fått nöja sig med inhopp på grund av Jørgensens framfart.Bortafans är inte tillåtna på De Klassieker, varken på Amsterdam Arena eller De Kuip sen flera år tillbaka vilket är mycket synd för atmosfären. Ajax-fansen var såklart ändå i god form och det hettade till rejält halvvägs in i den första halvleken. En inläggsfrispark av Toornstra hade styrts farligt av Kuyt så Onana hade fått rädda ut till hörna. Berghuis gick ut till hörnflaggan nära en läktarsektion. En boll låg redo där men en till kastades till Berghuis som då sparkade bollen rakt ut bland supportrarna som givetvis tände till på alla cylindrar. Plastmuggar med öl, mynt och tändare haglade ner mot Berghuis som också fick rejält med skäll av David Neres (undrar vad han sa då Neres bara talar portugisiska!). Berghuis fick ett gult kort av Kuipers och sedan tillsyn av Feyenoords läkare då något träffat honom i huvudet. Matchen kunde dock snabbt komma igång igen.Det mesta i chansväg för Ajax kom via Kluivert och Ziyech och stundtals Neres men Traoré, som var fullkomligt usel som center mot Excelsior, gjorde en bra insats där idag. Han kunde nu ta ner bollar och skarva vidare. Det som saknades var skärpan framför mål, förmågan att titta upp och se passningsalternativ, och som vanligt förmågan att kunna använda högerfoten överhuvudtaget. Två gånger i den första halvleken dribblade han sig igenom Feyenoords försvar till bra lägen men missade.Trots ett massivt övertag så stod det 1-0 långt in i den första halvleken innan ledningen utökades på ett fint sätt. Efter klassiskt fint uppbyggnadsspel i bästa Ajax-stil hittade Kluivert fram till Ziyech som ute till vänster i straffområdet hittade in med ett genialt inspel som gick förbi samtliga Feyenoordare bort till den bortre stolpen där David Neres kom perfekt och stötte in 2-0. Hans första mål för Ajax i sin första match från start, i sin första Klassieker!Feyenoord gjorde sitt andra byte i halvtid då landslagsbacken Karsdorp gick ut och ersattes av peruanen Renato Tapia. Kluivert hade haft lekstuga med Karsdorp i första halvlek. Tapias entré innebar att Nieuwkoop gick ner som högerback medan Tapia gick in på mittfältet, där van Bronckhorst även ändrade om så att Toornstra gick ner dit och Kuyt gick ut som vänsterytter.Den andra halvleken började i lägre tempo och det enda nämnvärda som hände i inledningen av den var att Tapia snabbt fick ett gult kort efter att hamnat i bråk med Davy Klaassen efter en hörna. Tempot gick upp igen dock när Bosz gjorde sitt första byte, Abdelhak "Appie" Nouri ersatte Neres och kom in med energi och kreativitet. Nouri likt Onana födelsedagsbarn idag då han blev 20. Snart började Ajax rada upp chanserna att utöka ledningen.Först genom ett snabbt uppspel från Onana till Ziyech som med en fin passning frispelade Traoré som dock fumlade med bollen så van der Heijden hann ikapp och bröt skickligt. Någon minut därefter föll bollen till Ziyech utanför straffområdet som sköt direkt med sin svaga högerfot och fick på en bra träff, bollen skruvade sig tätt utanför den bortre stolpen.Ziyech hittade sen återigen Kluivert med en fin passning. Kluivert skar in i banan, tunnlade Nelom och hittade Nouri till höger i straffområdet Nouri skött hårt och högt mot främre krysset men Jones gjorde en fin reflexräddning ut till hörna. Minuten därefter stressade och pressade Nouri och Klaassen Feyenoords försvarare hårt och vann tillbaka bollen högt upp i plan, man kombinerade mellan sig och med Ziyech som anslöt, det hela ledde till ett skott från Schöne som styrdes ut till en ny hörna. Den nickade ut ur straffområdet men Ajax behöll trycket efter att Kluivert läckert tagit ner bollen och lagt ut den till Klaassen som lyfte in ett nytt inlägg. Sanchez gick