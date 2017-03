FC Köpenhamn 2 - 1 Ajax: Bortdömt bortamål och avstängda kaptener

Ajax föll på Parken mot FC Köpenhamn men får med sig ett viktigt bortamål hem till returen. Man hade kunnat fått två med sig om inte domaren dömt bort Kasper Dolbergs andra fullträff i slutminuterna. Båda lagen får klara sig utan sina kaptener i returmötet då både Davy Klaassen och Mathias Zanka Jørgensen ådrog sig gula kort.

Matchfakta

Med katastrofmatchen mot Groningen bakom sig och halva backlinjen avstängd reste Ajax till Köpenhamn för att möta FCK på Parken som de gjort till en omutlig hemmaborg denna säsong. FCK hade inte släppt in ett mål på hemmaplan sen augusti och inte släppt in något mål alls i Europaspelet ( Champions League -spelet inkluderat).Joël Veltman och Davinson Sanchez blev varnade i andra mötet med Legia Warszawa vilket innebar att de missade denna match. Peter Bosz gjorde klart på presskonferensen igår att Kenny Tete skulle ersätta Veltman till höger och 17-årige Matthijs de Ligt tog Sanchez plats i mitten, precis som förväntat. de Ligt som har några fantastiska veckor bakom sig då han fått mycket speltid i a-laget och går från klarhet till klarhet. Daley Sinkgraven gjorde comeback efter skada mot Groningen så vänsterbacksplatsen var säkrad på förhand med, men vem som skulle göra de Ligt sällskap i mittlåset väntade Bosz till matchdagen med att bestämma då både Nick Viergever och Jairo Riedewald missade Groningen på grund av skador. I slutändan blev det Viergever som kom till spel. Bosz valde att göra en till förändring, som inte var påtvingad, nämligen att peta formsvage Hakim Ziyech för Donny van de Beek på mittfältet. Ett välkommet drag. Bosz sade innan matchen att Ziyech själv var missnöjd med sin form och kände sig lite utmattad, men nog kommer starta mot sitt gamla lag Twente på söndag.Ajax fick en mardrömsstart på matchen då FCK satte fart direkt från avspark. Lasse Schöne gick bort sig i positionsspelet och William Kvist stack fram bollen till Rasmus Falk som sköt in 1-0 efter blott 28 sekunder och Parken kokade. 32000 åskådare och bra stöd från båda klackarna, 1600 tillresta från Amsterdam.Ajax famlade och slarvade runt inledningsvis efter den mardrömsstarten. FCK hade flera halvchanser som det kändes att André Onana hade koll på. Efterhand i den första halvleken fick Ajax igång ett mer organiserat spel och fick en rejäl skjuts när man lite överraskande fick in kvitteringen. Bertrand Traoré, som annars bara slarvat dittills, passade Davy Klaassen i utkanten av straffområdet, Klaassen slog en lyftning in i boxen där Kasper Dolberg höll undan Erik Johansson och konstsparkade in 1-1 vänd bort från mål. En riktigt stark prestation av 19-åringen som kommit ur sitt målstim.Efter målet fick Ajax mer självförtroende och styrde spelet resten av halvleken med stort bollinnehav och mer hotande spel framåt än tidigare, om än låååångt från perfekt. Det var på vänsterkanten Ajax kom fram bra, där man har mycket offensivt krut i Daley Sinkgraven och Amin Younes och de fick ett klart övertag över FCK:s nästan lika offensiva högerkant i Peter Ankersen och Rasmus Falk. Ankersen hade stora problem med Younes när denne kom igång med sina dribblingar. Två gånger i slutet av den första halvleken dribblade han sig snyggt förbi och passade van de Beek men 19-åringen fick se sina skott först blockeras och sedan smita utanför. van de Beek och Schöne hade det svårt på mittfältet, där som vanligt vilt kämpande Klaassen fick dra ett tungt lass. Hade