Älskade Davy Klaassen, den perfekta Ajax-spelaren

Davy Klaassen är klar för Everton. Tack för allt, Davy Klaassen. En spelare älskad av supportrar, lagkamrater, tränare och Johan Cruijff. Den prototypiske Ajax-spelaren.

Jag älskar Davy Klaassen . Det finns inget annat sätt att inleda denna text med. Davy Klaassen har allt jag älskar med fotbollsspelare och är den prototypiska Ajax-spelaren. Älskad av supportrar, älskad av lagkamrater, älskad av tränare, älskad av Johan Cruijff. Een echte Ajacied. Tack för allt, Davy och lycka till i Everton.Davy föddes i februari 1993 i Hilversum, tv-kapitalet i Holland , strax sydost om Amsterdam. Son till en Ajax-supporter började han i Ajaxs ungdomslag 2003 när han var 10 år gammal. Det finns en i Ajax-led klassisk bild på Davy tillsammans med Zlatan Ibrahimovic från det året. Zlatan ser ut som Zlatan gjorde på den tiden, annorlunda frisyr, färre tatueringar, mindre muskler. Davy hade samma pojkfrisyr då som nu.Vad är Ajax-modellen? Hur ska en optimal Ajax-produkt vara? Ja, som Davy Klaassen ungefär. En klassisk pelare i Ajaxs ungdomsutveckling har varit att titta efter TIPS i ungdomsspelarna. Akronymet står för Techniek, Intelligentie, Persoonlijkhei, Snelheid. Teknik, Intelligens, Personlighet, Snabbhet. Med teknik menas en speciell sorts teknik, det är inte viktigast att kunna jonglera med bollen bäst eller bemästra komplexa finter, utan att ha en så bra första touch som möjligt. Bra nedtagningar. ”Funktionell teknik”. Cruijff sa en gång om Zlatan ”Han har bra teknik för en dålig spelare, men dålig teknik för en bra spelare” en typiskt dubbelbottnad cruijffianism som ringade in det som alltid var en spänning mellan Zlatan och Ajax: trixandet kontra funktionaliteten. Med intelligens menas det förväntade, spelförståelsen på planen kopplat till Ajaxs patenterade taktiska system. Förmåga att se öppningar, löpvägar, när man ska pressa, hur man ska röra sig inom laget etc. Med personlighet menas främst attityden. Det är oftast P:et som satt stopp för annars lovande talanger i Ajaxs akademi. Med snabbhet menas inte spring i benen utan snabbhet i tanken och kopplingen tankegång – utförande. Man kan ha intelligensen att se öppningen, eller tekniken för att slå passningen, men utan snabbheten mellan tanke och utförande blir det ingenting av det.Davy Klaassen är exemplarisk i alla fyra delar av TIPS. Ska man beskriva Davy Klaassens spelstil är TIPS den bästa utgångspunkten. Han har precis den Teknik som Cruijff och andra värdesatt, bra första bolltouch och inga konstigheter, han är ingen stor dribbler, varje bolltouch görs i åtanke att skapa läge för ett skott eller en passning. Han Intelligensen att se öppningar för sig själv och andra. Det yttrar sig tydligast i det som blivit kanske hans tydligaste kännetecken på planen – löpningarna in i straffområdet. Han har gjort 55 mål för Ajax, merparten av dem genom att hitta en löpväg in i straffområdet, där han sedan har tekniken att avsluta på en eller två touch. Och så har han då Snabbheten för att förena teknik med intelligens. Ett perfekt exempel på alla tre är hans mål borta mot Vitesse den gångna säsongen, som kan ses här. Det blir en omställning, men Ajaxs uppspel blockas av en Vitesse-back och bollen studsar tillbaka till Klaassen som är på egen planhalva på väg framåt i planen. Han hade redan börjat sin löpning för omställningen och nu går bollen mot honom oplanerat. Direkt uppfattar han precis vad som behöver göras, ytan finns på vänsterkanten där två lagkamrater kommer fria. Det är lätt att se som åskådare, inte lika lätt att uppfatta på ett ögonblick ur Klaassens position. Han fattar beslutet på en hundradel och utför det så distinkt – bolljäveln ska ut till den bästa ytan så han drar helt enkelt iväg en hård volleypassning till Nicky Viergever. Så fort han slagit passningen börjar han sin löpning, han börjar i hög fart för att hinna med anfallet men ser sig omkring och istället för att tjurrusa in i boxen hittar han som vanligt ytan att komma fri i och skjuter på ett tillslag in 0-1.P:et för Personlighet då, ja, det är det som gjort Davy Klaassen så älskad i Ajax. Han har ju helt enkelt den personlighet och attityd det är omöjligt att inte älska som