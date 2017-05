Inför Ajax - Manchester United: Allt att vinna

Ajax saknar två backar men går ändå in med hoppfullhet i Europa League-finalen mot Manchester United. Man har inget att förlora och allt att vinna.

Under tisdagen intog Ajax Stockholm. Laget landade på Arlanda på eftermiddagen och de första horderna av vallfärdande supportrar började anlända i huvudstaden då. Det är en stor delegation från Ajax, förutom spelarna, a-lagets ledare och viktiga personer som vd Edwin van der Sar och sportchef Marc Overmars så har klubben bjudit in all personal från ungdomsakademin som ett tack för allt hårt jobb (de flesta anländer dock idag under onsdagen då både U19 och U15 var upptagna igår, Aron Winters U19-lag vann cupfinalen mot PSV och säkrade därmed trippeln, och Richard Knoppers U15-lag vann sin serie efter 6-0 mot AFC). Dessutom har man bjudit med sig flera klubbikoner, oklart exakt vilka ännu, utöver Mr. Ajax, Sjaak Swart som såklart är med, och Jari Litmanen och Danny Blind. Dessutom är publikfavoriten Stefan Pettersson på plats i Stockholm.Nyheterna om det förskräckliga attentatet på Ariana Grandes konsert i Manchester hörde man på tisdagsmorgonen. Ajax gick ut med meddelandet ”From Amsterdam with love to Manchester. Our thoughts are with the victims and the loved ones of those affected.” Edwin van der Sar, som ju själv bott i Manchester och spelat för United skrev ”My heart and respect goes out to the people who lost their lives or loved ones in yesterday's attack in Manchester.” Flera andra kommenterade också attacken, allt från Johnny Heitinga (nu assisterande tränare för Jong Ajax) och mittbacken Heiko Westermann . Peter Bosz inledde tisdagens presskonferens med att uttrycka sin empati för offren och konstatera att händelserna i Manchester kastar en skugga över finalen. Davy Klaassen och Lasse Schöne var sedan närvarande för spelarnas presskonferens, Schöne berättade att attacken berört honom nära då hans fru och barn var på Ariana Grandes konsert i Amsterdam för två veckor sen. Man inledde sedan träningen på Friends Arena med en tyst minut.Fotbollsexperter älskar att tala klyschigt om hur orutin och nerver kan påverka ett ungt lag som Ajax. Bosz fick frågan om det på presskonferensen och svarade: ”Om spelarna inte hade några nerver alls skulle jag skicka dem till doktorn. Det skulle vara konstigt om de inte är nervösa. Det är första gången de är här. Men vi får se till så att nervositeten inte blir till handlingsförlamning. Vi försöker skydda spelarna från det genom att göra samma sak som alltid.”Bosz underströk också att Ajax kommer spela sitt eget spel i finalen. ”Vi har tagit oss till finalen genom att spela på ett visst sätt. Vi försöker avvika så lite som möjligt från det.Kapten Davy Klaassen, som spelat i Ajax sedan han var 10 år gammal, är uppspelt över finalen. ”Det är speciellt att spela finalen med Ajax, jag kan knappt beskriva den stolthet jag känner.”Två Ajax-spelare missar finalen. Nick Viergever är avstängd efter sitt röda kort i den andra matchen mot Lyon och Daley Sinkgraven är inte uttagen. Sinkgraven har varit tillbaka i träning de senaste dagarna men är inte i matchform då han inte spelat sen NEC borta den 4 maj på grund av en knäskada. Då Nicky och Daley är Boszs två favoriter som vänsterback kan vi nu slå fast att multifunktionelle Jairo Riedewald kommer spela där. 20-årige Riedewald är helst mittback och Bosz gillar honom också som defensiv mittfältare, han spelade vänsterback flera gånger under Frank de Boer och har ersatt Viergever där de sista matcherna. Bland annat var han en av planens bästa mot Willem II i den sista ligamatchen.Så vänsterbacken är ganska klar, det är på andra sidan det råder