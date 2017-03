"Jag antar att jag på vissa sätt är odödlig."

Ett år utan Johan Cruijff

Ett år har gått sedan Johan Cruijff somnade in. Ajax-redaktionen reflekterar över det första året utan den största personen i holländsk fotboll, det tomrum han lämnat och hur Ajax egentligen förvaltar hans arv.

På Twitter: @wyeds

2017-03-24 11:48:00

Det är fortfarande på en helt grundläggande nivå bara väldigt konstigt att Johan Cruijff inte finns längre. Mer än någon annan var han för mig den typ av larger than life-person som man liksom antog alltid skulle finnas för en värld utan Johan Cruijff kändes för konstig.Javisst, Johan Cruijff lever kvar i det enorma eftermäle han lämnade, ett eftermäle som är större än någon annan i fotbollsvärlden. Johan Cruijff försvinner inte. Men människan Johan Cruijff var inte färdig. Det är det som känns fel. Hans idéer lever vidare, men var han klar? Nej, Cruijff kan omöjligen ha varit färdig.Han sa att han var färdig med Ajax. När Wim Jonk sparkades ut från klubben var det sista droppen, Johan sa att han var färdig med Ajax. Revolutionen han dragit igång hade gått snett då av de personer som fått ledande roller i klubben efter hans revolution ( Edwin van der Sar , Marc Overmars, Frank de Boer, Dennis Bergkamp, Wim Jonk) var det bara Jonk som följde Plan Cruijff som man utarbetat som klubbens framtid. Jonk var den mest hängivna cruijffianen, van der Sar, Overmars och de Boer hade alla även influerats av Louis van Gaal. I korthet gick det till så här: Sportchef Overmars, akademichef Jonk, huvudtränare de Boer och assisterande tränare Bergkamp skulle tillsammans utgöra klubbens ”Technische Hart”, tekniska hjärta, ett råd där man regelbundet skulle mötas i för att driva det fotbollsmässiga i klubben. Kommunikationen mellan dem sprack, de Boer slutade gå på möten (och menade att Bergkamp kunde vara hans representant) och Jonk motsatte sig vissa av Overmars värvningar (t.ex. Nemanja Gudelj och Daley Sinkgraven ) som han ansåg skulle stå i vägen för ungdomarna från akademin, som enligt Plan Cruijff alltid skulle vara klubbens viktigaste del. Kommunikationen blev bara sämre vilket Jonk försökte lyfta för de andra. van der Sar gavs i uppdrag att styra upp det hela, det slutade med att han backade sin vän Overmars. Bergkamp, som skulle vara en länk mellan akdemin och a-laget, förblev tyst. Cruijff beklagade sig samtidigt över hur planen drevs och att Jonk var den enda som hörde av sig till honom. Cruijff skickade in Tscheu La Ling (ytter i Ajax i skarven 70-80-tal och Cruijffs förstaval för Overmars jobb) för att göra en undersökning och skriva en rapport om läget i klubben och vilka åtgärder som bör vidtas. van der Sar skickade iväg La Ling i förtid innan han hunnit granska allt, rapporten han skrev visade på stora amatörmässiga brister i klubben som kunde härledas till den bristfälliga kommunikationen och van der Sars och Overmars arbete. Sedan tvingade van der Sar och Overmars bort Jonk från klubben. Då sa alltså Cruijff att han var färdig.Men det kan han ju inte ha varit. Precis som han inte var färdig med Ajax 2008 när han vände ryggen åt klubben och jobbet som rådgivare till tränare Marco van Basten efter van Basten inte gått med på alla förändringar Cruijff ville genomföra i klubben. Han var tillbaka några år senare för att starta en revolution. Något liknande hade förmodligen skett inom en snar framtid om han fått leva.Flera gånger under det gångna året har jag undrat vad Cruijff hade haft att säga om olika saker. Hans sista kolumn i De Telegraaf skrevs bara dagar innan han dog, den behandlade Ajaxs bortavinst mot PSV . Det är glädjande att den sista matchen han såg var den. Hur hade han reagerat på ligaavslutningen, när Ajax blev låsta av nervositet i sista matchen och kastade bort titeln? Han hade nog velat att de Boer skulle avgå som han gjorde. Han hade nog gillat valet av Peter Bosz som ersättare (de sista bilderna på Cruijff i livet är när han besöker Jordi och Bosz i Maccabi Tel Aviv). Vad hade han tyckt om det långtråkiga spelet i EM? Om Overmars transferfönster? Boszs dåliga inledning i Ajax? Han hade uppskattat hur Kasper Dolberg Pelle Clement , Carel Eiting, Justin Kluivert och Matthijs de Ligt till varierande grad släppts fram. Han hade älskat segern mot FCK. Han hade hatat matchen mot Excelsior.Den som förvaltar Cruijffs arv är Wim Jonk, som efter kicken från Ajax lanserat sin cruijffianska fotbollsskola TeamJonk som hoppas sprida Cruiijffs ideologi över världen (han har t.ex. varit i Kina och USA nyligen). I en lång intervju med Voetbal International idag berättar Jonk att även efter att han sparkats ut från Ajax fortsatte han och Cruijff ha regelbunden kontakt och smida planer inför framtiden. ”Johan var alltid positiv, blickade mot framtiden och pratade inte länge om sin sjukdom.” Efter Johans död har Jonk kontakt med Jordi istället.