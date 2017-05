Voor Ajax Amsterdam.

De är allt vi inte är

Imorgon spelas finalen av Europa League på Friends Arena mellan två olika polariteter, Cruijffs Ajax och Mourinhos United.





Manchester United är Glazer, kommers, företag, miljardvärvningar och Mourinho.







Manchester United reser till Stockholm för att ordna en plats i nästa säsongs



AFC Ajax reser till Stockholm för att spela fin fotboll. Och för att vinna. Man har inget att förlora och har en stor chans att vinna. Ingen fruktar Manchester United. Förlorar man så faller man med flaggan i topp. Vinner man så är man tillbaka. 2011 sa Johan Cruijff att Ajax kan ta sig tillbaka till den europeiska toppen. Ajax hörde hemma i den europeiska toppen förr, när fotboll var fotboll. Man hör inte hemma i den elit UEFA skapat idag. Man skulle älska att vara en oinbjuden gäst. Vad är den europeiska toppen? I takt med att Champions League alltmer blir en turnering för ett fåtal jättedrakar blir



Manchester United är 455 miljoner pund på nyförvärv sen 2014. AFC Ajax är 379 miljoner pund sen andra världskriget.



AFC Ajax är



AFC Ajax är också De är allt vi inte är.Manchester United är Glazer, kommers, företag, miljardvärvningar och Mourinho. AFC Ajax är en klubb, ett ideal, ungdomen har framtiden och Cruijff, skaparen av allt Mourinho förhållit sig emot hela sin tränarkarriär.Manchester United reser till Stockholm för att ordna en plats i nästa säsongs Champions League . De tycker ju att de hör hemma där. I allt utanför planen gör de det, de är den typ av hyperkommersialiserad jättedrake till fotbollsföretag som UEFA vill ha i Champions League. Men på planen spelar de en mördande destruktiv fotboll. En fotboll som är mest destruktiv för dem själva. Mourinho och hans fans har alltid talat om att man hellre vinner än spelar ”fin fotboll”. Den fotboll som kommer från Watergraafsmeer i Amsterdam. Det är viktigast att vinna, säger Mourinho. Och kryssar 15 matcher i Premier League AFC Ajax reser till Stockholm för att spela fin fotboll. Och för att vinna. Man har inget att förlora och har en stor chans att vinna. Ingen fruktar Manchester United. Förlorar man så faller man med flaggan i topp. Vinner man så är man tillbaka. 2011 sa Johan Cruijff att Ajax kan ta sig tillbaka till den europeiska toppen. Ajax hörde hemma i den europeiska toppen förr, när fotboll var fotboll. Man hör inte hemma i den elit UEFA skapat idag. Man skulle älska att vara en oinbjuden gäst. Vad är den europeiska toppen? I takt med att Champions League alltmer blir en turnering för ett fåtal jättedrakar blir Europa League viktigare. Den är för fler lag. Man kan lyfta en pokal. Och om man gör det får man nästa år chansen att hugga några drakar.Manchester United är 455 miljoner pund på nyförvärv sen 2014. AFC Ajax är 379 miljoner pund sen andra världskriget.AFC Ajax är Davy Klaassen från Hilversum 31 km sydost om Amsterdam. AFC Ajax är Abdelhak Nouri från grusplanerna i Geuzenveld i Amsterdam Nieuw-West och Kenny Tete med farsan bakom bardisken på The Bulldog vid Leidseplein. AFC Ajax är Davinson Sánchez från Caloto, Colombia som är villig att offra allt i en final. AFC Ajax har också blivit Peter Bosz från Apeldoorn som medan han själv spelade i Arnhem hade säsongskort på De Meer för att se det sista av spelaren Johan Cruijff. AFC Ajax är klubben som tar med hela personalstyrkan från ungdomsakademin till finalen som tack för allt slit. AFC Ajax är hundra ultras från F-Side på U19-lagets titelvinnande match mot Feyenoord fyra dagar före Friends.AFC Ajax är också Matthijs de Ligt , från barnläktaren till backlinjen. Som lärde sig spela fotboll på De Toekomst och på barnläktaren lärde sig orden till hela F-Sides repertoar. Och denna vår fått användning av båda färdigheterna . Och som när Algemeen Dagblaad lyfter att Paul Pogba kostade fem gånger mer än alla i Ajaxs startelva citerar Cruijff: ”Jag har aldrig sett en säck med pengar göra mål.”

