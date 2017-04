Inför Ajax - Schalke 04: Dolberg frisk till Klaas-Jans återkomst

Vi är framme i kvartsfinal i Europa League, Ajax är formstarka och Kasper Dolberg är tillbaka från skada. Publikfavoriten Klaas-Jan Huntelaar återvänder till Amsterdam med sitt Schalke - ett förspel inför en eventuell hemkomst i sommar?

Huntelaar Huntelaar, Klaas-Jan Huntelaar! Den enkla ramsan har ekat många gånger på Amsterdam Arena och när Ajax lottades mot Schalke hördes den igen. Huntelaars omdelbara reaktion på lottningen var: "Amsterdam, Amsterdam - Amsterdam, Amsterdam #ajaxuitmokum #dapperestrijders". Från det att han kom från Heerenveen i januari 2006 till att han såldes till Real Madrid i januari 2009 för 27 miljoner euro var Klaas-Jan stor publikfavorit på Amsterdam Arena. Visst är det lätt att bli det när man är en veritabel målmaskin, men lägg därtill hans kämpaglöd, ledaregenskaper och att han alltid framstått som en förbaskat trevlig kille.Huntelaars kontrakt med Schalke går ut till sommaren, redan förra året ryktades det om en återkomst till Ajax och man ska ha varit i kontakt då. Ryktena tar mer fart nu då han är tillgänglig på fri transfer och det är många supportrar som hoppas på en återkomst för Huntelaar i en slags mentorroll för nya stjärnan Kasper Dolberg . Hur det blir med den saken får vi se i sommar.Just Dolberg är glädjande nog tillbaka i Ajaxs matchtrupp efter att ha missat alla matchen sen returmötet mot FC Köpenhamn då han ådrog sig en ljumskskada. Ajax tappade värdefulla poäng mot Excelsior innan landslagsuppehållet i hans frånvaro, men efter det har man hittat formen med segrar mot Feyenoord, AZ och NEC och en Bertrand Traoré som äntligen fungerat i den centerroll han var tilltänkt för men snabbt förlorade till Dolberg. Traoré gjorde ett mål mot AZ och två mål mot NEC i nummer nio-rollen, men med Dolberg frisk får man anta att Peter Bosz flyttar ut Traoré till högeryttern igen. Med Amin Younes antagligen som vänsterytter innebär det bänkplatser för både Justin Kluivert och David Neres , riktiga lyxproblem framåt för Bosz då alla uppräknade är i bra form.Problemet för Ajax ikväll är att Lasse Schöne saknas då han ådragit sig för många gula kort. Dansken har blivit en av Bosz absolut viktigaste nyckelspelare. Den som väntas ersätta Schöne är 20-årige Donny van de Beek , skicklig passningsspelare och hårt jobbande mittfältare. Davy Klaassen och Hakim Ziyech gör honom givietvis sällskap på mittfältet. Bosz nämnde även 19-årige Carel Eiting och 20-årige Frenkie de Jong som tänkbara alternativ, förutom Jairo Riedewald. Noterbart är därför att Riedewald inte fått plats i matchtruppen. Tufft för Riedewald, en stor talang som var Ajaxs bästa spelare i början av säsongen, han gjorde bra ifrån sig just i nummer sex-rollen Schöne nu innehar, även fast resten av laget spelade dåligt. Riedewald hade oturen att när han vilades i en cupmatch mot Willem II hittade Bosz äntligen sitt spel, han har refererat tillbaka till den matchen under säsongen som när hans spel började sätta sig. I den matchen spelade Schöne och sen dess har dansken inte gått att peta, oturligt för Riedewald som verkligen inte gjort dåligt ifrån sig.Även i backlinjen har Bosz lite lyxproblem när alla är friska som nu. Med tanke på att man spelar på hemmaplan och vill pressa på framåt lär han välja Daley Sinkgraven som vänsterback, det mest offensiva valet, Nick Viergever och Davinson Sánchez centralt och Joël Veltman till höger. Matthijs de Ligt och Kenny Tete som båda absolut är bra nog för startelvan kan därför hamna på bänken. I mål står som vanligt André Onana.Huntelaar har under säsongen tappat sin startplats i Schalke då han varit skadedrabbad och inte passar in i tränaren Markus Weinzierls system. De plockade in österrikaren Guido Burgstaller från Nürnberg i januarifönstret och denne har öst in mål för Schalke som hittat bättre form nu i vår än i höstas. Senast tog man en tung seger mot Wolfsburg. Som Schalke-redaktionen skriver här så kommer Eric Maxim Chopou-Moting missa matchen efter en smäll på knäet mot Wolfsburg, han lär ersättas av Alessandro Schöpf eller Yevhen Konoplyanka. Som ni kan läsa på länken kan Weinzierl också välja hur han ska balansera sitt mittfält, mer offensivt med Max Meyer, eller mer defensivt med Johannes Geis eller Benjamin Stambouli i hans ställe.Huntelaar lär alltså inte få starta, men Amsterdam-publiken bjuds kanske på ett inhopp?Matchen spelas ikvälloch sänds på Eurosport 1 samt deras playtjänst.