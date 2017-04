Ajax 4 - 1 AZ: Titelracet fortgår trots Feyenoords storseger

Trots ledning och klart spelövertag bjöd Ajax in AZ i matchen efter egna misstag. En cykelsparkande mittback blev räddningen för Ajax, som fortsätter hålla liv i titelracet trots att Feyenoord samtidigt krossade jumbon Go Ahead Eagles med 8-0.

Matchfakta

Söndagens seger över Feyenoord var förkrossande i alla hänseenden utom slutresultatet, 5-0 hade varit rimligare än 2-1, men Ajax tog inte vara på alla sina chanser. En sådan utklassningsseger, som det verkligen var möjligt att åstadkomma, hade raderat ut Feyenoords överlägsna målskillnad och gjort kampen om titeln ännu jämnare. Segern förde Ajax inom 3 poängs avstånd av Feyenoord med 6 omgångar kvar, men målskillnaden innebär i praktiken att det inte räcker att komma upp jämsides i poäng för Ajax, man måste förbi Feyenoord i poängskörden. Amin Younes och Kasper Dolberg saknades mot Feyenoord på grund av skador. Dolberg fick sitta på läktaren även i kvällens möte med sjätteplacerade AZ. Younes var dock tillbaka i startelvan, på David Neres bekostnad ( Justin Kluivert , som briljerat som vänsterytter i söndags bytte kant). Bertrand Traoré ersatte Dolberg centralt igen, utöver ett flertal missade chanser gjorde han det bra mot Feyenoord. Mittfältet var det vanliga, en förändring gjordes i backlinjen där Kenny Tete ersatte Joël Veltman som var avstängd efter att ha samlat ihop för många gula kort.Ajax startade matchen bra, Hakim Ziyech , som (tillsammans med Kluivert) var bäst på plan mot Feyenoord spelade återigen mycket bra. Han hade mycket boll inledningsvis, serverade lagkamraterna lägen och testade själv någon gång. Även Kluivert och Traoré var pigga medan Younes och Davy Klaassen hade svårt att komma in i matchen.Matchens första farlighet kom när Ziyech skruvade in en frispark i straffområdet. Davinson Sanchez var på den men fick inte riktig kontroll på bollen som ändå styrdes till mållinjen innan den rensades undan av AZ-försvarare. Strax därpå kom nyheter från Rotterdam: Jens Toornstra hade givit Feyenoord ledningen.Några minuter senare hotade Ajax igen när Daley Sinkgraven hittade in med ett inspel till Traoré, men hans direktskott smet utanför. Snart hittade Ajax dock rätt. Traoré dribblade bort AZ-mittfältaren Stijn Wuytens och lade ut bollen på Kluivert till höger innan han stack in i straffområdet. Kluivert drev fram och hittade tillbaka in till Traoré som distinkt satte 1-0 förbi Tim Krul, som gick till AZ på lån i januari efter att låneavtalet med Ajax brutits utan ett enda framträdande i a-laget.Samtidigt som målet kom mer nyheter från Rotterdam, Eljero Elia hade ökat på till 2-0.Ajax fortsatte pressa på för fler mål. Ziyech spelade fram Traoré som fick iväg ett avslut men Krul kom ut från linjen och räddade ut till en hörna. Några minuter senare letade Ziyech passningsvägar igen. Han slog en fel men vann direkt tillbaka bollen och fick den vidare till Younes som spelade igenom Klaassen. Klaassen hade dock dålig vinkel och spelade bollen tillbaka till Ziyech som sköt direkt, en halvren träff som AZ:s duktige vänsterback Ridgeciano Haps kunde rädda strax innan mållinjen då Krul var överspelad.Med en halvtimma på matchuret kom fler nyheter ur Rotterdam, Dirk Kuyt hade gjort 3-0.Mot slutet av den första halvleken mattades Ajax och AZ flyttade fram sina positioner. Bortalaget vann en hörna som Ajax dock nickade undan och bollen hamnade hos Kluivert utanför straffområdet. 