Ajax 3 - 0 FC Twente: Younes och Ziyech segerorganisatörer

Efter en svag första halvlek lyfte sig Ajax i den andra och besegrade Twente med 3-0 efter två mål av Kasper Dolberg. Amin Younes och Hakim Ziyech var dock de två stora segerorganisatörerna idag.

Matchfakta

Efter Europa League -matchen mot FCK, där Davinson Sanchez och Joël Veltman var avstängda och Hakim Ziyech petades var det tillbaka till det gamla vanliga för Peter Bosz idag med alla tre tillbaka i startelvan. Ziyech som enligt egen utsago var missnöjd med sin form och kände sig lite utmattad såg betydligt piggare ut idag när han mötte sitt gamla lag Twente. Kasper Dolberg hade matchens första farlighet några minuter in. Amin Younes spelade fram honom och dansken låg precis onside när han fick bollen och ryckte ifrån, Nick Marsman i Twente-målet kom ut från sin linje och räddade avslutet ut till en hörna. Några minuter senare hotade Dolberg igen då han elegant tog sig förbi tre man innan han hittade avslutsläge, men igen kunde Marsman rädda till hörna.De två hörnorna blev resultatlösa och det blev även den tredje även om den var mycket nära att resultera i ett snyggt mål. Istället för att skruva in hörnan i boxen lyrade Ziyech den över alla bort till Joël Veltman som stod vid straffområdeslinjen och drog till direkt på volley. Han fick en bra träff men bollen gick precis över ribban. I den andra halvleken testade man en liknande från motsatt håll med Davy Klaassen som avslutare, då fastnade skottet på en Twente-spelare. Men varianten har gett utdelning tidigare, Riechedly Bazoer fick en fullträff med den i höstas i cupen mot Willem II.Den första halvleken var dock inget man kommer minnas tillbaka på så väl, Ajax var överlägsna men det blev inte mycket till slutprodukt av det. Twente var helt ofarliga, den enda som var sämre än Twente var Bertrand Traoré. Chelsea-lånet är en oerhört ojämn spelare som kan blanda fantastiska aktioner med att inte kunna slå en femmeterspassning rätt. Men idag var det nog nya bottennivåer för honom, han var så dålig i den första halvleken att han tillslut visslades ut av hemmapubliken. Han var slarvig i passningsspelet och helt under isen framåt. Han är så fruktansvärt enbent att han missade tre farliga lägen i den första halvleken på grund av att han vägrar använda sin högerfot. När han byttes ut mot Justin Kluivert tidigt i den andra halvleken jublade publiken nästan mer än när 1-0-målet gjordes strax innan.Younes var inte heller så lyckad i den första halvleken men tillsammans med övriga laget (utom Traoré) höjde han sig i den andra och det gav snart utdelning. Ziyech stack fram en bra passning till Davy Klaassen som kunde ta sig in i straffområdet och ner mot kortlinjen vinna duellen med Mateusz Klich och passa snett bakåt i ytan där Younes kom och behärskat placerade in sitt andra ligamål för säsongen.Ziyech och Younes var sedan involverade i 2-0 då Ziyech passade Younes som hade gott om yta. Framför sig hade han Dolberg som låg i linje med försvaret. Younes stack fram bollen perfekt till Doberg som kom i luckan. Marsman rusade ut men Dolberg nådde bollen först och kunde dra den i sidled förbi Marsman med en touch sedan lägga in den i mål med den andra.Ziyech var på bra spelhumör och sugen på att göra mål mot sitt gamla lag, särskilt i slutminuterna trappade han upp jakten. Först var han nära när han lyckats ta sig förbi tre man, men Marsman räddade igen. På stopptid fick han sedan bollen av Younes och lobbade Marsman från vänster. Det såg ut att vara ett avslutsförsök men det skulle gå utanför, om inte Dolberg hade satt dit foten och vinklat in 3-0. Alla tittade ut mot linjedomaren för att se om flaggan var uppe, kunde Dolberg verkligen vara så fri? Flaggan stannade nere och 3-0 godkändes, det ser misstänkt ut på reprisbilderna men svårt för linjedomaren att se.Tidigare på dagen vann Feyenoord med 5-1 mot AZ efter hattrick och två assist av Nicolai Jørgensen så ställningen i toppen är oförändrad, Feyenoord leder ligan 4 poäng före Ajax. Groningen, som höll Ajax till 1-1 förra söndagen, förlorade för övrigt med 3-1 mot (dåvarande) jumbon Roda JC idag...På torsdag kl 21.05 är det returen mot FCK på Amsterdam Arena, matchen sänds på Eurosport. Nästa söndag är det Heerenveen - Feyenoord, kan Samba-Sam hjälpa Ajax, som reser till Rotterdam samma sak för möta Excelsior?AjaxFC Twente1-0 Younes '55, 2-0 Dolberg '67, 3-0 Dolberg '90+2KlichOnana; Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven (de Ligt '76); Klaassen, Schöne (van de Beek '81), Ziyech; Traoré (Kluivert '60), Dolberg, YounesMarsman; ter Avest, Andersen, Thesker, van der Lely; Jensen (George '75), Mokotjo, Klich; Ede (Seys '60), Ünal, Celina (Trajkovski '75)