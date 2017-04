Ajax 5 - 1 Heerenveen: Vändning efter skakig inledning

Ajax vände och vann mot Heerenveen trots att man hamnade i underläge efter en skakig inledning. Fem olika målskyttar blev det i femettan som innebar att man fortsätter hänga efter Feyenoord i ligatoppen, 1 poäng skiljer med tre omgångar kvar.

Matchfakta

Det blev ett par förändringar i startelvan från matchen mot Schalke, som väntat då Peter Bosz har en bred trupp och gärna vill rotera nu i slutskedet av säsongen för att hålla alla friska när man utkämpar ett tvåfrontskrig i Eredivisie och Europa League . Lasse Schöne som var avstängd mot Schalke var tillbaka i startelvan istället för Donny van de Beek Kasper Dolberg gjorde comeback efter sin ljumskskada och tog därmed centerplatsen från Bertran Traoré och David Neres startade som högerytter istället för Justin Kluivert . Och Matthijs de Ligt , som ersatte Daley Sinkgraven i halvtid mot Schalke då denne skadade ledband i knäet startade i mittlåset bredvid Davinson Sánchez, med Nick Viergever ute till vänster.Feyenoord hade tidigare på dagen besegrat FC Utrecht hemma med 2-0 och Ajax behövde därför vinna för att fortsätta hålla liv i titelstriden. Matchen var också speciell för att det var Arkadiusz Milik s officiella avtackning framför sina forna supportrar, polacken var tillbaka i Amsterdam. Miliks avtackning sammanföll med den årliga återträffen för före detta Ajax-spelare så det var gott om bekanta namn på läktaren. Sjaak Swart var såklart där, men han är ju alltid på Ajaxs matcher. Idag fick han sällskap av bland andra storheter som Jari Litmanen , Patrick Kluivert, Wim Kieft och Barry Hulshoff men också av lite mindre kända namn som Laurent Delorge, Olaf Lindenbergh, Brutil Hosé, Michel Kreek, Quido Lanzaat, Dani, Geert Meijer, Erik Heijblok och Richard Knopper. Knopper och Heijblok ingår båda i akademins ledarstab.Ajax var skakiga i inledningen och det straffade sig snart. Ett Ajax-anfall strandade när Davy Klaassen s skarvning bröts av en Heerenveen-spelare och bortalaget ställde om snabbt. Sam Larsson kom förbi Sánchez som sålde sig för lätt och kunde spela igenom Reza Ghoochannehjad som blev fri och ensam med André Onana placerade in sitt 18:e mål i ligan, ett rätt svagt ingripande av Onana med.Sánchez, Onana och Viergever fortsatte vara skakiga i positionsspelet vilket gav Heerenveen och speciellt Samba-Sam mycket yta som Larsson var duktig på att hitta. Hade det inte varit för de Ligt hade Heerenveen haft en tvåmålsledning tidigt. Man kunde också fått en straff när Luciano Slagveers skott tog på Viergevers arm.Ajax började arbeta sig in i matchen och hotade två gånger om efter en kvarts spel. Först efter ett snabbt inkast som ledde till att Amin Younes och Klaassen spelade igenom Hakim Ziyech men hans tama skott gick rakt på Erwin Mulder, Feyenoord-produkten i Heerenveen-målet. Sen spelade Younes fram Dolberg till sitt första skott i matchen men även den gången räddade Mulder.När halva första halvleken gått började Ajax etablera mer tryck. de Ligt drev fram från sin mittbacksposition och testade Mulder med ett bra distansskott som han fick sträcka ut på och rädda till hörna. Ziyech skruvade in den från vänster, Sánchez nickskarvade vidare mot bortre där Viergever stod rätt och styrde in kvitteringen i mål. Heerenveen-spelarna vinkade för offside, mest ihärdigt mittfältaren