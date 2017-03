Justin Kluivert gjorde sitt första a-lagsmål.

Excelsior 1 - 1 Ajax: Guldchansen körd?

Ajax följde upp säsongens bästa insats i torsdags mot FC Köpenhamn med att stå för säsongens sämsta insats idag mot Excelsior. Nu är Feyenoord 6 poäng före i ligatoppen, dog Ajaxs titelchanser idag?

Matchfakta

2017-03-19 17:02:24

Dagen började bra för Ajax. Heerenveen tog ledningen mot Feyenoord i den tidiga matchen, Reza Ghoochannehjad gjorde målet från straffpunkten och Heerenveen var det klart bättre laget i den första halvleken. Efter paus reste sig dock Feyenoord, vände matchbilden helt och vann efter mål av Nicolai Jørgensen och Tonny Vilhena. Dåliga nyheter för Ajax då Heerenveen borta var en av de tuffaste matcherna Feyenoord hade kvar.Fler dåliga nyheter kom samtidigt som Feyenoord vände uppe i Friesland: Kasper Dolberg ådrog sig en ljumskskada mot FCK och reste inte med till Rotterdam för mötet med Feyenoords (och Spartas) lille bror Excelsior. Då Mateo Cassierra spelade 90 minuter för Jong Ajax häromdagen så innebar det att Bertrand Traoré flyttades in som center och Justin Kluivert fick en plats i startelvan. Peter Bosz valde också tekniske Daley Sinkgraven som vänsterback före Nick Viergever på grund av den lilla konstgräsplanen som är Excelsiors hemmaplan. Davy Klaassen var avstängd mot FCK men givetvis tillbaka i elvan nu på Donny van de Beek s bekostnad, annars så var det samma lag, med Kenny Tete som högerback och Matthijs de Ligt centralt.Ajax var råkassa från start. Man kunde inte hålla bollen inom laget överhuvudtaget och ett taggat Excelsior kom ut som det mycket bättre laget. Tolv minuter in i matchen spelade Hicham Faik fram Mike van Duinen till ett friläge för hemmalaget, men den gyllene möjligheten avstyrdes av de Ligt som stod för en helt fenomenal glidtackling och räddade hela situationen på egen hand.17-årige de Ligt var tillsammans med jämngamle Kluivert Ajaxs klart bästa spelare idag, vilket gjorde det väldigt synd att Excelsiors mål kom efter ett jättemisstag av just de Ligt. Han hade vunnit en närkamp med Stanley Elbers till vänster om eget straffområde men slog sen en huvudlös passning i riktning mot André Onana men den gick rakt till van Duinen i straffområdet som sköt ett skott som via Tete, som försökte täcka, gick in i mål.Ajax höjde sig i kvalitet en aning i alla fall senare i den första halvleken och man kvitterade ganska snabbt. Hakim Ziyech duellerade med Faik vid sidlinjen och vann ett inkast. Ziyech kastade snabbt in till Amin Younes som väggade tillbaks till Ziyech som nu fått läge för inlägg från vänster. Han skruvade in bollen efter marken, rakt in i boxen där varken Traoré eller någon Excelsior-försvarare hann fram, istället fortsatte den till bortre ytan där Kluivert kom perfekt och stötte in sitt första mål i Eredivisie. 10 år och 1 dag efter att pappa Patrick gjorde sitt sista.I slutet av den första halvleken var de Ligt ytterst nära att ge Ajax ledningen. Ziyech skruvade in en frispark in en frispark i straffområdet och den gänglige tonåringen fick en bra träff med pannan, men Ajax-produkten Warner Hahn i Excelsior-målet stod för en jätteräddning när han fick upp en hand och precis lyckades tippa bollen över ribban.Konstgräset var som vanligt inte Ajaxs bästa vän och särskilt Davinson Sanchez hade problem med det, flera gånger i den första halvleken slog han dåliga passningar eller gjorde dåliga mottagningar på sätt han annars inte gör. Bosz valde att agera i halvtid genom att byta ut colombianen mot Viergever.Domare Pol van Boekel stod för ett par domslut som kan bli lite omdiskuterade. I den första halvleken kom van Duinen in sent i en närkamp med Klaassen och helt omdömeslöst sparkade han honom stenhårt över skenbenet. van