Direkt från Amsterdam: Ligan lever efter galen eftermiddag!

Titelchansen såg ut att dö för Ajax i Eredivisie när man förlorade mot PSV. Ajax-redaktionen var på plats i Johan Cruijff Arena idag och fick se Ajax utklassa jumbon Go Ahead Eagles - och när man på läktarna fick reda på ställningen i Rotterdam, där Excelsior sensationellt slog Feyenoord med 3-0 steg jublet. Nervdaller i Rotterdam gör att det nu bara skiljer 1 poäng mellan Feyenoord och Ajax med 1 omgång kvar att spela.

Matchfakta

Efter festen i onsdags mot Lyon var stämningen fortsatt god, men inte jättehet inför mötet med jumbon Go Ahead Eagles idag. Det kändes ju som att chanserna att komma ikapp och förbi Feyenoord och vinna ligan dog med förlusten mot PSV . Idag räknade man med att Feyenoord skulle lyfta titelskölden för första gången på 18 år när man spelade borta mot lille bror Excelsior i Rotterdam. För Ajax kändes det mest som att man skulle kunna vila spelare inför returen mot Lyon och samtidigt ändå vinna enkelt.Vila spelare gjorde Peter Bosz, bara fyra spelare var kvar från startelvan mot Lyon. André Onana vaktade målet som vanligt. I backlinjen var Joël Veltman och Nick Viergever tillbaka som ytterbackar (båda avstängda mot Lyon), mittlås var Heiko Westermann och Jairo Riedewald så både Davinson Sánchez och Matthijs de Ligt fick vila. På mittfältet startade Davy Klaassen som vanligt men fick sällskap av Donny van de Beek och Abdelhak Nouri , Nouris första startmatch i Eredivisie. Kasper Dolberg gick som center igen men omgavs nu av David Neres och Justin Kluivert på kanterna.Ajax vann bortamötet med Go Ahead Eagles i höstas med 3-0 och från matchens första spark var det tydligt att jumbon inte skulle kunna mäkta med något större motstånd idag heller. Eagles var tillbakapressade hela matchen och Ajax tog kommandot direkt.1-0 kom efter att drygt halva den första halvleken passerat, Ajax hade prövat Eagles-försvaret en del men inte riktigt tillräckligt än. Spelgeniet Appie Nouri var pigg och finurlig och kombinerade bra med Justin Kluivert. Och just Kluivert var det som bröt dödläget med sitt andra mål i a-laget. Detta efter att en hörna från Nouri nickats undan rakt till Kluivert utanför straffområdet och med en välplacerad höger sköt den nyblivne 18-åringen in 1-0.2-0 följde fem minuter senare. David Neres, som i början av matchen inte helt kommit till sin rätt fick nu bollen i steget och kunde skära inåt direkt. Han dribblade sig elegant förbi flera försvarare och spelade fram Dolberg som var lika kylig som vanligt när han prickade in bollen bakom Theo Zwarthoed. Ajax hade bud på 3-0 flera gånger i slutet av den första halvleken men bollen ville inte in.I halvtid gjorde man ett byte, Klaassen gick av för att vila och in kom Frenkie de Jong . Och han fick en drömstart på sitt inhopp. Ajax började som ofta bra direkt efter halvtid och bara några minuter in hittade Viergever in med ett inlägg som de Jong nickade in, sitt första mål i a-laget. Stämningen på Johan Cruijff Arena var såklart inte lika hög som i onsdags mot Lyon, F-Side höll igång och South Crew på motsatt sida drog igång stundtals med. Målen blev såklart bejublade, men det var i den andra halvleken, mellan 3- och 4-0 som det blev fantastisk stämning i arenan. Plötsligt brast alla läktarsektioner ut i jubel utan att något nämnvärt hänt på planen - vad som hade skett var att Excelsior gjort 1-0 på Feyenoord. Och så igen, Excelsior gör 2-0 och Johan Cruijff Arena jublar på nytt. Och igen! Excelsior gör 3-0 och stämningen i Amsterdam är lika hög som den är låg för ja, delar av Rotterdam.När Ajax sedan gör 4-0 genom inhopparen Mateo Cassierra är eftermiddagen fullbordad. Resultaten, kopplat med att PSV samtidigt bara fick 1-1 mot Groningen gör att Ajax definitivt säkrat andraplatsen, men framför allt - titelchansen lever! Feyenoord ligger nu bara 1 poäng före Ajax inför den sista omgången. Matcherna spelas nästa söndag, Feyenoord hemma mot Heracles Almelo och Ajax borta mot Willem II.Eftersom detta var sista hemmamatchen för säsongen tackade Edwin van der Sar efter matchen supporterföreningarna och övrig publik för stödet och sedan var det dags att dela ut Rinus Michels-priset för årets spelare och Marco van Basten-trofén för årets talang. Årets talang utses av ledarstaben och kandidaterna var många, Kasper Dolberg, Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, André Onana till exempel. Föga oväntat var det Dolberg som vann efter sitt otroliga genombrott med 21 mål. Kandidaterna till priset som året spelare var också många men den välförtjänte vinnaren var Davinson Sánchez, 20-åringen som gått in och dominerat som mittback sin första säsong utanför sitt hemland Colombia.AjaxGo Ahead Eagles1-0 Kluivert '24, 2-0 Dolberg '29, 3-0 de Jong '48, 4-0 Cassierra '71RitzmaierOnana; Veltman, Westermann, Riedewald, Viergever; Klaassen (de Jong '46), van de Beek, Nouri; Neres, Dolberg (Cassierra '63), KluivertZwarthoed; Suk, Fischer, Schenk, Locigno; Chirivella, Crowley, Ritzmaier (utv '80); Antonia (Nieveld '90), Hendriks (Duits '58), Manu (Maatsen '86)