Pelle van Amersfoort men reprisen visade att det var just van Amersfoort som stod för lågt som upphävde offsiden.Målet lugnade Ajax och snart tog man också ledningen, återigen var det de Ligt som stred framåt i plan. Han spelade ut till Dolberg till vänster och fullföljde löpningen in i straffområdet, Dolberg spelade in bollen och de Ligt tryckte in 2-1. Sitt andra mål i ligan och tredje totalt i a-laget (han nätade ju direkt i a-lagsdebuten i cupen mot Willem II i höstas).Strax innan halvtid fick man också in 3-1. Det efter fint smånätt spel, Ziyech passade Schöne som drogs ner av en motståndare men lyckades hålla bollen kvar för Ziyech som spelade vidare till Neres. Neres lade tillbaka till Klaassen, fick tillbaka den inne i straffområdet och omringad av Heerenveen-spelare lyckades lägga den snett framåt där Klaassen kom perfekt i löpningen och lade in bollen i det tomma målet. Klaassens 13:e ligamål och 18:e totalt för säsongen.Den andra halvleken började i lägre tempo. Den första farliga chansen kom efter en timmes spel när vänsterbacken Lucas Bijker fällde Neres och Ajax fick en frispark i bra läge strax utanför straffområdet. Ziyech skruvade den över muren och in i stolpen.Några minuter senare gjorde Dolberg bort Jerry St. Juste med en av sina karakteristiska vändningar och fick frigata in i straffområdet, men fälldes av nyinbytte Morten Thorsby. Domaren Danny Makkelie pekade på straffpunkten. Dolberg tog hand om straffen själv och dunkade upp den i krysset, 4-1. Dolbergs 14:e ligamål.Direkt efter målet gjorde Bosz ett dubbelbyte för att vila spelare. Klaassen och Viergever klev av och in kom van de Beek och Deyovaisio Zeefuik. 19-årige högerbacken Zeefuik blev därmed den nionde spelaren att göra a-lagsdebut denna säsong, efter Dolberg, Onana, de Ligt, Abdelhak Nouri Frenkie de Jong , Carel Eiting, Pelle Clement och Justin Kluivert.Sen kom även 5-1 när Younes slog en fin djupledspassning för Neres som tog emot den, vrickade förbi Mulder och rullade in sitt tredje mål i Ajax-tröjan. Neres har nu gjort mål i alla sin tre matcher från start i ligan. Senaste spelare att göra det i Ajax? Luis Suárez.Nouri kom in i slutet i det sista bytet, han är alltid en kreativ kraft och skakade fram några sista målchanser för Ajax. Först i ett fint kombinationsspel när han fick bollen av Neres, spelade vidare till Dolberg som i sin tur hittade van de Beek som löpt igenom men van de Beeks lobbförsök fastnade på Mulder. Senare slog Nouri en magnifik krossboll i djupled för Neres som skar inåt i planen, klackade till van de Beek som överlappade och sköt men återigen räddade Mulder.Segern innebär att ställningen förblir oförändrad, Feyenoord är fortsatt 1 poäng före Ajax med tre matcher kvar. Nästa helg blir oerhört viktig, PSV - Ajax och Vitesse - Feyenoord står på schemat då. Vitesse, tränat av fd Feyenoord-spelaren Henk Fräser, har cupfinalen mot AZ veckan därefter - går de för fullt eller vilar de spelare?PSV på söndag, innan det väntar returen mot Schalke på torsdag.AjaxHeerenveen0-1 Ghoochannehjad '8, 1-1 Viergever '23, 2-1 de Ligt '32, 3-1 Klaassen '42, 4-1 Dolberg (straff) '67, 5-1 Neres '83Neres, ThorsbyOnana; Veltman, Sánchez, de Ligt, Viergever (Zeefuik '69); Klaassen (van de Beek '69), Schöne, Ziyech (Nouri '83); Neres, Dolberg, YounesMulder; Marzo, St. Juste, Faes, Bijker; van Amersfoort, Schaars (Thorsby '60), Kobayashi; Slagveer (Ødegaard '63), Ghoochannehjad, Larsson (Zeneli '78)