supporter, medspelare, tränare. Han brinner för Ajax. Varje match. Ja, han gör också dåliga matcher. Men det är aldrig en attitydfråga, när Klaassen gör en dålig match beror det antingen på att motståndarna lyckas låsa honom och stänga hans löpvägar eller att hans mittfältskompanjoner blir helt låsta. Exempelvis Europa League -finalen där Lasse Schöne, som blev helt låst av United och när den tillbakadragne speluppläggaren som ska fördela bollen vidare till Klaassen och övriga blir så låst påverkar det också Klaassen. Men han slutar ju aldrig kämpa. Han springer livet ur sig när Ajax vinner och när Ajax förlorar. Ingen jublar över mål så mycket och så intensivt som Klaassen, det är rakt från hjärtat varje gång. Alla mål Ajax gör. Medan blyge Kasper Dolberg som mest kostar på sig ett snett leende och klappar om sina lagkamrater, eller medan Bertrand Traoré gör en dans så har Davy redan brustit ut i glädjefnatt när han ser att bollen är på väg in. Efter en Feyenoord-seger skriker han rakt ut i tio sekunder. En annan viktig del av hans personlighet som gjort honom till en så självklar kapten är hur han är med lagkamrater både på och utanför planen. På planen är han en sån som ofta gör sina medspelare bättre, när Klaassen har en bra match har hela laget det. Utanför planen har han varit någon för alla ungdomar att se upp till och den som tar de ungdomar som kommer upp i a-laget under sina vingar, något både Donny van de Beek och Abdelhak Nouri vittnat om.Cruijff var ett stort fan av Davy och kom att spela en avgörande roll i Klaassens liv. Faktum är att Cruijff nog räddade Davys karriär. Klaassen debuterade i a-laget som 18-åring 2011 med fem minuter mot Lyon Champions League -gruppspelet och några dagar senare fler minuter i sin ligadebut, mot NEC, då han bara behövde sekunder på sig att göra sitt första mål. Det blev totalt 8 matcher den säsongen. Men nästa hann det bara bli tre, sen ådrog han sig en problematisk ljumskskada. Som inte ville ge med sig, den förvärrades så fort han närmade sig slutet av det rehabprogram Ajax lagt upp. Kroniska ljumskproblem i det tidiga skedet av en karriär kan vara förödande. Cruijff, som varit förtjust i Klaassen sen hans dagar i ungdomslagen, grep då in. Han kunde inte tåla att en så lovande spelares karriär skulle förstöras på det sättet så Cruijff ordnade själv så att Klaassen fick träffa en specialist i Barcelona, världsledande på den typen av skador. Klaassen opererades, Cruijff besökte honom på sjukhuset och sen var det rehabilitering igen, och nu gick det. Klaassen var tillbaka och gjorde 10 mål på 26 ligamatcher nästa säsong när Ajax tog sitt senaste ligaguld.Klaassen lämnar ett stort tomrum efter sig som spelare, men det kommer Ajax kunna fylla. Ersättarna finns redan inifrån, Donny van de Beek eller Frenkie de Jong , man kommer inte värva någon ny mittfältare. Han lämnar dock ett gigantiskt tomrum efter sig som kapten. Det finns ingen fullgod ersättare där. Vicekapten Joël Veltman ryktas också vara på väg ut och även om han stannar så är han inte i närheten av samma ledargestalt som Davy. Lasse Schöne är en annan kandidat, men han kanske blir av med sin startplats till någon av Donny eller Frenkie. Nicky Viergever en tredje, en ledare i backlinjen men känns inte heller som hundraprocentigt kaptensmaterial i Ajax. Klaas-Jan Huntelaar kommer vara en ledartyp, men han är uttalat värvad som backup. Den spelare som framstår som den mest naturlige ledaren i laget är 17-årige Matthijs de Ligt . Vissa människor är så naturliga ledare, Matthijs är det precis som Davy är. Kan en lösning vara att utse de Ligt till kapten och sen en veteran till vicekapten? Att ge bindeln till de Ligt skulle gå helt i linje med en grundläggande klubbfilosofi – man bortser från ålder. Är en spelare bra nog och redo så är han. de Ligt är redo.Det finns inte mycket mer att säga, så här kommer lite slumpmässiga klipp: PSV Dunderknallen mot i december. Det här är Nicky Viergevers mål i mirakelvändningen mot Schalke . Jag älskar Davys totala glädjefnatt, rakt ut mot bortakurvan. Vaclav Cerny Davy (och ) leder de tillresta i sång efter Celtic borta 2015. Ingen slump att Davy leder dem i ”Dit is mijn club, mijn ideaal”.Tack för allt, Davy.