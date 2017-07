Försäsongen igång och överblick över spelschemat

I veckan drog Ajaxs försäsong igång med en traditionsenlig löpning genom Amsterdams sydvästra skogar. På måndag bär det av till Österrike för träningsläger och man kommer sedan ställas mot bland annat Werder Bremen och Lyon i träningsmatcher innan allvaret börjar med Champions League-kval.

sön 22 okt 14.30: Feyenoord - Ajax

sön 10 december 16.30: Ajax - PSV

sön 21 januari 14.30: Ajax - Feyenoord

sön 15 april 16.45: PSV - Ajax

Formellt började a-lagets försäsong i torsdags 29 juni, med samling på De Toekomst för de vanliga läkarundersökningarna. Ett par spelare hade dock redan tjuvstartat genom att frivilligt vara med och träna med Jong Ajax, som började sin försäsong tidigare i veckan under ledning av Michael Reiziger och Winston Bogarde. Det rörde sig om Justin Kluivert , Carel Eiting och Daley Sinkgraven . Eiting, en av de bästa spelarna i Jong Ajax ifjol under Marcel Keizer, väntas formellt flyttas upp till a-truppen nu, han tränar i alla fall med a-laget nu och följer med på träningslägret till Österrike.Efter läkarundersökningarna i torsdags började träningen igår fredag under ledning av fystränare Björn Rekelhof. Rekelhof tog traditionsenligt med spelarna till Amsterdamse Bos, den stora, anlagda, skogen i sydvästra Amsterdam för terränglöpning. Donny van de Beek , som väntas få en nyckelroll i laget nu efter Davy Klaassens avsked, visade upp god kondition och var i först i mål, följd av kompatrioten Eiting. Ynglingarna följdes på bronsplats av veteranen Klaas-Jan Huntelaar som verkar omåttligt taggad över att vara tillbaka i Ajax.Alla spelare har inte anslutit ännu dock, de som spelade landskamperna i juni, Kenny Tete , Joël Veltman, Matthijs de Ligt och Nick Viergever med Holland och Davinson Sánchez med Colombia har fått förlängd ledighet till på måndag. Amin Younes har tagit sig till final i Confederations Cup med Tyskland (och gjorde sitt första landslagsmål i semifinalen mot Mexiko). Finalen spelas på söndag och dribblern kommer därefter få ledighet. Han omgärdas också av flyttrykten, det spekuleras i en återkomst till Bundesliga så frågan är om Younes ens återvänder till Amsterdam. Younes Tyskland besegrade André Onanas Kamerun i gruppspelet med 3-1 och slutade sist i gruppen. Onana satt på bänken alla matcher bakom sin kusin Fabrice Ondoa. Han kommer också ha ledighet efter turneringen men kanske ansluter snabbare. Nye reservmålvakten Benjamin van Leer kommer få chansen att visa upp sig tidigt.Det har inte kommit någonting om vem som tar över kaptensbindeln efter Davy Klaassen, förmodligen får vi nyheter om detta under försäsongens gång. Tröjnumren är inte heller släppta än, men via bilder på de första träningarna har man kunnat se att Hakim Ziyech verkar ta över Klaassens nummer 10 och att Donny van de Beek tar över nummer 6 som senast bars av Riechedly Bazoer. Daley Sinkgraven verkar också byta nummer i och med sin omskolning från mittfältare till vänsterback då han haft nummer 63 (tillfälligt nummer) på sin träningsoverall istället för nummer 8. Nye reservmålvakten Benjamin van Leer presenterades med nummer 22 som Ziyech bar förra säsongen och som innan dess var Jasper Cillessens första nummer i Ajax. Och Klaas-Jan Huntelaar presenterades med sitt nummer 9.På måndag reser Ajax som vanligt till Zillertal i Österrike för träningsläger som man gjort i många år. Den 8 juli, på lägrets sista dag, möter man Werder Bremen i en träningsmatch innan man reser hem. Tillbaka i Holland har man en lättare träningsmatch 11 juli mot amatörlaget Rijnsburgse Boys. 14 juli lottas tredje kvalomgången i Champions League då Ajax träder in i kvalet. Dagen efter, 15 juli, spelar man en träningsmatch mot PAOK Saloniki (som man för övrigt besegrade i just tredje kvalomgången förra året). Ajax är ett av de seedade lagen i "League Route" och kan lottas mot antingen Nice, AEK Aten, Steaua Bukarest, Young Boys eller Istanbul Basaksehir.19 juli spelar man en träningsmatch mot Lyon , som man förstås slog ut i Europa League -semifinalen i våras. Sedan börjar allvaret, man spelar första kvalmatchen antingen 25 eller 26 juli, returen en vecka senare och efter det spelar man förhoppningsvis playoffomgången. Eredivisie inleds 11 augusti med mötet ADO Den Haag - FC Utrecht, Ajax spelar dagen efter, lördag 12 augusti, borta mot Heracles Almelo.Ajaxs fullständiga Eredivisie-schema:lör 12 aug 20.45: Heracles Almelo - Ajaxlör 19 aug 19.45: Ajax - FC Groningensön 27 aug 14.30: VVV-Venlo - Ajaxlör 9 sep 20.45: Ajax - PEC Zwollesön 17 sep 14.30: ADO Den Haag - Ajaxlör 23 sep 18.30: Ajax - Vitessesön 1 okt 14.30: Heerenveen - Ajaxlör 14 okt 18.30: Ajax - Sparta Rotterdamlör 28 okt 20.45: Willem II - Ajaxsön 5 nov 14.30: Ajax - FC Utrechtlör 18 nov 20.45: NAC Breda - Ajaxsön 26 nov 12.30: Ajax - Roda JClör 2 december 18.30: FC Twente - Ajaxtors 14 december 20.45: Ajax - Excelsiorsön 17 december 14.30: AZ - Ajaxsön 24 december 14.30: Ajax - Willem IIsön 28 januari 12.30: Ajax - FC Utrechtsön 4 februari 16.45: Ajax - NAC Bredaons 7 februari 20.45: Roda JC - Ajaxsön 11 februari 12.30: Ajax - FC Twentesön 18 februari 16.45: PEC Zwolle - Ajaxsön 25 februari 12.30: Ajax - ADO Den Haagsön 4 mars 14.30: Vitesse - Ajaxsön 11 mars 14.30: Ajax - Heerenveensön 18 mars 14.30: Sparta Rotterdam - Ajaxsön 1 april 14.30: FC Groningen - Ajaxsön 8 april 16.45: Ajax - Heracles Almeloons 18 april 20.45: Ajax - VVV-Venlosön 29 april 14.30: Ajax - AZsön 6 maj 14.30: Excelsior - AjaxSpelschemat är snarlikt de senaste årens, med både premiär och avslutning på bortaplan för Ajax, De Klassieker på bortaplan på hösten och hemmamötet som första matchen på vårsäsongen (mars-mötet förra säsongen var ett undantag), decembermöte med PSV och sen bortamatch i Eindhoven i slutskedet av säsongen. Noterbart är att det spelas match på självaste julafton, den hugade får alltså försöka streama Willem II-mötet mitt under Kalle Anka! Ajax spelar även anmärkningsvärt många lördagsmatcher på hösten medan det blir fler söndagsmatcher på våren, ungefär som det var förra säsongen. Bra för Ajax är att det är ganska få matcher med starttid 12.30, en tid som av någon anledning verkat passa Ajax illa de senaste åren.