man vunnit mittfältskampen hade man lätt kunnat vinna matchen är känslan.Ajax fortatte ha kommandot i inledning av den andra halvleken. Traoré kom igång lite mer, medan vänsterkanten i sin tur svalnade lite. Tidigt spelade Traoré in van de Beek som lite tursamt fick med sig bollen mot fd NAC Breda-mittfältaren Uros Matic. van de Beek fick iväg ett lågt tungt skott som Robin Olsen tappade ut till hörna.Men Ajax tog inte tillvara på spelövertaget och istället kom FCK i 2-1-ledning. Ankersen, som gjorde en bättre andra halvlek hittade in med ett inlägg som Andreas Cornelius nådde högst på i luftduellen med de Ligt och nickade in förbi Onana.Ajax hade svårt att skapa riktigt farliga chanser sen och Peter Bosz dröjde frustrerande länge med bytena, tillslut kom ett dubbelbyte med Ziyech och David Neres in för van de Beek och Traoré. Båda blev involverade när Ajax kom till mycket farliga lägen i slutet.Först spelade man sig igenom från höger då Neres passade Tete som hittade fram till Dolberg som skarvade fint till Klaassen som då kunde bryta igenom linjerna, vricka sig förbi Erik Johansson och in i straffområdet. Men Robin Olsen kom ut och skar av bra och Klaassen blev tvungen att skjuta med sin vänsterfot så Olsen klarade det.Minuten senare skruvade Ziyech in ett inlägg från vänster hela vägen bort till Tete i bortre delen av straffområdet. Tete stötte ner den för Klaassen som kom i luckan och dunkade på ett skott som Erik Johansson täckte med benet innan bollen sen studsade upp på armen. Domaren friade trots Ajaxs vilda protester. Huruvida det ska blåsas straff i en sån situation går att diskutera men det var definitivt bollkontakt med armen och armen var inte intill kroppen.Än värre blev protesterna efter det när domaren dömde bort Ajaxs kvitteringsmål. David Neres skruvade in ett inlägg mot bortre stolpen, Klaassen backade till kortlinjen för att kunna nicka in bollen i boxen igen där Dolberg kastade sig fram över Matic och forcerade in bollen i mål. Domaren dömer bort det för att Dolberg ska ha varit oschysst i duellen med Matic vilket ser vääääldigt tveksamt ut. Det är typiskt att hitta en frispark för försvarande hemmalag i 87:e minuten i en sån situation...Davy Klaassen spelar alltid med hjärtat utanpå för Ajax och blev fly förbannad över domslutet vilket renderade i att domaren gav honom ett gult kort. Det innebär att Klaassen missar returen nästa vecka. Det gör även FCK:s kapten Mathias Zanka Jørgensen som fick ett gult kort för en tackling i den första halvleken.2-1 är ett okej resultat att ha med sig hem men det känns surt när det kunde varit mer. Men framför allt att Ajax fortsatt underpresterar å det grövsta i säsongens avgörande skede.På söndag väntar Ajax-Twente i ligaspurten. I övrigt kan noteras att Ajax U19 tyvärr åkte ut Youth League i kvartsfinalen mot Real Madrid på bortaplan. Man förlorade med 2-1 där avgörandet kom på straff efter att Ajaxs mittfältare Dani de Wit fått hjärnsläpp och stått för en supertydlig hands. Ajaxs mål gjordes av lovande mittfältaren Noa Lang. På vägen till kvarten slog man ut bland annat Juventus och Dynamo Kiev. Höjdpunkten framför alla är dock målspottaren Kaj Sierhuis fantastiska bicycleta i gruppspelet mot Breidablik. FC KöpenhamnAjax1-0 Falk '1, 1-1 Dolberg '32, 2-1 Cornelius '59Jørgensen, Tete, Viergever, Schöne, KlaassenOlsen; Ankersen, Jørgensen, Johansson, Augustinsson; Falk, Kvist, Matic, Toutouh; Santander (Pavlovic '63), CorneliusOnana; Tete, de Ligt, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, van de Beek (Ziyech '77); Traoré (Neres '77), Dolberg, Younes