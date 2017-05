Ajax 4 - 1 Lyon: Utnyttjade Lyons misstag i galaföreställning

En magisk kväll på Johan Cruijff Arena då Ajax, framburna av supportrarna utnyttjade Lyons havererande defensiv och vann med 4-1 för att ge sig ett superläge inför returen på bortaplan nästa vecka.

Matchfakta

Kvällens match hade en klubb, en stad väntat på länge. Ajax Amsterdam i en semifinal i europeiskt cupspel. Och vägen dit har kantats av fotboll som fört tankarna till 70-, 80- och 90-talens glansdagar. Något F-Side knöt an till när man på 1 maj i olika kanaler gick ut med en uppmaning till alla supportrar, att göra Johan Cruijff Arena kokandes och bära laget framåt mot finalen på Friends Arena. Det gjorde man sannerligen.På läktarna fanns också stora delar av det Ajax-lag som vann UEFA-cupen 1992, bland andra Louis van Gaal, Jari Litmanen , Clarence Seedorf, Alfons Groenendijk, Sonny Silooy, Bryan Roy och Stefan Pettersson.Startelvan blev den förväntade för Ajax, Bertrand Traoré kunde starta trots lårproblem tidigare. Som aviserat ersatte Kenny Tete och Jairo Riedewald de avstängda ytterbackarna Joël Veltman och Nick Viergever . Hos gästande Lyon kunde spelfördelaren Corentin Tolisso starta efter skadeproblem senast mot Angers. Anfallsstjärnan Alexandre Lacazette har haft problem med baksida lår men kunde lite överraskande ta plats på bänken.Matchinledningen var trevande för båda lagen men det var Lyon som började bäst. Tolisso spelade fram ivorianske yttern Maxwel Cornet till matchens första målchans drygt tio minuter in, André Onana räddade ut till en hörna. Ajaxs första skott på mål kom någon minut senare när Matthijs de Ligt drev upp och sköt ett vänster skott utifrån som Anthony Lopes i Lyon-buren höll. Men det var också Ajaxs enda chans i början av matchen, man kunde inte hålla i bollen och komma upp i planen utan Lyon kunde ha mer boll.Men allting ändrades på en spark. Vänsterbacken Jérémy Morel fällde Kasper Dolberg och domaren Gianluca Rocchi blåste frispark för Ajax i ett bra läge för inlägg. Hakim Ziyech skruvade in bollen mot straffpunkten och där lyckades Traoré knappt få huvudet på bollen och skarva den vidare in i bortre hörnet förbi en ställd Lopes. 1-0 kom helt oförtjänt men vem bryr sig om det!Och med ett mål i baken tappade Lyon nästan omgående fattningen och Ajax stormade fram. Strax efter målet kunde Ajax också haft en straff när Nicolas Nkoulou drog omkull Dolberg i straffområdet vid en hörna så att dansken inte kunde utnyttja bollen som gick mot dem, men Rocchi friade.Snart ökade Ajax på till 2-0 och det var det första stora exemplet vi fick se på Lyons helt bisarrt undermåliga försvarsspel. Mittbacken Mouctar Diakhaby spelade hemåt till Lopes som slog en dålig utspark som blev mer hög en lång. Traoré nickade till Dolberg som fick oceaner av yta mellan mittbackarna Nkoulou och Diakhaby då den senare valt att stå kvar ute till vänster, helt ur position, efter sitt hemåtspel. "The Silent Killer" som Dolberg döpts till av street art-kollektivet Kamp Seedorf är obarmhärtig när han bjuds på sådan yta och med ett distinkt avslut satte han sitt femte Europa League -mål.Ajax hade bud på 3-0 innan halvtid när först Davy Klaassen spelade fram Amin Younes somd dribblade sig till ett fritt läge men Lopes gjorde en jätteräddning på hans avslut. Ajax vann som vanligt andrabollen och Traoré fick nästa chans när han skar in från kanten igen, Lopes räddade på nytt.Sedvanligt så inleddes den andra halvleken till allsång av Three Little Birds och Ajax kom ut till den andra halvleken på samma sätt som man avslutat den första och pressade på från start. Det gav snart utdelning, återigen genom att utnyttja försvarsmisstag av Lyon. Mittfältaren Lucas Tousart drällde med bollen, Ziyech högg direkt, snodde bollen och spelade ut till Younes som hade gott om yta till vänster och ett klart övertag på åldrade Christophe Jallet . Younes dribblade in och sköt ett skott som Diakhbay rensade undan - men först efter att bollen passerat mållinjen. Mållinjesteknologi används i Europa League så Ajax kunde snart fira 3-0-målet.Lyon var i spillror och Ajax spelade den propagandafotboll man bjudit på mot bland annat Schalke och Feyenoord tidigare. Dolberg var nära sitt andra mål när han vann bollen högt mot rundkonen Nkoulou och fyrade iväg ett dunderskott som Lopes fick göra en okontrollerad tv-räddning på. Traoré hotade strax efter från sin kant igen men Lopes räddade på nytt.Ajax tryckte på för mer och hade tillsynes all boll men så stack Lyon upp och fick plötsligt in ett mål. Ajax hade klarat av den första farligheten, men i andravågen efter Lasse Schönes undannickning hamnade bollen hos Mathieu Valbuena . Den lille Valbuena tillbringade större delen av kvällen med att förlora närkamper, gnälla på domaren, ta åt sig av publikens gliringar och slå bort frisparkar, men nu fick han träff med sin vassa högerfot och prickade in bollen i krysset. 