0 KOMMENTARER 284 VISNINGAR 0 KOMMENTARER284 VISNINGAR WILLIAM EDSTRÖM

På Twitter: @wyeds

2017-05-23 15:18:44

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Ajax

AFC Ajax

2017-05-23 15:18:44

AFC Ajax

2017-05-22 14:50:34

AFC Ajax

2017-05-16 13:54:18

AFC Ajax

2017-05-14 17:25:08

AFC Ajax

2017-05-13 16:04:12

AFC Ajax

2017-05-12 00:16:24

AFC Ajax

2017-05-11 10:48:56

AFC Ajax

2017-05-07 20:39:00

AFC Ajax

2017-05-03 21:40:16

AFC Ajax

2017-05-02 18:42:05

ANNONS:

Imorgon spelas finalen av Europa League på Friends Arena mellan två olika polariteter, Cruijffs Ajax och Mourinhos United.Ajax har presenterat nästa säsongs hemmaställ, inspirerat av tröjorna som användes under 70-talets glansdagar. Det blir smygpremiär för stället i Europa League-finalen på onsdag.Ajax har idag presenterat bortastället för nästa säsong. Det blir en blå tröja med grafiska detaljer och inspiration från bortastället man bar i Champions League-finalen 1995 samt detaljer med stark Amsterdam-prägel.Feyenoord darrade inte en gång till, Dirk Kuyt smälde in 1-0 efter 40 sekunder och fullbordade senare ett hattrick för att på bästa Buster-manér bryta Feyenoords episka titeltorka. Vad Ajax gjorde i Tilburg spelade därmed ingen roll, Feyenoord är Eredivisie-mästare. Ajax ska till Stockholm.Klockan 14.30 sparkar alla matcher i den avslutande omgången av Eredivisie igång. Feyenoord hade chansen att säkra sitt första ligaguld på 18 år förra helgen men förlorade otroligt nog med 3-0 mot grannklubben Excelsior. Ajax är nu bara 1 poäng efter Feyenoord, och allt avgörs nu. Gör Ajax det ska borta mot Willem II, och får man hjälp av Samuel Armenteros och Kristoffer Petersons Heracles Almelo som reser till De Kuip?Efter ännu en helt galen föreställning är det klart: AFC Ajax är i final av Europa League, klubbens första europeiska final på 21 år.Ajax har hittat tillbaka till sin identitet och supportrarna drömmer om fornstora dag och framtidens spelare. Ikväll kan man nå en europeisk final för första gången på 21 år.Titelchansen såg ut att dö för Ajax i Eredivisie när man förlorade mot PSV. Ajax-redaktionen var på plats i Johan Cruijff Arena idag och fick se Ajax utklassa jumbon Go Ahead Eagles - och när man på läktarna fick reda på ställningen i Rotterdam, där Excelsior sensationellt slog Feyenoord med 3-0 steg jublet. Nervdaller i Rotterdam gör att det nu bara skiljer 1 poäng mellan Feyenoord och Ajax med 1 omgång kvar att spela.En magisk kväll på Johan Cruijff Arena då Ajax, framburna av supportrarna utnyttjade Lyons havererande defensiv och vann med 4-1 för att ge sig ett superläge inför returen på bortaplan nästa vecka.Den första semifinalmatchen blir också den första matchen sen Ajaxs hemmaplan blev Johan Cruijff Arena. Kommer fotbollen leva upp till arenanamnet?