upp i luften och nickade från nära håll men återigen gjorde Jones en jätteräddning.Senare visade Nouri upp sin fina speluppfattning genom att sticka in en nätt fin djupleddsboll för Traoré som kunde skära in i straffområdet från höger men återigen sinkades av sin obefintliga högerfot då avslutet med vänstern hanns blockeras av Feyenoord.Några minuter senare spelade Ziyech igenom Kluivert igen och det såg mycket väl ut som en möjlig straffsituation då Nieuwkoop kastade sig och drog med sig Kluivert ner i marken, Kluivert som tidigare i matchen noterbart på Messi-vis bara studsat upp när motståndare hakat upp honom istället för att lägga sig ner och få frispark. Kuipers friade dock till publikens förtret.Kluivert hann testa Jones en sista gång med ett bra distansskott innan han sedan gick ut i den 80:e minuten till mäktiga stående ovationer. Vaclav Cerny kom in i sin första a-lagsmatch på alldeles för länge, senast var mot PSV innan jul. Cerny som för övrigt var glödhet under landslagsuppehållet för Tjeckien s U21-landslag med ett hattrick mot Slovakien och ett mål mot Polen Ajaxs sista farliga chans var det ännu en gång briljante Ziyech som låg bakom, han passade fram Traoré som dribblade sig igenom, hade läge båda att skjuta med högern eller passa i siedled till fristående Klaassen men Traoré valde istället återigen ett vänsteravslut rakt på Jones, till Klaassens stora frustration.Ur ingenting skapades det nervositet i slutet när Feyenoord plötsligt reducerade på stopptiden. Jones långa utspark skarvades ner till Kramer som dunkade in bollen i mål. Ajax kunde rätt problemfritt hålla undan resten av tiden men viss anspänningen skapades. Framför allt var det dåligt för den redan dystra målskillnaden, Feyenoord har nu +50 medan Ajax har +40, en storseger idag hade kunnat göra något åt det, men Ajax tog inte tillvara på chanserna.Segern innebär en jävla moralhöjare och att Ajax griper det sista halmstrået i titelstriden. Ställningen i topp 3 är nu:1. Feyenoord 69p +502. Ajax 66p +403. PSV 64p +366 omgångar återstår.Ajaxs återstående matcher:5/4: Ajax - AZ8/4: NEC - Ajax(13/4: Ajax - Schalke Europa League kvartsfinal)16/4: Ajax - Heerenveen(20/4: Schalke - Ajax)23/4: PSV - Ajax7/5: Ajax - Go Ahead Eagles (här kommer undertecknad vara på plats i Amsterdam Arena)14/5: Willem II - AjaxFeyenoords återstående matcher:5/4: Feyenoord - Go Ahead Eagles9/4: PEC Zwolle - Feyenoord16/4: Feyenoord - FC Utrecht23/4: Vitesse - Feyenoord7/5: Excelsior - Feyenoord14/5: Feyenoord - Heracles AlmeloAjax har det tuffare schemat med både PSV borta och Europa League att tänka på. AZ på onsdag är ingen lätt match medan Feyenoord kan repa mod mot jumbon Go Ahead. Vitesse borta och Utrecht hemma är det tuffaste Feyenoord har kvar, man har även fördelen att avsluta på hemmaplan medan Ajax spelar borta precis som ifjol då man kastade bort titeln mot nedflyttade De Graafschap. På grund av den överlägsna målskillnaden gäller det inte bara att Feyenoord förlorar en match medan Ajax vinner resten, Feyenoord måste tappa poäng i en till för att Ajax ska gå förbi.Härnäst väntar alltså AZ på onsdag i en sällsynt veckoomgång i Eredivisie. Ajax får klara sig utan Joël Veltman som är avstängd efter sitt gula kort idag, men Kenny Tete är mer än en fullgod ersättare. Om någon av Dolberg eller Younes är tillbaka återstår att se.AjaxFeyenoord1-0 Schöne '1, 2-0 Neres '36, 2-1 Kramer '90+1El Ahmadi, Veltman Berghuis, Tapia, van der HeijdenOnana; Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; Neres (Nouri '64), Traoré (Cassierra '90+1), Kluivert (Cerny '80)Jones, Karsdorp (Tapia '46), Botteghin, van der Heijden, Nelom; Nieuwkoop (Hamer '90+1), El Ahmadi, Kuyt; Berghuis, Jørgensen (Kramer '11), Toornstra