Även utan Cruijff, och utan Jonk så är ändå Cruijffs influens över dagens Ajax tydlig. Bosz sa i veckan att Cruijffs namn nämns så gott som varje dag på anläggningen, det kommer alltid fram i konversation om olika aspekter av fotbollen. Även om spelet under säsongen lämnat väldigt mycket övrigt att önska har man stundtals glimrat till och det är åtminstone roligare än under slutet av de Boer-eran. De två tydligaste exemplen på Cruijffs influens på planen är André Onanas liberomålvaktsspel och omskolningen av Daley Sinkgraven från offensiv mittfältare till vänsterback. Med sitt modiga spel, snabba reflexer och spel med fötterna är Onana den senaste i raden av liberomålvakter i Ajax, som går tillbaka till Stanley Menzo, som Cruijff gjorde till den första liberomålvakten. Cruijff sa till Menzo att han inte skulle oroa sig för om han gjorde ett misstag ibland, man skulle ändå vinna i längden på hans målvaktsspel. När Onana stod för ett oerhört kostsamt misstag mot Groningen som ser ut att påverka resten av Ajaxs säsong, får man minnas Cruijffs ord. Omskolningen av Sinkgraven, som gått från en floppvärvning då han varit för feg och vek som offensiv mittfältare, till (efter en problematisk inledning) en fin offensiv vänsterback, osar Cruijff lång väg. Det kom inte som någon överraskning när Bosz berättade att den som kommit med idén var Tonny Bruins Slot, scout i Ajax sen några år tillbaka, men mest känd för att ha varit Cruijffs högra hand som assisterande tränare i Ajax och Barcelona.Hur Ajax förvaltar Cruijffs arv i framtiden är svårt att säga. Cruijff själv var även den bästa på att mobilisera krafter. En sak är säker för mig, van der Sar och Overmars är inte rätt personer att leda Ajax. Mitt drömscenario hade varit Tscheu La Ling som vd istället för van der Sar, Jordi Cruijff som sportchef istället för Overmars och Jonk tillbaka som akademichef. Tre sunda individer som alla kan genomföra Plan Cruijff. La Ling är en lugn och noggrann ledare (ordförande i Ajaxs slovakiska samarbetsklubb Trencin) med bakgrund i Ajax och som stod Cruijff nära. Jordi som sportchef är inte ett populistiskt val, han gör ett väldigt bra jobb i Maccabi Tel Aviv. En intressant intervju med The Guardian finns att läsa här . Han kan både sin faders ideologi och hur man rör sig i den moderna fotbollen. Han har dessutom en bra relation med Bosz. Jonk är Jonk, med honom som chef för akademin förbättrades den jämfört med tidigare år och frukterna börjar skördas nu. Alla som debuterat i a-laget den här eller de senaste säsongerna har utvecklats under Jonks ledarskap. La Ling, Jordi och Jonk samarbetar alla tillsammans över den sistnämndes fotbollsskola.Alla känner till tänkaren och visionären Cruijff, så avslutningsvis lite om människan Johan Cruijff. Som trädde fram mycket i hans stora arbete med välgörenhet, han lade oerhört mycket tid och pengar på Cruyff Foundation som fortsätter sitt arbete, kärnan i verksamheten var dels Cruyff Courts, byggandet av fotbollsplaner i områden som negligerats, dels allt han gjorde för människor med olika typer av funktionsnedsättningar, en särskild hjärtefråga för Cruijff.Direkt kopplat till fotbollen trädde människan Cruijff fram tydligast när det gällde ungdomar. Hans revolutionerande arbete med Ajaxs och Barcelonas ungdomsakademier har format båda klubbarna. Man brukar tala om det i termer som att ”Ajax producerar storspelare på löpande band”, metaforen som stärker bilden av akademierna som något maskinellt. Som arkitekten bakom gjorde Cruijff arbetet för att göra det bästa för sina klubbar, men han hade även förmågan att se individerna. Även långt efter att han senast hade en officiell roll i Ajax. I höstas berättade Jan Vertonghen på Twitter hur Cruijff en dag plötsligt ringt upp Vertonghen ”Inte för att prata om Ajax eller Amsterdam, utan för att prata om hur viktigt det var med studierna”. Cruijff uppmuntrade Vertonghen att fokusera på intellektuell utveckling. En annan historia, som kom fram år innan Cruijffs död var hur han personligen hjälpte Ajaxs nuvarande kapten Davy Klaassen när en efterhängsen ljumskskada höll på att spoliera unge Klaassens karriär. Efter ett litet genombrott 2011/12 missade Klaassen nästan hela 2012/13 på grund av skadan, som Ajaxs läkare inte verkade kunna råda bot på. Cruijff tog då kontakt med en expert i Barcelona och betalade ur egen ficka för att Klaassen skulle kunna komma till Barcelona för operation och besökte sedan Klaassen på sjukhuset.