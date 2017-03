Groningen 1 - 1 Ajax: Missar chansen att ta kommandot i titelstriden

Efter att Feyenoord överraskande förlorat i derbyt mot Sparta Rotterdam tidigare idag hade Ajax möjligheten att knapra in på Feyenoord i titelstriden. En vinst mot Groningen hade inneburit att man bara var 2 poäng efter, med De Klassieker i Amsterdam Arena om två omgångar. Dåligt spel av Ajax och flera domarmissar gjorde att man missade chansen.

Matchfakta

Inför denna söndag var Feyenoord och Ajax de enda Eredivisie-klubbarna med idel segrar under 2017. Bådas sviter tog slut idag. 12.30 började Rotterdamderbyt mellan Sparta och Feyenoord på Het Kasteel. 12.30.50 hade Mathias Pogba nickat in 1-0 för Sparta. Feyenoord såg bleka ut och hade svårt att skapa riktigt farliga chanser länge, tills man ökade anstormningen ju längre matchen pågick. En kontroversiell situation uppstod i den andra halvleken när Feyenoord lyrade in bollen i Spartas straffområde, Sparta-målvakten Roy Kortsmit foulades tydligt när han gick upp för att plocka ner den, bollen stoppades av backen Sherel Floranus innanför mållinjen. Floranus tog ut den och alla stannade upp - men domare Danny Makkelie (som förra våren skänkte Ajax en straff i slutminuterna mot Utrecht) gjorde ingenting. Han blåste varken för frispark för Sparta eller mål för Feyenoord. Så Kortsmit fick överraskad sparka ut bollen igen och spelet fortsatte. En helt absurd situation, han måste ju blåsa för antingen det ena eller det andra.Sparta lyckades hålla undan och vann med 1-0, vilket gav Ajax en gyllene möjlighet. Vinst mot Groningen skulle innebära att man minskade gapet till Feyenoord till 2 poäng med De Klassieker hemma på Amsterdam Arena i nästnästa omgång.För Ajax var Daley Sinkgraven tillbaka från skada men Nick Viergever kunde inte komma till spel. På uppvärmningen skadade sig Viergevers ersättare Jairo Riedewald så 17-årige Matthijs de Ligt som gjorde 45 minuter och mål mot Heracles förra helgen fick starta i mittförsvaret.Det blev en trevande matchinledning, det första farliga avslutet kom efter åtta minuter ifrån Bertrand Traoré som fick yta att driva inåt och avlossade ett hårt skott som Sergio Padt räddade och på returen hann en Groningen-back rensa innan Kasper Dolberg hann dit.Ajax hade svårt att skapa chanser och fick ingen ordning på sitt spel. Groningens kompakta 4-4-2 var en bra försvarsmur. Framåt styrde Simon Tibbling deras spel från sin högerkant. Tibbling hade deras bästa chans i den första halvleken när han var avslutare på Bryan Linssens inspel, men André Onana räddade ut till hörna.Ajaxs bästa chans i den första halvleken kom när formsvage Hakim Ziyech stack fram en boll i djupet för Amin Younes som såg ut att vara på gränsen till offside. Younes tog sig inåt och skruvade bollen mot det bortre hörnet, men den tog i insidan av stolpen och studsade ut.Spelet lyfte sig inte för Ajaxs del i den andra halvleken, istället var det Groningen som tog ledningen efter vad som först såg ut som en gigantisk tavla av Onana men som sedan på repriserna visade sig tillkomma efter ännu en grov miss av ligans, i konkurrens med Danny Makkelie, sämsta domare: Bas Nijhuis. Hur förbundet tänkte när de satte Dum & Dummare på att döma Feyenoords och Ajaxs matcher den här omgången övergår mitt förstånd.Situationen var att Onana tog hand om en förlupen boll utanför straffområdet. Linssen pressade honom, men bollskicklige Onana vände bort honom med en dragning. Sen sölade han lite när han tittade efter passningsvägar och