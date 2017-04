Inför Ajax - Feyenoord: De Klassieker som seriefinal

Imorgon spelas säsongens sista De Klassieker, det hetaste mötet i Holland. Feyenoord leder ligan sex poäng före Ajax vilket gör matchen till ett absolut måste för Ajax att vinna för att kunna fortsätta ha någon form av hopp om ligatiteln.

"Jag glömmer landslaget så fort jag är tillbaka i Ajax" sa Davy Klaassen när det gudsförgätna landslagsuppehållet äntligen var förbi. Det gör vi så gärna. Det kom förutom Danny Blind att handla mycket om Matthijs de Ligt efter dennes olycksaliga debut. Klaassen stöttade sin unge lagkamrat efter matchen och sa att han var mentalt stark. "Om kaptenen säger det så måste det vara sant!" sa de Ligt med ett skratt om det till De Telegraaf idag.Om de Ligt startar får vi se, Peter Bosz har riktiga lyxproblem i försvaret. Det stora frågetecknet runt laget har varit Kasper Dolberg . Dolberg missade Excelsior-matchen innan uppehållet på grund av ljumskproblem. Danska landslaget krävde ändå att han skulle bli undersökt av deras läkare innan man tog bort honom ur landslagstruppen, vilket han slutligen blev. Dolberg har inte kunnat träna med gruppen i veckan, Bosz sade igår på presskonferensen att beslut om Dolberg fattas idag lördag. Dagens träning, som är öppen för allmänheten och med gott om fans på plats, pågår i skrivande stund och senaste därifrån är att Dolberg inte synts till vilket alltså tyder på att han tyvärr missar matchen. Tungt avbräck för Ajax.Bosz slog fast på presskonferensen igår att om Dolberg inte kan spela är Klaassen inte ett alternativ som center, som han ofta vikarierade som under Frank de Boer. Förutom Mateo Cassierra och Bertrand Traoré så sa Bosz att han överväger både David Neres och Justin Kluivert med...båda är ju dock yttrar så det rimliga är att någon av Cassierra/Traoré blir center och om då Traoré väljs så får någon av Neres och Kluivert starta. Det hade ju annars varit fräckt att starta Kaj Sierhuis, målmaskin i Jong Ajax och U19... Amin Younes är därmed den enda givna i kedjan. Mittfältet är enklare att förutse, om Bosz inte överraskar så blir det Hakim Ziyech och Lasse Schöne bredvid Klaassen. I backlinjen är det då gott om alternativ. Daley Sinkgraven Nick Viergever , Jairo Riedewald, Matthijs de Ligt, Davinson Sanchez , Joël Veltman och Kenny Tete aspirerar alla på startplatser.Om vi börjar till vänster, där lär det stå mellan Sinkgraven och Viergever. Sinkgraven, den omskolade mittfältaren, är det mer offensiva valet, och då Ajax måste vinna kanske Bosz föredrar honom. Sinkgraven hade dock problem med defensiven och närkamsspelet i mötet på De Kuip i höstas, så Viergever kan föredras av den anledningen. Om Sinkgraven startar så blir Viergever ett alternativ i mitten där Riedewald, de Ligt, Sanchez och Veltman också konkurrerar. Bosz har inte föredragit Riedewald på många månader så han kan nog uteslutas. Sanchez lär vara given på en plats. de Ligt och Viergever lär då vara huvudalternativen bredvid honom, min känsla är att Bosz satsar på de Ligt. Till höger står det mellan Veltman och Tete. Bosz har föredragit Veltman men Tete har kommit starkt på sistone med bland annat riktigt fina insatser mot FC Köpenhamn när Veltman först var avstängd och sen skadad. Röster har höjts för att Tete ska starta, bland andra Sjaak Swart har uttalat sig om det. Veltman är lite bättre offensivt men Tete är urstark i närkamperna och släpper inte en jävel över bron, han spelar med hjärtat utanpå, särskilt mot Feyenoord.Läget är alltså att Feyenoord leder ligan med 6 poäng före Ajax eftersom Ajax ställer till