mest diskussion i medier. Bosz har föredragit Joël Veltman men många vill hellre se Kenny Tete som högerback då Veltman blivit blottad i Europamatcherna, han var rejält på efterkälken borta mot Schalke vilket ledde till att han tog två gula kort och även borta mot Lyon hade han problem. Tete är starkare och defensivt säkrare. Veltman är fortfarande förhandstipset att starta, men förhoppningarna om Tete har växt lite då han på träningen igår föreföll sorteras in bland startspelarna i åtminstone vissa övningar.Mittlåset framför André Onana är givet, det fortsätter vara Matthijs de Ligt och Davinson Sánchez. Om de Ligt startar som förväntat kommer han bli historisk som den yngste startspelaren i någon europeisk cupfinal överhuvudtaget (Europacupen/ Champions League , Cupvinnarcupen och UEFA-Cupen/ Europa League ) med sin ålder av 17 år och 285 dagar.Mittfältet består av kreatören Hakim Ziyech , djupt liggande spelfördelaren Lasse Schöne och den outtröttlige kämpen Davy Klaassen. Kedjan består av Amin Younes Kasper Dolberg och Bertrand Traoré.Bosz med 20 personer i matchtruppen, så två måste sållas bort och placeras på läktaren. En av dem blir, om inget oförutsett händer, tredjemålvakten Norbert Alblas . Den andre blir förmodligen unge mittfältskreatören Abdelhak Nouri . Bänkplatserna lär fördelas till reservmålvakten Diederik Boer , mittbacksveteranen Heiko Westermann, den av Veltman och Tete som inte startar, unga mittfältarna Donny van de Beek och Frenkie de Jong (där det särskilt för van de Beek är goda chanser för inhopp) och yttrarna Justin Kluivert och David Neres där vi också lär få se minst en av dem hoppa in.Manchester United har några fler skador i laget, mest väldokumenterat är såklart Zlatans. Man saknar också Marcos Rojo, Ashley Young och Luke Shaw, de två sista lär dock inte ha varit aktuella för startelvan. Precis som Ajax så har man också en viktig försvarare avstängd då Eric Bailly fick rött kort i bråket med John Guidetti i semifinalen.José Mourinho har låtit andremålvakten Sergio Romero stå i Europa League och verkar välja argentinaren före David De Gea även i finalen. Romero är ett bekant ansikte för Ajax sedan hans tid i AZ, där han vann ligan under Louis van Gaals ledning. Och sedan blev han hjälte för Argentina i straffläggningen i VM-semifinalen 2014, till van Gaals förtret, ”Det var jag som lärde honom rädda straffar.”Ett väldigt välbekant ansikte återfinns i backlinjen i Daley Blind, född in i Ajax som Danny Blinds son. Daley gjorde 102 matcher i a-laget och var med i alla fyra titelvinnande lag under Frank de Boer, han blev utsedd till årets spelare 2012-13 och vann Guldskon som Eredivisies bästa spelare 2014 innan han lämnade för Manchester. En annan Amsterdam-kille är Timothy Fosu-Mensah som lämnade Ajax redan som 15-åring för United, han lär inte starta men kan kanske få en bänkplats.Blind verkar bilda mittlås med Phil Jones då Bailly är avstängd och Chris Smalling varit ur formen under våren, enligt Manchester United-redaktionen. Antonio Valencia till höger och Matteo Darmian till vänster rundar av backlinjen.På mittfältet är Paul Pogba och Ander Herrera givna, och det sägs att Mourinho väljer Marouane Fellaini före Michael Carrick. Känns märkligt då Carrick är en mycket duktig och ständigt underskattad fotbollsspelare medan Fellaini är en vandrande hälsofara med sin fruktansvärt opolerade spelstil som är direkt farlig för motståndare.Utan Zlatan får unge Marcus Rashford ta ett större ansvar där framme, Manchester United-redaktion tror att han omges av Jesse Lingard och Henrikh Mkhitaryan även om alternativ som Anthony Martial och Juan Mata finns att tillgå.Ajax har inget att förlora och allt att vinna. Ladda upp med den här fina videon Ajax lagt upp som sammanfattar klubbens historia.