Boekel nöjde sig med gult kort men det måste varit minst ett brandgult kort. I slutet av den andra halvleken kom Excelsior-kaptenen Ryan Koolwijk in ännu senare på Lasse Schöne med sträckta ben och planterade dobbarna rakt i fotleden på dansken, återigen var det bara gult kort enligt van Boekel. Som också friade flera straffsituationer för Ajax, tveksammast såg det ut när Fredy Ribeiro knuffade omkull Kluivert och när de Ligt vräktes omkull vid en hörna, särskilt store de Ligt faller inte enkelt eller i onödan.Helt rätt var det dock av van Boekel att ge gult kort till Traoré för filmning när denne kastade sig i straffområdet i närkamp med Jurgen Mattheij. Det blev Traorés sista aktion i matchen då han byttes ut mot Cassierra direkt efter och det var inte en minut för tidigt. Efter en stark insats mot FCK var han tillbaka till sitt tidigare formsvage jag då han var helt under isen som center (den position han egentligen vill spela). Han vann inte en duell och måste ha ramlat omkull fler gånger än han rörde bollen. Dolberg saknades oerhört, inte bara för målen utan mest för sin förmåga att vinna dueller och hålla i bollen så Ajax kan flytta upp. Dolberg har haft svårt med målskyttet på bortaplan men har ändå alltid kunnat göra ett bra jobb i övrigt, det saknades väldigt tydligt idag.Det andra som verkligen saknades för Ajax förutom det rent basala att man hade svårt att hålla i bollen var kreativitet framåt. Younes hade en dålig dag, Ziyech blandade och gav i första och föll ur matchbilden i den andra och Klaassen var osynlig. Även Sinkgraven gjorde en riktigt svag match. Abdelhak Nouri , som kom in för Sinkgraven i slutet i en offensiv satsning, hade nog behövts tidigare.I slutet av matchen hade båda lagen chanser att avgöra, Excelsior hade en bra press mellan 75:e och 80:e med en rad hörnor. Närmast kom man när Koolwijk efter en hörna skickade in ett nytt lyft mot bortre stolpen där Faik kom och tryckte bollen på mål men Onana räddade från nära håll. Ajaxs bästa chanser var dels en frispark från 35-40 meter som Schöne dundrade på mål men Faik lyckades rädda; och sedan en inläggsfrispark från Ziyech som Cassierra gick upp fri på men bollen var lite för hög så han kom bara åt den med kalufsen.Poängtappet, som är helt och hållet Ajaxs eget fel, innebär att Feyenoord nu ligger 6 poäng före i tabelltoppen. Efter landslagsuppehållet möts man i De Klassieker på Amsterdam Arena. En absolut måstematch för Ajax givetvis, men även om man skulle vinna den måste Feyenoord förlora minst en match till och sen åtminstone tappa poäng i ytterligare en match för att Ajax ska gå om, på grund av Feyenoords ointagliga målskillnad. Poängtappet idag gör även att PSV på tredjeplats bara är 2 poäng efter Ajax och med PSV-Ajax som en av de återstående matcherna skulle det inte förvåna om Ajax till och med sjunker i tabellen.Ajax och Feyenoords återstående spelschema:2 april, 14.30: Ajax - Feyenoord5 april, 20.45: Ajax - AZ, 5 april 20.45: Feyenoord - Go Ahead Eagles8 april 19.45: NEC - Ajax, 9 april 14.30: PEC Zwolle - Feyenoord(13 april 21.05: Ajax - Schalke 04, Europa League kvartsfinal)16 april 14.30: Feyenoord - FC Utrecht, 16 april 16.30: Ajax - Heerenveen(20 april 21.05: Schalke 04 - Ajax, Europa League kvartsfinal)23 april 14.30: Vitesse - Feyenoord, 23 april 16.30: PSV - Ajax7 maj 14.30: Ajax - Go Ahead Eagles, 7 maj 14.30: Excelsior - Feyenoord14 maj 14.30: Willem II - Ajax, 7 maj 14.30: Feyenoord - Heracles AlmeloExcelsiorAjax1-0 självmål Tete '26, 1-1 Kluivert '32van Duinen, Traoré, Koolwijk, Viergever, RibeiroHahn; Karami, Mattheij, de Wijs, Massop; Faik, Hadouir (Vermeulen '67), Koolwijk (Fortes '83); Elbers (Hasselbaink '75), van Duinen, RibeiroOnana; Tete, Sanchez (Viergever '46), de Ligt, Sinkgraven (Nouri '83); Klaassen, Schöne, Ziyech; Kluivert, Traoré (Cassierra '67), Younes 