3-1, ett långt mer gångbart resultat för Lyon.Ajax tryckte på för fler mål, och Lyon började mer och mer stanna uppe med fler spelare och frångå all form av taktisk organisation för att få in en till reducering vilket gjorde matchen väldigt öppen, men till Ajaxs fördel eftersom man både var farliga framåt men framför allt hade ett bra försvar till skillnad från Lyon.Klaassen till Younes och vidare till Ziyech, som var i helt underbart slag ikväll, innebar nästa farliga målchans för Ajax men Ziyechs skott gick strax över ribban. Lyon svarade med att sticka fram när annars säkre Davinson Sánchez hamnade ur position. Maxime Gonalons spelade inhopparen Rachid Ghezzal som hittade vidare till Nabil Fekir men Onana kom ut bra och räddade.Sen hittade Ajax rätt, och återigen kunde man både jubla åt målet och skratta åt Lyons "försvar". Ajax belägrade Lyons straffområde, Klaassen slog en lyftning till Ziyech som löpte igenom till vänster. Kapten Gonalons stod stilla och vinkade på en icke-existerande offside, en kardinalsynd på fotbollsplanen och istället spelade Ziyech in bollen i boxen där Traoré kom framstörtandes och forcerade in fyran. Att sluta spela för att vinka på offside när det inte är offside är en synd som fotbollsgudarna borde bestraffa varje gång.Lyon kom sen upp i nytt läge för ytterligare en reducering men först gjorde Onana en fotparad och följde upp det med en fantastisk reflexräddning på returen från Rafael. Rafael, den fd Manchester United-högerbacken som kommit in i spel efter att Younes lurat Jallet hela väggen ner i floden Amstel. Ajax kontrade, Younes spelade fram Ziyech som var igenom och rundade Lopes men kom ur skottvinkeln så han fick slå in bollen snett bakåt men den nådde ingen medspelare. Ajax kunde dock ta kontroll över bollen igen då de Ligt spelade fram till Dolberg som klackade bollen till Younes men tyskens avslut var för lamt, rakt på Lopes. Minuter därefter var det nära igen när Tete och Traoré samspelade vilket ledde till ett bra direktskott från inbytte Donny van de Beek som Lopes fick rädda uppe vid krysset. van de Beek gjorde ett bra inhopp, liksom Justin Kluivert . För Lyons del så chansade man tillslut med att sätta in Lacazette men fixstjärnan hade inte en suck mot de Ligt som stängde bort honom.Matchen fortsatte vara öppen ända in på stopptid. Där hade Ajax först en chans att göra en femetta av matchen. Klaassen spelade fram inhopparen David Neres , Lopes kom ut och tog både boll och Neres, bollen studsade till Klaassen vars avslut fastnade på en liggande Lopes. Lyon lyckades skaka fram en hörna i sista minuten vilket mynnade ut i att Lacazette vid bortre stolpen la bollen decimeter utanför när han fick den. Strax därefter blåste Rocchi i pipan och publiken, som redan stått upp längs alla sidor av Johan Cruijff Arena och sjungit förenades i ett enorm segervrål.Det är absolut inte klart än, vi såg i kvartsfinalen hur Ajax kan tappa övertag så man ska inte ta ut något i förskott. Men om reser till Lyon och avslutar som man påbörjat detta dubbelmöte. Då kommer Ajax vara i final.En otrolig laginsats idag. Ziyech var helt enorm som kreatör, sicket spelgeni. Både Traoré och Younes hade bra dagar och då blir det mål för båda. Dolberg var lika bra som han alltid varit i hemmamatcher, så klinisk. Schöne och Klaassen syntes inte lika mycket som kompanjonen Ziyech men särskilt Klaassen kom till mer mot slutet, hans grundkondition gör att han orkar mer än motståndarna mot slutet. Den nykomponerade backlinjen var grym, Sánchez missade någon gång i andra halvlek men var annars dominant, men än värre var de Ligt som var felfri bakåt och ett hot framåt. Tete var som vanligt defensivt säkrare än Veltman, Valbuena hade inte mycket att sätta emot Tete som är obeveklig i närkampsspelet. På andra sidan växte Riedewald ju längre matchen led och visade upp sin mångsidighet. Och längst bak fanns pantern Onana som stod för flertalet avgörande räddningar.På söndag är det sista hemmamatchen för säsongen då man möter jumbon Go Ahead Eagles i nästsista omgången av Eredivisie. Samma dag har Feyenoord chansen att definitivt säkra titeln "borta" mot stads"rivalen" Excelsior (som till skillnad från Sparta Rotterdam är mer av en vänskapsklubb än rival till Feyenoord). Undertecknad är då på plats i Johan Cruijff Arena, hur rapporterandet blir återstår att se men någon form av reseblogg lär komma senare.AjaxLyon1-0 Traoré 25, 2-0 Dolberg '34, 3-0 Younes '49, 3-1 Valbuena '66, 4-1 Traoré '71de Ligt, Gonalons, TraoréOnana; Tete, Sánchez, de Ligt, Riedewald; Klaassen, Schöne (van de Beek '72), Ziyech; Traoré, Dolberg (Neres '88), Younes (Kluivert '79)Lopes; Jallet (Rafael '69), Nkoulou, Diakhaby, Morel; Gonalons, Tousart (Ghezzal '58); Cornet (Lacazette '76), Tolisso, Valbuena; Fekir