Linssen kom tillbaka, sparkade Onana på benet så han kunde ta bollen och slå in den i det tomma målet. Nijhuis, som dittills hade vinkat avvärjande två gånger om när Younes tydligt dragits ner i straffområdet friade ännu en gång och 1-0 var ett faktum.Bosz reagerade på målet med att byta ut för dagen värdelöse Traoré, in kom Justin Kluivert som bortsett vissa aktioner tyvärr inte heller hade en särskilt bra match. Kanske hade David Neres varit att föredra?Vad Ajaxs matchplan varit dittills är ett mysterium, och inte blev man klokare av att se dem jaga i underläge. Slarv slarv slarv i passningsspelet och menlösa lyftningar en masse följde. Lasse Schöne hade ett bra skott som strök precis i över ribban efter en timmes spel. Någon minut senare tunnlade Younes en back med en passning som nådde in till Dolberg i straffområdet, Dolberg vände runt en back med ett fint tekniskt nummer men drogs omkull samtidigt som han avslutade på Padt. Det var chanserna man hade i en kavalkad av oorganiserat famlande tills kvitteringen kom.Givetvis var det kapten Davy Klaassen som satte kvitteringen med sitt 12:e mål i ligan. Han är alltid den som kliver fram och som idag sätter foten till när Sinkgraven hittar in med inspelet.Jagandet, nu efter ett segermål fortgick men det blev bara mer stressat. Värdelösa lyftningar staplades på varandra, Ziyech var osynlig, Dolberg likaså. I den 87:e minuten fick Groningens högerback Samir Memisevic ett direkt rött kort efter satsning med sträckta ben på Sinkgraven. Det innebar att Desevio Payne, som av någon anledning värmt upp sen matchminut två byttes in för att hjälpa Groningen i försvaret, men Ajax kunde inte ta tillvara på det numerära överläget.Groningen lyckades maska bort minst en kvarts effekttiv speltid, Nijhuis lade till 5 minuter. I den tredje föll bollen till inbytte Donny van de Beek vid straffområdeslinjen, han fick på ett bra skott men det gick återigen rakt på Padt. Den sista inhopparen Mateo Cassierra tacklades omkull långt från bollen när han försökte gå på returen men inte heller då kunde Nijhuis förmå sig att blåsa i pipan.En helt anskrämlig insats gjorde att Ajax gick miste om att utnyttja Feyenoords förlust. Nu är man istället 4 poäng efter vilket innebär att även om Ajax skulle vinna De Klassieker är Feyenoord fortfarande i förarsätet. Så här ser spelschemat ut i åtta sista omgångarn för toppduon:Omgång 26: Feyenoord - AZ, Ajax - TwenteOmgång 27: Heerenveen - Feyenoord, Excelsior - AjaxOmgång 28: Ajax - FeyenoordOmgång 29: Feyenoord - Go Ahead Eagles, Ajax - AZOmgång 30: Zwolle - Feyenoord, NEC - AjaxOmgång 31: Feyenoord - Utrecht, Ajax - HeerenveenOmgång 32: Vitesse - Feyenoord, PSV - AjaxOmgång 33: Excelsior - Feyenoord, Ajax - Go Ahead EaglesOmgång 34: Feyenoord - Heracles, Willem II - AjaxFeyenoord har kanske något fler på pappret svårare motståndare kvar med Heerenveen och Vitesse borta (förutom De Klassieker) och Utrecht hemma. Men Ajax har PSV borta kvar samt har nackdelen att man spelar på bortaplan i sista omgången. Vi minns hur det gick förra våren... Ajax har dessutom Europa League att tänka på med, åttondelsfinalen mot FC Köpenhamn insprängt mellan dagens match och Twente-matchen samt mellan Twente och Excelsior.GroningenAjax1-0 Linssen '57, 1-1 Klaassen '82VeltmanMemisevicPadt; Memisevic (utv '87), Reijnen, Larsen, Davidson; Tibbling, Hiariej (van Nieff '79), Jenssen, Idrissi (Payne '88); Mahi, Linssen (Drost '75)Onana; Veltman, Sanchez (van de Beek '78), de Ligt, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech (Cassierra '90); Traoré (Kluivert '58), Dolberg, Younes