det för sig själva varje gång man har chansen att knapra in. Allt tyder på att Feyenoord tågar hem sin första ligatitel sen 1999 (som man tog några månader innan Matthijs de Ligt föddes). En seger i De Klassieker är det sista halmstrået Ajax kan gripa. Då är man 3 poäng efter med sex omgångar kvar, på grund av Feyenoords rätt ointagliga målskillnad (68-17, Ajax har 56-17) så behövs det dock inte bara att Ajax tar in de tre poängen utan att Feyenoord kryssar eller förlorar ytterligare en match.Feyenoord har lite mer skadefrågetecken än Ajax. Även deras danske center, skytteligaledaren Nicolai Jørgensen, var ett av dem men han har tränat i veckan och väntas komma till start. Även Eljero Elia , som missat de två senaste matcherna, är tillbaka. Däremot saknas högeryttern Bilal Basacikoglu och Terence Kongolo, seriens bästa vänsterback. Utöver sedan tidigare långtidsskadade mittbacken Sven van Beek. Dessutom missar mittfältaren Tonny Vilhena matchen på grund av avstängning. Vilhena blev avstängd efter att ha armbågat Spartas Mathias Pogba, men man överklagade detta och medan disciplinnämnden granskade ärendet fick Vilhena spela matcher. Nämnden fattade beslut i torsdags och fastställde att Vilhena stängs av i tre matcher. Detta har varit en rejäl snackis i Holland , domare Danny Makkelie uttalade sig mycket överraskande att han ansåg att armbågen bara skulle renderat i ett gult kort, tvärtemot vad hans domarkollegor tyckte som alla ansåg att Vilhena skulle stängas av. Makkelie, som hamnade i rubriker förra våren då han gav Ajax en felaktig straff mot Utrecht något han bett om ursäkt för efteråt. Han har fått utstå ramsor från både Ajax- och motståndarfans håll och de gånger han dömt Ajax efteråt har det varit tydligt hur han aktat sig för att döma någonting till Ajaxs fördel.Lagmaskinen Giovanni van Bronckhorst fått ihop har varit nyckeln till Feyenoords framfart i Eredivisie. Grunden till den har varit den fina defensiven, som alltså saknar Kongolo igen som de gjort de senaste matcherna. Miquel Nelom har ersatt honom till vänster, ett klart steg nedåt i kvalitet vilket Ajax förhoppningsvis kan utnyttja. Mittbacksparet bestående av Ajax-produkten Jan-Arie van der Heijden och brassen Éric Botteghin är intakt och till höger spelar duktige landslagsmannen Rick Karsdorp, som lär jagas av större klubbar i sommar. Kenneth Vermeer, som lämnade Ajax för Feyenoord 2014, slet av hälsenan i somras vilket gjort att Brad Jones klivit in som förstemålvakt. Vermeer är slutligen frisk och gjorde comeback när Feyenoord slog AZ med 5-2 i nästsenaste omgången. Senast, mot Heerenveen, stod Jones igen och nog lär väl Gio satsa på honom igen mot Ajax?Vilhena har varit riktigt bra på Feyenoords mittfält den här säsongen och blir ett stort avbräck. Gio har hintat om att unge Bart Nieuwkoop kan bli hans ersättare mot Ajax. De andra alternativen torde vara Marko Vejinovic, Renato Tapia och Simon Gustafson. Dirk Kuyt , som använts som mittfältare ganska flitigt, lär nämligen ersätta Basacikoglu på högeryttern. Om nu inte Gio väljer att flytta över Steven Berghuis och start Elia direkt. Två som är givna är veteranen Karim El Ahmadi i den mer tillbakadragna rollen och Jens Toornstra i en mer framskjuten roll. Toornstra, som gjorde sin tredje landskamp mot Italien, men första på fyra år, har en riktigt fin säsong.I kedjan är alltså Elia, Berghuis och Kuyt ytteralternativen runt om Jørgensen centralt. Centertanken Michiel Kramer har haft många duster med Ajax-spelare genom åren både i ADO Den Haag och Feyenoord och kan bli aktuell med inhopp, särskilt med Jørgensens skadekänningar.Matchen spelas imorgon söndag kloch sänds på Viaplay.