Året utan Cruijff, det har varit ett år som mer än något annat präglats av död hos Ajax. Målvakten Gert Bals dog den 20 maj 2016, 79 år gammal. Han vann fyra ligatitlar och spelade i Europacupfinalen 1969. Ger van Mourik, 277 matcher som högerback 1950-1963, många som kapten, lämnade oss den 19 januari 2017, 85 år gammal. Jämnårige Wim Anderiesen Jr. följde den 27 januari 2017. Och så, den 9 februari 2017, dog Piet Keizer, 73 år gammal, precis som Cruijff av lungcancer. Pietje var den enda i Ajaxs 70-talslag som rökte mer än Cruijff. Och den ende som var lika skicklig som honom. Det har varit mäktiga och ärofyllda hyllningar till alla, men inget större än de för Cruijff. Havet av blommor utanför barndomshemmet på Akkerstraat, tusentals människor ledda av Sjaak Swart i en marsch genom Amsterdam till matchen mot Zwolle, och den tystaste minut någonsin i Amsterdam.Nästa hyllning alla väntar på är att göra Amsterdam Arena till Johan Cruijff Stadion. Röster höjdes för det direkt efter dödsfallet. Eller ja, redan 1995, innan arenan invigdes året därefter sa Cruijff själv, halvt på skämt, att den borde uppkallas efter honom. Först sades det att man avvaktade för att låta familjen Cruijff få aningen mer lugn och ro en tid, men nu har det dragit ut på tiden trots att både från Ajax och familjen Cruijff låter det som att man vill döpa om arenan. Cruijff-adepten John van ’t Schip bad på Twitter den 18 mars om att ändra namnet idag den 24 mars, något som fick stor spridning. Jordi sade tidigare i veckan till NRC Handelsblad att man haft löst prat om namnändringen men att det gått frustrerande långsamt. Kan vi vänta oss något idag? Eller kanske till Johans födelsedag den 25 april?Ett år har gått sedan Johan Cruijff somnade in. Ajax-redaktionen reflekterar över det första året utan den största personen i holländsk fotboll, det tomrum han lämnat och hur Ajax egentligen förvaltar hans arv.Ajax följde upp säsongens bästa insats i torsdags mot FC Köpenhamn med att stå för säsongens sämsta insats idag mot Excelsior. Nu är Feyenoord 6 poäng före i ligatoppen, dog Ajaxs titelchanser idag?Ajax lottades mot Schalke 04 i kvartsfinalen av Europa League, vilket innebär ett kärt återseende för publikfavoriten Klaas-Jan Huntelaar. Tidigare idag offentliggjorde förbundskapten Danny Blind landslagstruppen mot Bulgarien och Italien, i den ingår fem Ajax-spelare - inklusive 17-årige mittbacken Matthijs de Ligt som debutant.Ajax är vidare till kvartsfinal i Europa League efter att i överlägsen stil besegrat FC Köpenhamn på hemmaplan och därmed vänt underläget från första matchen. Bäst på plan i vad som kanske var säsongens bästa match av Ajax var 17-årige mittbacken Matthijs de Ligt.Efter en svag första halvlek lyfte sig Ajax i den andra och besegrade Twente med 3-0 efter två mål av Kasper Dolberg. Amin Younes och Hakim Ziyech var dock de två stora segerorganisatörerna idag.Ajax föll på Parken mot FC Köpenhamn men får med sig ett viktigt bortamål hem till returen. Man hade kunnat fått två med sig om inte domaren dömt bort Kasper Dolbergs andra fullträff i slutminuterna. Båda lagen får klara sig utan sina kaptener i returmötet då både Davy Klaassen och Mathias Zanka Jørgensen ådrog sig gula kort.Efter att Feyenoord överraskande förlorat i derbyt mot Sparta Rotterdam tidigare idag hade Ajax möjligheten att knapra in på Feyenoord i titelstriden. En vinst mot Groningen hade inneburit att man bara var 2 poäng efter, med De Klassieker i Amsterdam Arena om två omgångar. Dåligt spel av Ajax och flera domarmissar gjorde att man missade chansen.Ajax tog en övertygande seger mot Heracles efter mål av bland andra 17-åriga mittbacken Matthijs de Ligt, men Feyenoord segrade mot PSV efter en jättetavla av Jeroen Zoet och behåller avståndet i toppen.Nick Viergever gjorde kvällens och dubbelmötets enda mål vilket räckte för att föra Ajax vidare till åttondelsfinal i Europa League.Kapten Davy Klaassen ledde Ajax till en viktig seger borta mot Vitesse idag mes sitt 15:e mål på 30 matcher från mittfältet.