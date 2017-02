Ajax 4 - 1 Heracles Almelo: Övertygande seger, men Feyenoord behåller avståndet

Ajax tog en övertygande seger mot Heracles efter mål av bland andra 17-åriga mittbacken Matthijs de Ligt, men Feyenoord segrade mot PSV efter en jättetavla av Jeroen Zoet och behåller avståndet i toppen.

Matchfakta

På grund av SJ så missade undertecknad matchen idag, så det blir kortfattat om denna väldigt händelserika dag i Eredivisie.14.30 började Feyenoord - PSV . För PSV var det en måstematch för att fortfarande ha en tillstymmelse till chans i titelracet, för Ajax var förhoppningen att PSV skulle sätta stopp för Feyenoords segertåg. Så blev inte fallet, Feyenoord ska ha varit det klart bättre laget och vunnit rättvist med 2-1, men segermålet var ett självmål tillika jättetavla av PSV-målvakten Jeroen Zoet . Zoet räddade en nick från Feyenoord-mittbacken Jan-Arie van der Heijden och stoppade bollen precis på mållinjen. Men när han sedan tog upp bollen drog han den över mållinjen. Mållinjesteknologi användes i matchen så bollen var odiskutabelt inne. Klipp på händelsen Ajax tog emot Heracles Almelo hemma på Amsterdam Arena i omgångens sista match. Startelvan var densamma som mot Legia Warszawa och Vitesse. Kasper Dolberg gav Ajax ledningen i den första halvleken när han måltjuvsaktigt stötte in returen på ett skott från Davy Klaassen (positivt för Ajax om han kommer i målform igen). Glädjen blev dock kortvarig då Samuel Armenteros omgående kvitterade för Heracles. I slutet av den första halvleken blev Nick Viergever skadad och tvingades utgå, han ersattes till den andra halvleken av 17-årige jättetalangen Matthijs de Ligt (de Ligt sattes in i mittförsvaret medan Jairo Riedewald klev ut till vänster). de Ligt är Ajaxs största backtalang på år och dar och har den här veckan redan spelat för både U19 i Youth League och Jong Ajax i Jupiler League.Just de Ligt blev det som nickade in 2-1 på en hörna. Den 188 centimeter långe 17-åringens första mål i Eredivisie och andra i a-laget (han nickade in en annan hörna i a-lagsdebuten i höstas, i cupen mot Willem II).Hans mittbackspartner Davinson Sanchez , som utsågs till matchens lirare, utökade sedan till 3-1 med ett välriktat skott utifrån. I slutminuterna fastställde sedan Bertrand Traoré slutresultatet 4-1.Dessutom fick nye yttern David Neres debutera idag med ett inhopp i 72:a minuten, det ska bli spännande att se vad han kan uträtta, hans beryktade kreativitet behövs framåt.Feyenoords och Ajaxs segrar gör att status quo behålls mellan dem, 5 poäng skiljer med 10 omgångar kvar av ligan. PSV är nu definitivt borta ur titelstriden då man är 11 poäng efter Feyenoord och 6 poäng efter Ajax.AjaxHeracles Almelo1-0 Dolberg '23, 1-1 Armenteros '25, 2-1 de Ligt '56, 3-1 Sanchez '60, 4-1 Traoré '90Onana, Armenteros, PelupessyOnana; Veltman, Sanchez, Riedewald, Viergever (de Ligt '46); Klaassen, Schöne (de Jong '78), Ziyech; Traoré, Dolberg (Neres '72), YounesCastro; Droste, te Wierik, Hoogma, Gosens; Kuwas (Duarte '62), Pelupessy, Bruns; Navratil (Darri '77), Armenteros, Peterson