17-åringen störtade fram målmedvetet i plan. Han fintade bort en försvarare, undvek samtidigt tacklingen från en andra och dribblade vidare mot den tredje som han tog sig förbi till ett friläge med Krul som kom ut från sin linje. Kluivert försökte skruva bollen förbi Krul men tvåmetersmannen fick ut en lång arm och lyckades rädda vad som annars hade varit ett helt otroligt solomål av jättetalangen.Innan Dennis Higler blåste för halvtid på Amsterdam Arena hade två till mål tickat in i Rotterdam, Toornstra och Jan-Arie van der Heijden hade gjort 4-0 och 5-0.Ajax gjorde ett byte i halvtid. Kapten Klaassen hade fått upprepade smällar över skenbenen i den första halvleken och redan fått vård för det, han kunde inte fortsätta och ersattes av Donny van de Beek Fem minuter in i den andra halvleken nickade Traoré ett Sinkgraven-inlägg utanför mål. Samtidigt på De Kuip skickade Éric Botteghin in 6-0.Ajax var mer trögstartade i den andra halvleken och det kom att betala sig. Ur ingenting uppstod plötsligt kvitteringen. Alireza Jahanbakhsh svepte en boll över Ajaxs backlinje mot centertanken Wout Weghorst. Sanchez följde med men missbedömde bollen, än värre missbedömdes den av André Onana som kom ut från sin linje men var långt efter Weghorst att nå bollen så fyrtornet kunde enkelt nicka bollen över Onana som hamnat på mellanhand och in i mål.Strax därefter var AZ till och med nära att ta ledningen när Jahanbakhsh avfyrade ett tungt skott men Onana lyckades då snyggt tippa bollen över ribban.Ajax blev rejält skärrade av kvitteringsmålet och famlade omkring i blindo, passningarna satt inte längre och allt såg uppstressat ut för ett tag. Men så plötsligt tog man ledningen igen - och som man gjorde det! Ziyech skruvade in en hörna från vänster, återigen var Sanchez målet. Han missade nicken så bollen gick rakt upp i luften. Mittbacken hade då sinnesnärvaron att med ryggen att med en bicycleta få bollen i nät! Vild glädje på Amsterdam Arena och storslaget firande av Amsterdams coolaste mittback.Precis efter att Sanchez gett Ajax ledningen på nytt satte Michiel Kramer 7-0 på De Kuip.Peter Bosz hade inför matchen talat om risken med slitage på spelarna med det täta matchandet nu (matchen mot Feyenoord i söndags, AZ ikväll, NEC på lördag och både Europa League -spel och ligaspel kommande två veckor), det måste ha legat bakom beslutet att ta ut Ziyech efter 2-1-målet trots att Ziyech var Ajaxs bästa spelare ikväll. Lite riskfyllt, men det visade sig gå vägen.För Ajax fick en bekvämare ledning i den 82:a minuten. David Neres, som ersatt Kluivert strax innan, slog en bra djupledsboll för Traoré som låg efter mittbacksveteranen Rens van Eijden men var betydligt snabbar och förbi in i straffområdet. När Traoré vek upp för att skjuta med sin älskade vänsterfot fällde van Eijden honom och domare Higler pekade utan att tveka på straffpunkten. Tim Krul må ha varit straffhjälte i Brasilien 2014 men he ain't got nothin' on Lasse Schöne. Trots Kruls långa psykningar höll sig dansken kolugn och väntade istället ut Krul som slängde sig åt sitt vänster, Schöne sköt straffen hårt i det andra hörnet.Det höll på att bli spännande igen sen när AZ kom upp igen och till och med prickade stolpen genom Jahanbakhsh. Istället kunde Ajax definitivt säkra segern efter en briljant aktion av Onana som satte igång spelet snabbt med en hård, flack och precis utspark som satt perfekt i steget för Younes som börjat löpa på vänsterkanten. Omställningen tog AZ helt på sängen, Younes fick frigata in i straffområdet, vek undan från den sista försvararen och sköt in 4-1.Strax därefter satte Toornstra 8-0 för Feyenoord.Så, Ajax kan definitivt glömma målskillnaden nu, det är poängskörd som gäller. Avståndet är fortsatt 3 poäng, Ajax behöver gå rent och hoppas att Feyenoord tappar poäng i minst två matcher.Härnäst väntar NEC borta på lördag kväll för Ajax, 19.45. Feyenoord spelar borta mot PEC Zwolle 14.30 på söndag.AjaxAZ1-0 Traoré '16, 1-1 Weghorst '55, 2-1 Sanchez '71, 3-1 Schöne (straff) '82, 4-1 Younes '88Haps, van OvereemOnana; Tete, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen (van de Beek '46), Schöne, Ziyech (Nouri '72); Kluivert (Neres '79), Traoré, YounesKrul; Johansson, Luckassen, van Eijden, Haps; van Overeem (Garcia '79), Wuytens, Seuntjens; Jahanbakhsh, Weghorst, dos Santos Souza